Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Спорт

Скандальный форвард Динамо может уйти в аренду, но есть нюанс: СМИ раскрыли условие

Руслан Иваненко
20 января 2026, 21:44
38
Андрей Николеску заявил, что стороны ведут переговоры и пытаются найти компромисс по условиям соглашения.
Бленуце, Динамо
Киевское "Динамо" готово отпустить Бленуце в аренду / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vlad.blanuta

Кратко:

  • "Динамо" готово отпустить Бленуце только с обязательным выкупом
  • Бухарестский клуб настаивает на долгосрочной аренде
  • Сам игрок заинтересован только в аренде

Президент бухарестского клуба Андрей Николеску подтвердил, что киевское "Динамо" готово отпустить Владислава Бленуце в аренду, однако настаивает на обязательном дальнейшем выкупе футболиста.

Переговоры между клубами продолжаются

По его словам, переговоры между клубами продолжаются, но стороны пока не пришли к окончательному соглашению относительно формата сделки.

видео дня

"Это открытое обсуждение, я не знаю, как далеко оно продвинется. Прежде всего, мы должны договориться с киевским Динамо. Поскольку мы прислали один вариант, они ответили другим, то есть с обязательным выкупом, что бы ни случилось", — отметил Николеску для Golazo.ro.

Возможный компромисс

Функционер также подчеркнул, что возможный компромисс может касаться игрового времени и других условий, однако ключевым остается вопрос позиции самого игрока.

"Думаю, мы встретимся где-то посередине, что касается минут и других вещей, но нам придется договариваться с игроком. Да, в принципе он заинтересован, я с ним разговаривал, но его интересует только аренда", — добавил президент клуба.

Позиция клуба относительно срока аренды

Отдельно Николеску подчеркнул, что его команда заинтересована в долгосрочной аренде, ведь короткий срок не выглядит оправданным.

"Нам также нужно об этом подумать. То есть, мы хотим максимального срока аренды. Потому что мы не думаем, что за 4 или 5 месяцев, которые остались, мы можем получить что-то чрезвычайное от этой аренды. Поэтому, либо аренда на один год, либо, если нет, я не знаю, посмотрим", — подытожил он.

Скандальный форвард Динамо может уйти в аренду, но есть нюанс: СМИ раскрыли условие
Динамо Киев / Инфографика: Главред

Футбол — новости по теме

Как ранее сообщал Главред, ФК "Полесье" сообщил о решении перевести Алексея Гуцуляка и Сергея Чоботенко в состав команды U-19. Клуб заявил, что футболисты отказались подписывать новые контракты, хотя их действующие соглашения действуют до июня 2026 года.

Кроме того, аналитик и тренер по стандартным положениям киевского "Динамо" Мацей Кендзеорек заявил, что сразу несколько воспитанников клубной академии могут в ближайшее время покинуть команду. Речь идет о вингере Богдане Редушко, нападающем Матвее Пономаренко и защитнике Владиславе Захарченко.

Напомним, что новый главный тренер чемпиона Украины Игорь Костюк делает ставку на молодых игроков, что может существенно изменить лицо киевского "Динамо" уже в весенней части УПЛ. Специалист, который сделал себе имя благодаря работе с воспитанниками клубной академии, открыто заявляет о готовности доверять молодежи, пишет 24 Канал.

Читайте также:

Динамо Киев - самый титулованный клуб Украины

Динамо Киев - украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали.

В 1997 году "Динамо" снова возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002 года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Динамо Киев новости футбола новости спорта
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Российская ракета ПВО ударила по многоэтажке в Краснодарском крае - первые кадры

Российская ракета ПВО ударила по многоэтажке в Краснодарском крае - первые кадры

22:41Мир
Зеленский резко раскритиковал Воздушные силы после массированного удара РФ - что сказал

Зеленский резко раскритиковал Воздушные силы после массированного удара РФ - что сказал

20:55Война
Мы на пути к кардинальному решению войны - Буданов

Мы на пути к кардинальному решению войны - Буданов

20:29Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Жизнь с нуля": пропавший "Тамбовский волк" сделал заявление после выезда из Украины

"Жизнь с нуля": пропавший "Тамбовский волк" сделал заявление после выезда из Украины

Доллар внезапно ушел в пике, а евро взлетел: новый курс валют на 21 января

Доллар внезапно ушел в пике, а евро взлетел: новый курс валют на 21 января

Птицы замерзали в полете: когда была самая суровая зима в Украине и мире

Птицы замерзали в полете: когда была самая суровая зима в Украине и мире

Карта Deep State онлайн за 20 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 января: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на завтра 21 января: Овнам - отступить, Ракам - не жить прошлым

