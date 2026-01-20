Как сегодня отключают свет в Одессе: график отключения на 20 января

В Одессе, части Одесского района и отдельных районных центрах области действуют аварийные отключения не по графику.

https://glavred.info/energy/kak-segodnya-otklyuchayut-svet-v-odesse-grafik-otklyucheniya-na-20-yanvarya-10733789.html Ссылка скопирована

Как сегодня отключают свет в Одессе - DTEK график / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/dtekoem

Вы узнаете:

У кого действуют стабилизационные графики

Где применено аварийное отключение света

Где узнать о ситуации со светом по своему адресу

Во вторник, 20 января, согласно команде Укрэнерго в Одесской области действуют стабилизационные отключения.

На территориях, где энергооборудование физически не может передать необходимый объем электроэнергии, продолжают действовать аварийные отключения.

видео дня

Как сообщает Дтек Одесса, графики стабилизационных отключений применяются только для жителей Одесской области и только там, где это позволяет состояние электросетей.

В Одессе, части Одесского района и отдельных районных центрах области действуют аварийные отключения не по графику. Причина – повреждение оборудования из-за вражеских атак.

График отключения света Одесса 20 января 2026 / t.me/dtek_ua

График отключения света Одесса 20 января 2026 / t.me/dtek_ua

Отключение света в Одессе сегодня

Просмотреть графики можно в чат-боте и на сайте.

График отключения света Одесса Вайбер:

https://chats.viber.com/dtekodeskielektromerezhi

График отключения света Одесса Телеграм:

https://t.me/DTEKOdeskiElektromerezhiBot

Группы отключения света Одесса:

https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns

"Если Укрэнерго сменит команды – графики тоже изменятся. Поэтому просим проверять их в течение дня, особенно перед важными делами", - говорится в сообщении.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

В Украине ввели аварийные отключения света - что известно

Как писал Главред, в ряде областей Украины во вторник, 20 января, введены аварийные отключения электроэнергии. Почасовые графики отключений пока не действуют.

Причиной стали последствия массированного российского обстрела ракетами и беспилотниками.

В частности, аварийные отключения света ввели в Харькове и области, также на Сумщине.

Последствия атаки РФ на Одесчину 20 января

На рассвете 20 января российская армия атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области. Удары были ориентированы на жилые кварталы и объекты энергетики.

В городе Черноморск зафиксировано попадание БПЛА в многоэтажный жилой дом. Поврежден фасад и остекление. Информация о пострадавших пока не поступала, данные уточняются.

В Одесском районе также зафиксировано повреждение объекта энергетической инфраструктуры. По предварительной информации, пострадавших нет.

На местах происшествия работают экстренные и коммунальные службы.

Другие новости:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред