Скандальный форвард Динамо может уйти в аренду, но есть нюанс: СМИ раскрыли условие

Кратко:
- "Динамо" готово отпустить Бленуце только с обязательным выкупом
- Бухарестский клуб настаивает на долгосрочной аренде
- Сам игрок заинтересован только в аренде
Президент бухарестского клуба Андрей Николеску подтвердил, что киевское "Динамо" готово отпустить Владислава Бленуце в аренду, однако настаивает на обязательном дальнейшем выкупе футболиста.
Переговоры между клубами продолжаются
По его словам, переговоры между клубами продолжаются, но стороны пока не пришли к окончательному соглашению относительно формата сделки.
"Это открытое обсуждение, я не знаю, как далеко оно продвинется. Прежде всего, мы должны договориться с киевским Динамо. Поскольку мы прислали один вариант, они ответили другим, то есть с обязательным выкупом, что бы ни случилось", — отметил Николеску для Golazo.ro.
Возможный компромисс
Функционер также подчеркнул, что возможный компромисс может касаться игрового времени и других условий, однако ключевым остается вопрос позиции самого игрока.
"Думаю, мы встретимся где-то посередине, что касается минут и других вещей, но нам придется договариваться с игроком. Да, в принципе он заинтересован, я с ним разговаривал, но его интересует только аренда", — добавил президент клуба.
Позиция клуба относительно срока аренды
Отдельно Николеску подчеркнул, что его команда заинтересована в долгосрочной аренде, ведь короткий срок не выглядит оправданным.
"Нам также нужно об этом подумать. То есть, мы хотим максимального срока аренды. Потому что мы не думаем, что за 4 или 5 месяцев, которые остались, мы можем получить что-то чрезвычайное от этой аренды. Поэтому, либо аренда на один год, либо, если нет, я не знаю, посмотрим", — подытожил он.
Динамо Киев - самый титулованный клуб Украины
Динамо Киев - украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали.
В 1997 году "Динамо" снова возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002 года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.
