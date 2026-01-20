Скандальный форвард Динамо может уйти в аренду, но есть нюанс: СМИ раскрыли условие

Андрей Николеску заявил, что стороны ведут переговоры и пытаются найти компромисс по условиям соглашения.

Киевское "Динамо" готово отпустить Бленуце в аренду / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vlad.blanuta

"Динамо" готово отпустить Бленуце только с обязательным выкупом

Бухарестский клуб настаивает на долгосрочной аренде

Сам игрок заинтересован только в аренде

Президент бухарестского клуба Андрей Николеску подтвердил, что киевское "Динамо" готово отпустить Владислава Бленуце в аренду, однако настаивает на обязательном дальнейшем выкупе футболиста.

Переговоры между клубами продолжаются

По его словам, переговоры между клубами продолжаются, но стороны пока не пришли к окончательному соглашению относительно формата сделки.

"Это открытое обсуждение, я не знаю, как далеко оно продвинется. Прежде всего, мы должны договориться с киевским Динамо. Поскольку мы прислали один вариант, они ответили другим, то есть с обязательным выкупом, что бы ни случилось", — отметил Николеску для Golazo.ro.

Возможный компромисс

Функционер также подчеркнул, что возможный компромисс может касаться игрового времени и других условий, однако ключевым остается вопрос позиции самого игрока.

"Думаю, мы встретимся где-то посередине, что касается минут и других вещей, но нам придется договариваться с игроком. Да, в принципе он заинтересован, я с ним разговаривал, но его интересует только аренда", — добавил президент клуба.

Позиция клуба относительно срока аренды

Отдельно Николеску подчеркнул, что его команда заинтересована в долгосрочной аренде, ведь короткий срок не выглядит оправданным.

"Нам также нужно об этом подумать. То есть, мы хотим максимального срока аренды. Потому что мы не думаем, что за 4 или 5 месяцев, которые остались, мы можем получить что-то чрезвычайное от этой аренды. Поэтому, либо аренда на один год, либо, если нет, я не знаю, посмотрим", — подытожил он.

Динамо Киев / Инфографика: Главред

Как ранее сообщал Главред, ФК "Полесье" сообщил о решении перевести Алексея Гуцуляка и Сергея Чоботенко в состав команды U-19. Клуб заявил, что футболисты отказались подписывать новые контракты, хотя их действующие соглашения действуют до июня 2026 года.

Кроме того, аналитик и тренер по стандартным положениям киевского "Динамо" Мацей Кендзеорек заявил, что сразу несколько воспитанников клубной академии могут в ближайшее время покинуть команду. Речь идет о вингере Богдане Редушко, нападающем Матвее Пономаренко и защитнике Владиславе Захарченко.

Напомним, что новый главный тренер чемпиона Украины Игорь Костюк делает ставку на молодых игроков, что может существенно изменить лицо киевского "Динамо" уже в весенней части УПЛ. Специалист, который сделал себе имя благодаря работе с воспитанниками клубной академии, открыто заявляет о готовности доверять молодежи, пишет 24 Канал.

Динамо Киев - самый титулованный клуб Украины Динамо Киев - украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали. В 1997 году "Динамо" снова возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002 года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.

