Устранение Путина: раскрыт вероятный сценарий заговора в Кремле

Даже если Владимир Путин перестанет воевать, репрессии внутри РФ только усилятся, убеждена Ольга Курносова.

В Кремле может созреть новый заговор / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

Важное из заявлений Курносовой:

В России репрессии будут продолжаться

Кремлевская верхушка может избавиться от Путина

Секретарь форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова заявила о том, что после избрания Дональда Трампа президентом США у кремлевских элит были на него большие надежды.

"Может быть, читателям это покажется смешным, но это правда: они надеялись, что Трамп сможет уговорить Путина уйти в отставку. И это само по себе является свидетельством того, насколько все устали от происходящего. Но никто не будет решать их проблемы за них", - подчеркнула она в интервью Главреду.

Эксперт говорит о том, что именно поэтому осознание того, что такой сценарий возможен, прямо сейчас, в эти самые мгновения, формируется в головах кремлевской элиты.

"Вопрос лишь в том, до чего это дойдет и смогут ли они договориться друг с другом, чтобы реализовать этот сценарий. Пока это остается открытым вопросом. Не стоит забывать, что существует разветвленная система силовых структур, которые следят за всеми. И когда страх за собственную жизнь перевесит привычный страх — а мы прекрасно понимаем, что репрессии будут продолжаться, — тогда ситуация может резко измениться", - указала она.

Вместе с тем Курносова убеждена в том, что даже если Путин перестанет воевать, репрессии внутри РФ только усилятся.

"И они, безусловно, будут распространяться в том числе и на представителей элиты. Те самые законы и механизмы, которые выкосили значительную часть элиты в 1937–1939 годах, в сталинские времена, будут работать и сейчас. Поэтому либо они договорятся между собой и избавятся от Путина, либо они не договорятся — и тогда Путин будет избавляться от них. От одних раньше, от других позже", - добавила она.

Смотрите видео - интервью Ольги Курносовой:

Режим Путина может рухнуть: прогноз эксперта

Несмотря на действующие санкционные ограничения, завершение войны могло бы дать России шанс на затяжной этап восстановления, считает секретарь форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова. По её словам, репрессивная политика продолжит постепенно ослаблять саму систему власти в РФ, однако спрогнозировать, как долго этот процесс будет тянуться, невозможно.

Как сообщал Главред, ранее появился вопрос о возможности переворота в РФ. Даже представители Z-общественности сейчас боятся что-то говорить против российского диктатора Путина, ведь эти слова могут оказаться последними.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россию ждет переворот. Стратегия Запада нацеленная на переговоры с Путиным на самом деле неэффективна, нужно работать над переворотом внутри РФ.

О персоне: Ольга Курносова Ольга Владимировна Курносова (род. 24 февраля 1961, Ленинград) — российская политическая активистка радикально-демократического направления, видный деятель антипутинской оппозиции. В 1990—1993 — депутат Ленсовета 21-го созыва. Участвовала в создании Союза правых сил, Объединённого гражданского фронта, российской "Солидарности". Известна как непримиримая противница Владимира Путина и его режима, организатор Маршей несогласных и массовых протестных акций 2011—2013 годов. В 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, эмигрировала в Польшу, была делегатом "Съезда народных депутатов", пишет Википедия.