Гороскоп Таро на завтра 21 января: Овнам - отступить, Ракам - не жить прошлым

Последние новости

22:41

Российская ракета ПВО ударила по многоэтажке в Краснодарском крае - первые кадры

22:26

Когда не будет света в Запорожской области 21 января - опубликовали свежие графики

22:23

Дивная загадка природы: зачем страусам четыре коленные чашечки на двух лапах

22:11

Сын Грубича показался с протезом-механической рукой и показал, как управляет им

21:54

Значение слова "деньги" раскрывает истинную историю России — что скрывает МоскваВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

21:44

Скандальный форвард Динамо может уйти в аренду, но есть нюанс: СМИ раскрыли условие

21:28

Дом станет тёплым за минуты: простой приём с радиатором даёт неожиданный эффектВидео

20:55

Зеленский резко раскритиковал Воздушные силы после массированного удара РФ - что сказал

20:47

РФ нацелилась на расширение контроля в двух областях: где существует угроза

Реклама
20:29

Мы на пути к кардинальному решению войны - БудановВидео

20:29

Грозит ли Киеву катастрофа: в КГГА назвали сроки подачи отопления и света

20:25

Будет гореть ярко и долго: как за две минуты сделать свечу из того, что есть дома

20:08

Последствия обстрелов сказались: в "Укрэнерго" рассказали об отключении 21 января

19:43

Ударит 17-градусный мороз: Украину накрывает новая холодная погода

19:35

Угроза с моря, РФ ударила по Украине "Цирконом": в ВМС указали на важный нюанс

19:29

В МИД поставили на место руководство МККК после сравнения ударов в Украине и РФ

19:26

Россия атаковала Запорожье - дома разрушены, количество погибших резко возрослоВидео

19:25

Действительно ли в СССР квартиры давали бесплатно: большой обман советской власти

19:19

"Враг ставит под угрозу безопасность Европы": что происходит на Чернобыльской АЭС

19:10

РФ пытается организовать гуманитарную катастрофу в Украинемнение

Реклама
18:56

"Просто в шоке": эксперт объяснила, как арест Мадуро бьет по ПутинуВидео

18:39

Федоров назвал новую стратегическую цель Украины в войне - что предполагается

18:34

Вот почему блюда подгорают: на какие показатели в духовке стоит обратить внимание

18:29

"Полностью осиротела": в семье звезды "Скаженого Весілля" случилось гореВидео

18:27

Смертельно опасно: украинцев призвали не использовать газовую плиту для отопления

17:57

Украину накрыли жесткие аварийные отключения света - где ситуация хуже всего

17:49

Как говорить с котом, чтобы он понимал хозяина и слушался - секрет знают единицыВидео

17:41

Нес авиабомбы: десантники сбили дорогостоящий российский дрон "Форпост"Видео

17:39

Спасет во время отключений: как сделать рукомойник из бутылки воды

17:36

Три запрета, которые стоит нарушать: что нельзя делать в праздник 21 января

17:28

В приюте были уверены, что пёс слепой, но вскоре всплыла неожиданная правда

17:21

Без витрин и касс: как нелегальные сигареты продают через интернет

17:16

Украинские звезды постят свои смелые фото, чтобы поддержать Елену Тополю

17:03

Возвращение мира "Игры престолов": о чем новый сериал "Рыцарь семи королевств"Видео

16:55

На начало 2026 года UKRTAC выходит на объем около 70% потребностей ВСУ в бронежилетах

16:54

Доллар внезапно ушел в пике, а евро взлетел: новый курс валют на 21 января

16:54

Гороскоп для Скорпионов на февраль 2026: переезд, новая работа и возврат прошлогоВидео

16:48

Трамп запускает замену для ООН: какова роль Украины в новой организации и для чего там РФ

16:44

Семь минут и готово: рецепт невероятно вкусной и бюджетной закуски из лаваша

16:38

София Ротару поделилась новым фото со своим мужчиной

Реклама
16:33

Полярный холод накроет Житомирскую область: прогноз погоды на ближайшие дни

16:30

Останется ли Киев без отопления: эксперт раскрыл реальный сценарий

15:56

В Украине внезапно снизили цены на популярное мясо: сколько обойдется килограмм

15:47

Как вскипятить воду без света и газа: 5 эффективных способов во время отключений

15:32

Птицы замерзали в полете: когда была самая суровая зима в Украине и мире

15:21

"Объединила всех против себя": Тина Кароль обратилась к украинцам после скандалаВидео

14:59

Ядерная безопасность под угрозой: из-за российской атаки ЧАЭС полностью обесточена

14:50

За 10 лет своего существования НАБУ проело более 10,6 млрд грн налогов украинцев – эксперт

14:36

Сибирский антициклон с морозами бушует на Полтавщине: как изменится погода

14:33

Рядом с РФ и Беларусью: Зеленский отреагировал на приглашение Украины в Совет мираВидео

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять