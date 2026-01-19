"Задача — создать купол над Украиной": Елизаров возглавил новое направление работы ПВО

Назначение Елизарова заместителем командующего Воздушными Силами ВСУ с фокусом на развитие малой ПВО должно усилить противодействие дронам РФ, указал Федоров.

Павел Елизаров новости - что известно о громком назначении в Воздушных силах / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Павел Елизаров стал заместителем командующего Воздушными силами ВСУ

Его задача - построить антидроновый купол над Украиной

Он будет курировать развитие малой ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение Павла Елизарова на должность заместителя командующего Воздушными Силами ВСУ. Об этом он сообщил во время вечернего обращения, которое транслировал Офис президента Украины.

Президент отметил, что Павел Елизаров будет отвечать за развитие "малой ПВО".

"В армии его знают – Лазар (позывной Павла Елизарова, – ред.), спецподразделение, которое работает, и работает эффективно. Совместно с министром обороны Украины и военным командованием должна быть разработана – и будет разработана – новая организация для всего компонента именно такой защиты неба", – указал президент.

Что известно о Павле Елизарове

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил об усилении защиты воздушного пространства и подписании приказа о назначении одного из самых эффективных командиров, Лазаря, заместителем командующего Воздушными Силами ВСУ. На новой должности он будет отвечать за развитие системы малой противовоздушной обороны.

"Павел Елизаров (Лазар) — новый заместитель командующего Воздушными Силами ВСУ. Он будет отвечать за развитие малой ПВО и направление перехвата дронов. Наша задача — построить антидроновый купол над Украиной. Систему, которая не реагирует постфактум, а уничтожает угрозу еще на подлете. Для этого нужны люди, которые уже доказали свою эффективность в современной войне. Лазарь — именно из таких", — указал он.

Федоров отметил, что под руководством Лазаря подразделение Lasar's group стало одним из самых результативных в Силах обороны. Именно его команда уничтожила вражескую технику на сумму более 13 миллиардов долларов, а каждый пятый ликвидированный российский танк является результатом их работы. Подразделение стабильно занимает лидирующие позиции в рейтинге "Армии дронов.Бонус", в частности, только в декабре уничтожило 364 артиллерийские системы и 12 РСЗО.

Сейчас ключевая задача заключается в масштабировании этого опыта и создании системы, которая будет действовать не точечно, а по всей стране.

Министр подчеркнул, что трансформация армии в условиях ежедневных ударов врага является сложной, но необходимой. Украина должна менять подходы, структуру и логику работы, чтобы современные технологии эффективно работали непосредственно на поле боя.

"Антидроновый купол — это не о будущем. Это о выживании сегодня и возможности развития Украины даже во время войны. Поздравляю Лазаря с назначением. Мы продолжим усиливать команду теми, кто доказал результат на войне, масштабировать сильных и помогать расти новым лидерам. Новые кадровые назначения будут в скором времени. Спасибо президенту за поддержку!", - резюмировал министр обороны Украины.

Кадровые назначения в силовом блоке — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 14 января Верховная Рада во время пленарного заседания проголосовала за назначение Михаила Федорова на должность министра обороны Украины.

5 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил об увольнении Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины. Впоследствии глава государства подписал указ, согласно которому временно исполнять обязанности главы СБУ поручено руководителю Центра специальных операций "А" Евгению Хмаре.

Также Владимир Зеленский назначил нового руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Им стал генерал-лейтенант Олег Иващенко, который ранее возглавлял Службу внешней разведки.

О персоне: Михаил Федоров Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года — министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в 2019 году. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

