"Приходите на мою тренировку": Усик резко ответил критикам на упреки о возрасте

Чемпион мира предложил критикам посетить его тренировку, чтобы увидеть реальный уровень подготовки.

Александр Усик раскрыл свои принципы подготовки / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/Alexanderusyk

Кратко:

Усик ответил на критику по поводу возраста после 39-летия

Чемпион пригласил скептиков на совместную тренировку

Боксер назвал легенду, с которой хотел бы сразиться

В субботу, 17 января, украинскому боксеру Александру Усику исполнилось 39 лет. В боксерском сообществе периодически появляются разговоры о том, что чемпион уже достиг возрастного порога и должен задуматься о завершении карьеры.

Впрочем, обладатель титулов WBC, WBA и IBF отреагировал на критику относительно своего возраста. Об этом сообщает Ready to Fight.

Возраст — не главный показатель

По словам Усика, возраст не является определяющим фактором в спорте, а оценивать бойца стоит по уровню физических нагрузок и состоянию формы. Также украинский чемпион предложил скептикам присоединиться хотя бы к одной его тренировке, чтобы увидеть, как он работает.

Принципы поддержания формы

Кроме того, бывший абсолютный чемпион мира поделился собственным подходом к поддержанию физической формы, подчеркнув важность ответственного отношения к организму.

"Если ты относишься к своему телу с уважением, заботишься о нем, тренируешься, правильно питаешься, восстанавливаешься и вовремя ложишься спать, то цифры не имеют значения", — сказал боксер.

Бой мечты с легендой

Также Усик назвал легендарного представителя супертяжелого веса прошлой эпохи, с которым хотел бы провести поединок. Речь идет о Ленноксе Льюисе.

Напомним, что "Король хэвивея" планирует провести бой против Деонтея Уайлдера в 2026 году. Ранее боксерский эксперт Гарет Дэвис в комментарии The Stomping Ground высказал свое мнение о возможном поединке между украинцем и американцем.

"Мне нравится этот бой для Усика, но совсем не нравится для Уайлдера. Я считаю, что Усик будет для него слишком сложным и остановит его в течение пяти-шести раундов", — отметил специалист.

О персоне: Александр Усик Александр Усик — непобедимый украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

