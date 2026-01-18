Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Спорт

"Приходите на мою тренировку": Усик резко ответил критикам на упреки о возрасте

Руслан Иваненко
18 января 2026, 17:53
36
Чемпион мира предложил критикам посетить его тренировку, чтобы увидеть реальный уровень подготовки.
Усик, бокс
Александр Усик раскрыл свои принципы подготовки / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/Alexanderusyk

Кратко:

  • Усик ответил на критику по поводу возраста после 39-летия
  • Чемпион пригласил скептиков на совместную тренировку
  • Боксер назвал легенду, с которой хотел бы сразиться

В субботу, 17 января, украинскому боксеру Александру Усику исполнилось 39 лет. В боксерском сообществе периодически появляются разговоры о том, что чемпион уже достиг возрастного порога и должен задуматься о завершении карьеры.

Впрочем, обладатель титулов WBC, WBA и IBF отреагировал на критику относительно своего возраста. Об этом сообщает Ready to Fight.

видео дня

Возраст — не главный показатель

По словам Усика, возраст не является определяющим фактором в спорте, а оценивать бойца стоит по уровню физических нагрузок и состоянию формы. Также украинский чемпион предложил скептикам присоединиться хотя бы к одной его тренировке, чтобы увидеть, как он работает.

Принципы поддержания формы

Кроме того, бывший абсолютный чемпион мира поделился собственным подходом к поддержанию физической формы, подчеркнув важность ответственного отношения к организму.

"Если ты относишься к своему телу с уважением, заботишься о нем, тренируешься, правильно питаешься, восстанавливаешься и вовремя ложишься спать, то цифры не имеют значения", — сказал боксер.

Бой мечты с легендой

Также Усик назвал легендарного представителя супертяжелого веса прошлой эпохи, с которым хотел бы провести поединок. Речь идет о Ленноксе Льюисе.

Напомним, что "Король хэвивея" планирует провести бой против Деонтея Уайлдера в 2026 году. Ранее боксерский эксперт Гарет Дэвис в комментарии The Stomping Ground высказал свое мнение о возможном поединке между украинцем и американцем.

"Мне нравится этот бой для Усика, но совсем не нравится для Уайлдера. Я считаю, что Усик будет для него слишком сложным и остановит его в течение пяти-шести раундов", — отметил специалист.

Спорт - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, непобедимый украинский боксер Александр Усик планирует провести еще несколько поединков перед завершением профессиональной карьеры. Об этом чемпион мира сообщил в комментарии изданию The Ring.

Кроме того, в субботу, 17 января, экс-футболисты "Динамо" и сборной Украины Сергей Рыбалка и Артем Милевский подрались после матча футбольной медиалиги.

Напомним, что главный тренер чемпиона Украины Игорь Костюк делает ставку на молодых игроков, что может существенно изменить лицо киевского "Динамо" уже в весенней части УПЛ. Специалист, который сделал себе имя благодаря работе с воспитанниками клубной академии, открыто заявляет о готовности доверять молодежи, пишет 24 Канал.

Читайте также:

О персоне: Александр Усик

Александр Усик — непобедимый украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Александр Усик новости спорта новости бокса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сырский анонсировал новое наступление и раскрыл сценарий войны на 2026 год

Сырский анонсировал новое наступление и раскрыл сценарий войны на 2026 год

17:53Война
Зачистка под Покровском: ВСУ продвинулись на километр и оттеснили россиян

Зачистка под Покровском: ВСУ продвинулись на километр и оттеснили россиян

17:27Украина
РФ на ВОТ развернула тотальную принудительную мобилизацию: кого бросают в бой первыми

РФ на ВОТ развернула тотальную принудительную мобилизацию: кого бросают в бой первыми

16:51Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 19 января: Тельцам - большие перемены, Козерогам - путешествие

Гороскоп на завтра 19 января: Тельцам - большие перемены, Козерогам - путешествие

РФ атаковала несколько областей Украины: есть жертва, среди раненых 7-летний ребенок

РФ атаковала несколько областей Украины: есть жертва, среди раненых 7-летний ребенок

Китайский гороскоп на завтра 18 января: Крысам - испытания, Петухам - обиды

Китайский гороскоп на завтра 18 января: Крысам - испытания, Петухам - обиды

Отключение света в Украине — графики на 18 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 18 января (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 января: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

18:32

Угроза тактического обрушения: РФ пошла на прорыв, названо "горячее" направление

17:53

"Приходите на мою тренировку": Усик резко ответил критикам на упреки о возрасте

17:53

Сырский анонсировал новое наступление и раскрыл сценарий войны на 2026 год

17:47

До 1000 дронов в день: Сырский раскрыл планы РФ на 2026 год, чем ответит Украина

17:27

Зачистка под Покровском: ВСУ продвинулись на километр и оттеснили россиян

Смена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - КурносоваСмена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - Курносова
16:56

Украинцам советуют запастись наличными на случай блэкаута: какую сумму следует подготовить

16:51

РФ на ВОТ развернула тотальную принудительную мобилизацию: кого бросают в бой первыми

16:26

Тактический успех на двух направлениях: ISW о продвижении ВСУ на фронте

16:15

Россияне сообщили о прорыве на Славянском направлении - в ВСУ сделали заявление

Реклама
16:15

"Рабский контракт": скандал Jerry Heil и Кажанны сделал неожиданный поворот

16:04

РФ пытается создать "буферную зону" на ключевом направлении: в ДШВ оценили угрозу

15:39

Какое настоящее историческое название России - историк удивил открытиемВидео

15:36

Как правильно мириться с обиженным котом: ветеринары дали 7 важных советов

15:32

После чего посадить морковь на следующий год: лучшие предшественникиВидео

15:21

Психолог назвал 3 привычки, которые могут разрушить даже крепкие отношения

15:20

Почти 75 лет носил имя "красного палача" и врага Махно - что это за город Украины

15:16

Новолуние в Козероге 18 января: сильный прогноз на две недели для всех знаков зодиакаВидео

14:58

Бабушка не помогала: внук-беглец Ротару сделал заявление о музыкальной карьереВидео

14:54

"Город вспыхнет, начнется эффект домино": где в России может начаться бунт против властиВидео

14:33

Не клейкий, а рассыпчатый: как варить рис, чтобы он получился идеальным

Реклама
14:26

Будущая мама Алина Гросу не смогла определить пол малыша: "Катастрофа"

14:18

Отключение света в Украине — графики на 18 января (обновляется)

14:07

Ценники перепишут уже до конца февраля: какие продукты подорожают сразу на 10%

14:04

Смертельное ДТП с сыном Кадырова: что скрывают в России и кто теперь возглавит ЧечнюВидео

13:17

Популярная украинская певица сделала операцию - детали

13:14

Могилевская вернула дочек в Украину и раскрыла, что их ждало: "У мужа огромная задача"Видео

12:54

В Украине началось локальное прекращение огня: МАГАТЭ раскрыло подробности

12:14

Финансовый гороскоп на неделю с 19 по 25 января

12:02

"Масик есть": Леся Никитюк показала редкий отдых с женихом-военнымВидео

11:59

Доллар меняет цену: прогноз эксперта по стоимости до 25 января

11:55

Удар "большой ракетой": появились новые детали массированной атаки по РФ, куда попали

11:24

"Боевые" монахини, которых замечали возле оккупантов, пробрались в Швецию - СМИ

11:06

Любовный гороскоп на неделю с 19 по 25 января

10:57

Круглосуточные ограничения: как 18 января будут отключать свет в Житомирской области

10:41

"Спасибо за моральные травмы": известная певица высмеяла Jerry Heil и со скандалом покинула ее лейбл

09:59

Платный "билет" в Совет мира: Bloomberg раскрыл детали громкой инициативы Трампа

09:54

Гороскоп Таро на неделю с 19 по 25 января: Рыбам нужна помощь, Весам - интрига

09:25

В Украине начались экстренные отключения света - где больше не действуют графики

08:58

Удар по логистике РФ: партизаны "АТЕШ" атаковали ключевой энергообъект Брянска

08:53

Гороскоп на завтра 19 января: Тельцам - большие перемены, Козерогам - путешествие

Реклама
08:42

Гороскоп на неделю с 19 по 25 января: Львам - власть, Девам - прозрение

08:30

Карта Deep State онлайн за 18 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:15

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 января (обновляется)

08:10

У Украины есть 2-3 месяца: что будет потоммнение

07:39

РФ атаковала несколько областей Украины: есть жертва, среди раненых 7-летний ребенокФотоВидео

06:10

Почему Лондон не хочет встречи с Путиныммнение

05:27

Котлеты из обычного фарша совершенно по-новому: рецепт проще простого

04:36

Избранные Вселенной: три знака зодиака, которых ждет неожиданный поворот в жизни

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки с игрушкой за 19 секунд

03:00

Настало лучшее время: четыре знака зодиака вступают в период большой удачи

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять