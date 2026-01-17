Укр
"Тема закрыта": Милевский подрался с экс-одноклубником по "Динамо" во время матча

Виталий Кирсанов
17 января 2026, 21:11
70
Артем Милевский выступает за IGNIS, а Сергей Рыбалка возглавляет медиакоманду Ruh Media Team.
Экс-игроки
Экс-игроки "Динамо" Милевский и Рыбалка подрались / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ua_steel

Кратко:

  • Экс-футболисты киевского "Динамо" устроили драку
  • Медиалига UA STEEL LEAGUE обнародовала фото с двумя футболистами

В субботу, 17 января, экс-футболисты "Динамо" и сборной Украины Сергей Рыбалка и Артем Милевский подрались после матча футбольной медиалиги.

После игры команд Ruh Media Team и IGNIS (2:3) между Рыбалкой и Милевским разгорелся конфликт, который в итоге перерос в драку на футбольном поле.

видео дня

Милевский выступает за IGNIS, а Рыбалка возглавляет медиакоманду Ruh Media Team. Эмоции вышли из-под контроля в конце игры, и видео стычки попало в соцсети.

В частности, Милевский подошел к Рыбалке и начал с ним разговор, после чего именно экс-нападающий "Динамо" начал драку против своего экс-одноклубника. Эпизод попал на видеообзор матча в Youtube.

На кадрах видно, что экс-футболисты киевского "Динамо" устроили драку после словесного спора между наставниками команд. После обмена ударами, обоих мужчин удалось успокоить благодаря действиям присутствующих футболистов.

Сразу после драки "Миля" также показал неприличный жест в сторону своего экс-одноклубника. Пока неизвестно точно, что именно спровоцировало разборки мужчин.

Впоследствии медиалига UA STEEL LEAGUE в своем Instagram обнародовала фотографию с двумя тренерами. Оба экс-игрока "Динамо" стоят рядом и жмут друг другу руки, показывая, что конфликт между ними был исчерпан.

"Тема закрыта", - коротко говорится в подписи к посту в соцсети.

Смотрите видео драки

Футбол - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, ФК "Полесье" сообщил о решении перевести Алексея Гуцуляка и Сергея Чоботенко в состав команды U-19. Клуб заявил, что футболисты отказались подписывать новые контракты, хотя их действующие соглашения действуют до июня 2026 года.

Также полузащитник "Полесья" Алексей Гуцуляк прокомментировал решение клуба перевести его в команду U-19.

Напомним, что главный тренер чемпиона Украины Игорь Костюк делает ставку на молодых игроков, что может существенно изменить лицо киевского "Динамо" уже в весенней части УПЛ. Специалист, который сделал себе имя благодаря работе с воспитанниками клубной академии, открыто заявляет о готовности доверять молодежи, пишет 24 Канал.

Читайте также:

Динамо Киев - самый титулованный клуб Украины

Динамо Киев - украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали.

В 1997 году "Динамо" вновь возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002-го года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Впереди судьбоносные изменения: каким знакам зодиака суждено достичь успеха

Впереди судьбоносные изменения: каким знакам зодиака суждено достичь успеха

"Подарок" Кадырову: назван город Украины, который РФ хочет передать "Ахмату"

"Подарок" Кадырову: назван город Украины, который РФ хочет передать "Ахмату"

В РФ ожидается противостояние за Чечню: всплыли новые детали ДТП с сыном Кадырова

В РФ ожидается противостояние за Чечню: всплыли новые детали ДТП с сыном Кадырова

Одного раза мало: водителей призвали запускать двигатель авто дважды зимой

Одного раза мало: водителей призвали запускать двигатель авто дважды зимой

Кто дольше всех правил украинскими землями: историк назвал настоящего рекордсмена

Кто дольше всех правил украинскими землями: историк назвал настоящего рекордсмена

