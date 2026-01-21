Укр
Холодный антициклон над Одессой: чего ждать от погоды в ближайшие дни и когда потеплеет

Анна Ярославская
21 января 2026, 10:12
Погоду на одесском побережье определяет антициклон Christian.
Антициклон Christian принес в Одесскую область холод и туманы / Фото: УНИАН

Кратко:

  • В Одесской области существенных осадков не ожидается
  • С 23 января возможно выпадет снег
  • Температура воздуха будет постепенно повышаться, но гололедица на дорогах сохранится

Погодные условия в Одесской области и вдоль морского побережья в ближайшие дни и далее будет предопределять гребень обширного холодного антициклона под названием Christian.

Как сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей, существенных осадков не предполагается за счет высокого атмосферного давления.

С 23 января прогнозируются небольшие осадки, преимущественно в виде снега.

Ожидается постепенное повышение температурного фона, на дорогах сохраняется гололедица.

В условиях слабого южного ветра и малооблачного неба местами будут наблюдаться туманы и формирование изморози на проводах и ветвях деревьев.

Температура морской воды 1-2°. Прогнозируется легкое волнение моря.

Какой будет погода в Одессе и области сегодня

В среду, 21 января, в Одессе и области будет облачно с прояснениями, без осадков. Утром местами туман и гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха от 2° мороза до 3° тепла; по Одессе 0-2° тепла.

На автодорогах области местами гололедица, утром местами туман, видимость 200-500 м.

Погода в Одессе в феврале - прогноз

Как писал Главред, погода в Одессее в феврале 2026 года будет контрастной. Синоптики прогнозируют как неожиданные весенние оттепели, так и периоды влажной неустойчивой погоды. В целом, месяц пройдет без сильных морозов, однако ожидаются температурные качели и осадки.

В конце февраля в Одессе можно будет почувствовать приближение весны. Пик потепления придется на 26 февраля, когда воздух прогреется до +12 °C.

