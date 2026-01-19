Укр
Будущие топ-трансферы "Динамо": тренер киевлян анонсировал уход трех игроков

Руслан Иваненко
19 января 2026, 17:47
290
Тренер раскрыл детали, кто из игроков столичного клуба уже скоро может покинуть команду.
Динамо
Какие игроки U-19 могут стать следующими трансферными звездами киевского "Динамо" / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/ponomarenko_matviy

Кратко:

  • В "Динамо" определили трех кандидатов на трансфер
  • Речь идет об игроках команды U-19
  • Возможные продажи оценивают в миллионы евро

Аналитик и тренер по стандартным положениям киевского "Динамо" Мацей Кендзерец заявил, что сразу несколько воспитанников клубной академии могут в ближайшее время покинуть команду. Речь идет о вингере Богдане Редушко, нападающем Матвее Пономаренко и защитнике Владиславе Захарченко.

По словам специалиста, ключевым отличием "Динамо" от многих европейских клубов остается мощная академия. Кендзерец напомнил, что в одном из рейтингов польских СМИ академия киевлян заняла 13-е место в мире, опередив все английские и немецкие клубы.

видео дня

"Здесь действительно высокое качество игроков. Часто возникают ситуации, когда берем их на тренировку – и сразу видим уровень. Когда смотрю матчи U-19, это хорошо заметно", – отметил он в комментарии ютуб-каналу Rozmowy o piłce.

Развитие игроков

Специалист объяснил феномен академии "Динамо" сочетанием ресурсов, эффективного скаутинга и ментальных качеств футболистов. По его словам, молодые игроки хорошо подготовлены технически и отличаются характером и максимальной настройкой на игру.

В то же время Кендзерек отметил, что юным футболистам еще стоит работать над более глубоким пониманием игры. Несмотря на это, потенциал у нынешних воспитанников очень высок.

"Захарченко, Пономаренко, Редушко — это футболисты, которые скоро могут покинуть нашу команду за много миллионов", — подчеркнул тренер.

Будущие топ-трансферы
Динамо Киев / Инфографика: Главред

Интерес европейских клубов к молодежи

У "Динамо" традиционно сильная репутация на трансферном рынке. По словам Кендзерека, клубу часто достаточно, чтобы молодой игрок ярко проявил себя в нескольких матчах, чтобы к нему уже проявилт серьезный интерес со стороны других команд.

Как ранее сообщал Главред, ФК "Полесье" сообщил о решении перевести Алексея Гуцуляка и Сергея Чоботенко в состав команды U-19. Клуб заявил, что футболисты отказались подписывать новые контракты, хотя их действующие соглашения действуют до июня 2026 года.

Кроме того, главный тренер киевского "Динамо" Игорь Костюк объявил состав команды на учебно-тренировочный сбор в Турции. После нескольких дней в Киеве, посвященных адаптации после отпуска, футболисты, тренерский и административный штаб отправились за границу.

Напомним, что новый главный тренер чемпиона Украины Игорь Костюк делает ставку на молодых игроков, что может существенно изменить лицо киевского "Динамо" уже в весенней части УПЛ. Специалист, который сделал себе имя благодаря работе с воспитанниками клубной академии, открыто заявляет о готовности доверять молодежи, пишет 24 Канал.

Динамо Киев — самый титулованный клуб Украины

Динамо Киев — украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали.

В 1997 году "Динамо" снова возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002 года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

