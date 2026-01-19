Малюк впервые после отставки встретился с Зеленским - какой 'сюрприз' готовят для РФ

Президент Владимир Зеленский провел совещание с руководством СБУ, в ходе которого обсудили подготовку новых асимметричных операций против России.

Малюк впервые после отставки встретился с Зеленским - о чем говорили / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленский заслушал доклады Василия Малюка и Евгения Хмары

Президент согласовал новые боевые операции СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады экс-главы СБУ Василия Малюка и временно исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины. Об этом он сообщил в Telegram.

"Доклад Василия Малюка. Продолжаем подготовку наших асимметричных операций против России. Все необходимые ресурсы Службы безопасности Украины и других государственных структур полностью обеспечены", - указал он. видео дня

Зеленский сообщил и о докладе исполняющего обязанности главы СБУ Евгения Хмары. По его словам, Служба безопасности Украины традиционно активно работает над защитой государства и граждан. Было согласовано проведение новых боевых операций, в то же время продолжается внутреннее обновление СБУ, направленное на укрепление страны.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 5 января появилась информация о том, что глава Службы безопасности Украины Василий Малюк якобы согласился покинуть свой пост. Об этом сообщили народный депутат Алексей Гончаренко и издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

Впоследствии стало известно об официальном решении об отставке Василия Малюка с должности руководителя СБУ. Эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, который одновременно поручил Малюку сосредоточиться на развитии направления украинских асимметричных операций и сделать его самым мощным в мире.

Генерал-лейтенант Василий Малюк сообщил, что покидает кресло главы Службы безопасности Украины, однако продолжит работу в структуре ведомства. В своей колонке он отметил, что за период его руководства СБУ были проведены уникальные спецоперации, которые повлияли на ход войны и привлекли внимание международного сообщества. Также Малюк подчеркнул, что именно благодаря деятельности Службы безопасности слово "хлопок" получило новое значение.

О персоне: Василий Малюк Василий Малюк – украинский военный, генерал-майор, кандидат юридических наук, экс-глава Службы безопасности Украины, пишет Википедия.

