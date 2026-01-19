Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Задача — создать купол над Украиной": Елизаров возглавил новое направление работы ПВО

Юрий Берендий
19 января 2026, 21:31
46
Назначение Елизарова заместителем командующего Воздушными Силами ВСУ с фокусом на развитие малой ПВО должно усилить противодействие дронам РФ, указал Федоров.
Павел Елизаров новости - что известно о громком назначении в Воздушных силах / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Павел Елизаров стал заместителем командующего Воздушными силами ВСУ
  • Его задача - построить антидроновый купол над Украиной
  • Он будет курировать развитие малой ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение Павла Елизарова на должность заместителя командующего Воздушными Силами ВСУ. Об этом он сообщил во время вечернего обращения, которое транслировал Офис президента Украины.

Президент отметил, что Павел Елизаров будет отвечать за развитие "малой ПВО".

видео дня

"В армии его знают – Лазар (позывной Павла Елизарова, – ред.), спецподразделение, которое работает, и работает эффективно. Совместно с министром обороны Украины и военным командованием должна быть разработана – и будет разработана – новая организация для всего компонента именно такой защиты неба", – указал президент.

Что известно о Павле Елизарове

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил об усилении защиты воздушного пространства и подписании приказа о назначении одного из самых эффективных командиров, Лазаря, заместителем командующего Воздушными Силами ВСУ. На новой должности он будет отвечать за развитие системы малой противовоздушной обороны.

"Павел Елизаров (Лазар) — новый заместитель командующего Воздушными Силами ВСУ. Он будет отвечать за развитие малой ПВО и направление перехвата дронов. Наша задача — построить антидроновый купол над Украиной. Систему, которая не реагирует постфактум, а уничтожает угрозу еще на подлете. Для этого нужны люди, которые уже доказали свою эффективность в современной войне. Лазарь — именно из таких", — указал он.

Федоров отметил, что под руководством Лазаря подразделение Lasar's group стало одним из самых результативных в Силах обороны. Именно его команда уничтожила вражескую технику на сумму более 13 миллиардов долларов, а каждый пятый ликвидированный российский танк является результатом их работы. Подразделение стабильно занимает лидирующие позиции в рейтинге "Армии дронов.Бонус", в частности, только в декабре уничтожило 364 артиллерийские системы и 12 РСЗО.

Сейчас ключевая задача заключается в масштабировании этого опыта и создании системы, которая будет действовать не точечно, а по всей стране.

Министр подчеркнул, что трансформация армии в условиях ежедневных ударов врага является сложной, но необходимой. Украина должна менять подходы, структуру и логику работы, чтобы современные технологии эффективно работали непосредственно на поле боя.

"Антидроновый купол — это не о будущем. Это о выживании сегодня и возможности развития Украины даже во время войны. Поздравляю Лазаря с назначением. Мы продолжим усиливать команду теми, кто доказал результат на войне, масштабировать сильных и помогать расти новым лидерам. Новые кадровые назначения будут в скором времени. Спасибо президенту за поддержку!", - резюмировал министр обороны Украины.

Кадровые назначения в силовом блоке — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 14 января Верховная Рада во время пленарного заседания проголосовала за назначение Михаила Федорова на должность министра обороны Украины.

5 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил об увольнении Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины. Впоследствии глава государства подписал указ, согласно которому временно исполнять обязанности главы СБУ поручено руководителю Центра специальных операций "А" Евгению Хмаре.

Также Владимир Зеленский назначил нового руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Им стал генерал-лейтенант Олег Иващенко, который ранее возглавлял Службу внешней разведки.

Другие новости:

О персоне: Михаил Федоров

Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года — министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики.

В прошлом народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в 2019 году.

Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Воздушные Силы Михаил Федоров
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Угроза массированного обстрела: Зеленский предупредил о новом ударе РФ

Угроза массированного обстрела: Зеленский предупредил о новом ударе РФ

21:35Украина
"Задача — создать купол над Украиной": Елизаров возглавил новое направление работы ПВО

"Задача — создать купол над Украиной": Елизаров возглавил новое направление работы ПВО

21:31Война
Украина нанесла серию ударов по объектам РФ: есть подтвержденные попадания

Украина нанесла серию ударов по объектам РФ: есть подтвержденные попадания

21:11Война
Реклама

Популярное

Ещё
Жизнь трех знаков зодиака значительно улучшится после 25 января

Жизнь трех знаков зодиака значительно улучшится после 25 января

РФ подняла в небо Ту-95: названы сроки нового массированного удара по Украине

РФ подняла в небо Ту-95: названы сроки нового массированного удара по Украине

Такого не было нигде в мире: для чего в СССР строили мосты через многоэтажки

Такого не было нигде в мире: для чего в СССР строили мосты через многоэтажки

Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 20 января

Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 20 января

Карта Deep State онлайн за 19 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 января: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

22:01

"Вова, который в Б-классе": Елена Зеленская дала трогательный комментарий о муже

21:35

Угроза массированного обстрела: Зеленский предупредил о новом ударе РФВидео

21:31

"Задача — создать купол над Украиной": Елизаров возглавил новое направление работы ПВО

21:24

Желтые пятна на потолке исчезнут за полчаса: домашний метод, который реально работает

21:11

Графики охватят весь день: как будут отключать свет в Днепре и области 20 январяФото

Гороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака станут главными счастливчиками годаГороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака станут главными счастливчиками года
21:11

Украина нанесла серию ударов по объектам РФ: есть подтвержденные попадания

20:42

Малюк впервые после отставки встретился с Зеленским - какой "сюрприз" готовят для РФ

20:39

Как уберечь дымоход от сажи во время морозов: три золотых правила опытных печников

20:32

Морозы больше не страшны: чем утеплить двери, чтобы дома сразу стало теплоВидео

Реклама
19:19

Эпоха закончилась: в Риме скончался основатель бренда Valentino

19:13

Взорван ЗРК, РСЗО, склады и подстанции РФ: детали мощных ударов СБС

19:10

Бои за Покровск продолжаются: что задумали оккупантымнение

19:06

РФ нарастила ударный потенциал: высокая угроза массированной атаки в ближайшее время

19:04

Обязательный техосмотр для всех авто: что изменится в 2026 году

18:43

Бюджетное решение для зимы: как устранить сквозняк из окон раз и навсегда

18:35

Россияне пошли на прорыв границы по новым направлениям - в ВСУ рассказали о боях

18:20

Вторник с дефицитом: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 20 января

18:09

Есть ли угроза коллапса: эксперт о сценарии полного отключения отопления в Киеве

17:51

Тернопольскую область накроет опасная погода – предупреждение от синоптиков

17:47

Будущие топ-трансферы "Динамо": тренер киевлян анонсировал уход трех игроков

Реклама
17:46

Кошки это ненавидят: 6 неочевидных вещей, которые раздражают их больше всего

17:45

Москва боялась - зачем СССР похитил из Украины череп легендарного атамана СиркаВидео

17:31

"Жажда мести": Тарас Тополя заговорил об авторе скандального видео с его экс-женойФото

17:21

Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 20 января

17:07

РФ не может запускать ракеты с моря: в ВМС сказали, сколько продлится "пауза"

17:02

Путин взвинтит репрессии, но режим может рухнуть: раскрыт неожиданный сценарийВидео

16:59

Когда в Украине отменят чрезвычайную ситуацию в энергетике - названы четкие сроки

16:39

РФ собралась обстрелять подстанции АЭС: "Флеш" предупредил о риске катастрофы

16:38

Кремль через Медведчука отверг мирные переговоры по Украине – ISW

16:28

Россияне пытаются полностью изолировать важный город: в ВСУ оценили угрозу

16:06

Формула идеального завтрака: сколько варить яйца для правильной консистенции

15:51

Дома разрушены: Россия нанесла удар КАБами по Харькову, есть жертвы

15:48

Украина вырвала из рук РФ ключевой город фронта - Washington Post

15:32

Сильные морозы отступят, но ненадолго: когда погода в Украине изменится

15:32

Свекла сварится за 10 минут, если добавить всего один ингредиент: секретный трюк

15:24

"Шахеды" будут сбивать по-новому - какое решение готовит Украина

15:19

Как сказать по-украински "дедлайн" - слово, которое несправедливо забылиВидео

15:15

Холодный фронт не отступает: какая будет погода в Житомирской области 20–23 января

14:48

Нужно ли включать поворот на главной дороге: окончательный ответ инструктораВидео

14:37

Посланник Путина приедет в Давос для переговоров по Украине – Reuters

Реклама
14:31

В Ровенской области от холода погибли два человека: детали трагедии

13:59

Мороз и гололед: какая погода будет сегодня в Харькове

13:57

Секретный объект СССР: где в Украине спрятана самая большая "тарелка" и что с ней стало

13:56

"Внутренний хаос": Вера Брежнева оказалась в Киеве и призналась в проблемах

13:54

Евро превысит психологический рубеж: озвучен тревожный прогноз по курсу

13:34

Китайский гороскоп на завтра 20 января: Драконам - потери, Свиньям - опасность

13:21

В Кремле похвастались, что Путина пригласили в Совет мира Трампа

13:06

Люди, родившиеся в эти месяцы, приходят в этот мир повторно

12:55

"Пожертвовать Донбассом" ради мира: Жорин назвал единый вариант паузы в войне

12:54

Веник может притянуть проблемы: где его нельзя держать и как правильно выбросить

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять