Путин взвинтит репрессии, но режим может рухнуть: раскрыт неожиданный сценарий

Алексей Тесля
19 января 2026, 17:02
Репрессии будут и дальше подтачивать сам режим в РФ, считает Ольга Курносова.
Ольга Курносова, Владимир Путин
Ольга Курносова спрогнозировала сценарий ухода Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/olga.kurnosova.9

Важное из заявлений Курносовой:

  • После войны у Путина останется много врагов
  • Внутренние репрессии в РФ могут усилиться еще больше

Даже несмотря на санкции, окончание войны могло бы открыть для России долгий период восстановления, заявила секретарь форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова.

"Часто говорят, что "с войной Путину легче". Возможно, с точки зрения пропаганды — да, немного легче. Но не стоит думать, что если война закончится, у Путина внезапно не останется врагов. Враги у него есть всегда — и, по сути, одни и те же: все вокруг", - подчеркнула она в интервью Главреду.

По ее словам, любой, кто скажет хоть что-то "не так", автоматически становится внутренним врагом.

"В случае прекращения войны, если Путин останется у власти, внутренние репрессии, безусловно, усилятся еще больше", - считает она.

Курносова говорит, что репрессии будут и дальше подтачивать сам режим в РФ, но никто не может сказать, сколько времени это может продолжаться.

"Мы помним, что даже Сталин умер не сразу после войны — неизвестно, сам ли он умер или ему просто не оказали помощь вовремя, — но это произошло через некоторое время после войны. Казалось бы, не так быстро, как хотелось бы, но тем не менее. Многие говорят: "А вдруг после Путина станет хуже?" Не станет. История показывает, что после ухода диктаторов практически всегда начинается либерализация. Ведь за годы диктатуры напряжение в обществе накапливается до такой степени, что у власти просто не остается другого выхода, кроме как пытаться хотя бы частично смягчить ситуацию", - добавила она.

Восстание в РФ: прогноз аналитика

Георгий Тука высказался о шансах возникновения внутреннего восстания в государстве-агрессоре — России. По его мнению, теоретически противодействие со стороны правящих кругов не исключено, однако в последние годы, а особенно за два последних года, Владимир Путин вместе со своим окружением систематически и достаточно эффективно нейтрализовывали любые формы недовольства. В результате, как подчеркнул Тука, в стране фактически не осталось влиятельной и активной оппозиции.

Как сообщал Главред, ранее появился вопрос о возможности переворота в РФ. Даже представители Z-общественности сейчас боятся что-то говорить против российского диктатора Путина, ведь эти слова могут оказаться последними.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россию ждет переворот. Стратегия Запада нацеленная на переговоры с Путиным на самом деле неэффективна, нужно работать над переворотом внутри РФ.

О персоне: Ольга Курносова

Ольга Владимировна Курносова (род. 24 февраля 1961, Ленинград) — российская политическая активистка радикально-демократического направления, видный деятель антипутинской оппозиции. В 1990—1993 — депутат Ленсовета 21-го созыва. Участвовала в создании Союза правых сил, Объединённого гражданского фронта, российской "Солидарности". Известна как непримиримая противница Владимира Путина и его режима, организатор Маршей несогласных и массовых протестных акций 2011—2013 годов. В 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, эмигрировала в Польшу, была делегатом "Съезда народных депутатов", пишет Википедия.

