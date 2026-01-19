Малюк впервые после отставки встретился с Зеленским - какой 'сюрприз' готовят для РФ

О чем идет речь в материале:
- Зеленский заслушал доклады Василия Малюка и Евгения Хмары
- Президент согласовал новые боевые операции СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады экс-главы СБУ Василия Малюка и временно исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины. Об этом он сообщил в Telegram.
"Доклад Василия Малюка. Продолжаем подготовку наших асимметричных операций против России. Все необходимые ресурсы Службы безопасности Украины и других государственных структур полностью обеспечены", - указал он.видео дня
Зеленский сообщил и о докладе исполняющего обязанности главы СБУ Евгения Хмары. По его словам, Служба безопасности Украины традиционно активно работает над защитой государства и граждан. Было согласовано проведение новых боевых операций, в то же время продолжается внутреннее обновление СБУ, направленное на укрепление страны.
Кадровые изменения в СБУ - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 5 января появилась информация о том, что глава Службы безопасности Украины Василий Малюк якобы согласился покинуть свой пост. Об этом сообщили народный депутат Алексей Гончаренко и издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.
Впоследствии стало известно об официальном решении об отставке Василия Малюка с должности руководителя СБУ. Эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, который одновременно поручил Малюку сосредоточиться на развитии направления украинских асимметричных операций и сделать его самым мощным в мире.
Генерал-лейтенант Василий Малюк сообщил, что покидает кресло главы Службы безопасности Украины, однако продолжит работу в структуре ведомства. В своей колонке он отметил, что за период его руководства СБУ были проведены уникальные спецоперации, которые повлияли на ход войны и привлекли внимание международного сообщества. Также Малюк подчеркнул, что именно благодаря деятельности Службы безопасности слово "хлопок" получило новое значение.
Другие новости:
- РФ нарастила ударный потенциал: высокая угроза массированной атаки в ближайшее время
- Подрыв ЗРК, РСЗО, складов и подстанций РФ: детали мощных ударов СБС
- Эпоха завершилась: в Риме скончался основатель бренда Valentino
О персоне: Василий Малюк
Василий Малюк – украинский военный, генерал-майор, кандидат юридических наук, экс-глава Службы безопасности Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред