Экс-глава "Укрэнерго" погиб прямо на подстанции - СМИ назвали причину смерти

Юрий Берендий
21 января 2026, 15:41обновлено 21 января, 16:58
Опытный энергетик и бывший глава НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт погиб от поражения током на подстанции во время выполнения служебных обязанностей.
  • Алексей Брехт погиб на одном из объектов "Укрэнерго"
  • Причина смерти - удар током

Сегодня, 21 января, экс-глава НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт погиб в результате поражения током на одной из подстанций. Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на собственные источники.

"Он погиб от поражения током на одной из подстанций "Укрэнерго"", - говорится в сообщении.

Что известно об Алексее Брехте

Отмечается, что Алексей Брехт с 5 сентября 2024 года по 30 июня 2025 года занимал должность временно исполняющего обязанности председателя правления НЭК "Укрэнерго" на основании решения наблюдательного совета компании. В сентябре 2024 года было принято решение об увольнении Владимира Кудрицкого с должности руководителя предприятия, после чего исполнение обязанностей главы возложили на Брехта.

Свою профессиональную деятельность он начал в 1999 году на Киевской гидроаккумулирующей электростанции.

В период с 2011 по 2016 годы работал в НЭК "Укрэнерго", где отвечал за направления стратегического развития компании, процессы евроинтеграции и формирование технической политики.

Алексей Брехт имел инженерное образование по специальности "Электрические станции", которое получил в Национальном техническом университете "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

Реакция Минэнерго

Министерство энергетики Украины в своем официальном сообщении подтвердило смерть Алексея Брехта

"Энергетическая отрасль Украины понесла невосполнимую утрату. Прервалась жизнь Алексея Брехта, члена правления НЭК "Укрэнерго" – человека, который более четверти века отдал служению свету, пройдя достойный и честный путь от инженера до руководителя системного оператора. Выпускник Киевской политехники, он начал свою карьеру еще в 1999 году на Киевской ГАЭС", - указано в сообщении.

В Минэнерго отметили, что в один из самых сложных периодов для страны, когда противник пытался оставить Украину без света, Алексей Брехт взял на себя чрезвычайно большую ответственность. Работая временно исполняющим обязанности председателя правления НЭК "Укрэнерго" в 2024-2025 годах, а затем координируя эксплуатацию и восстановление энергосетей, он приложил максимум усилий для сохранения стабильной работы системы. В ведомстве подчеркнули, что его роль в обеспечении устойчивости объединенной энергосистемы Украины является чрезвычайно весомой.

"Мы запомним Алексея Александровича Брехта как мудрого руководителя, талантливого энергетика и человека стальной воли, который до последнего вздоха оставался верен своему делу. Министерство энергетики выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и всему коллективу НЭК "Укрэнерго". Это наша общая боль. Светлая память", — резюмировали в Минэнерго.

Реакция Укрэнерго

В "Укрэнерго" отметили, что Алексей Брехт погиб на месте, где считал своим долгом находиться, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для людей. Уже второй день подряд Алексей Александрович лично координировал работы по восстановлению на одном из энергообъектов, который недавно подвергся вражеской атаке.

Олексию Брехту было 47 лет. Более 24 из них он отдал работе в "Укрэнерго". В карьере было много разного опыта и должностей – от руководителя Службы перспективного развития Центральной энергосистемы до работы диспетчером и руководителем Диспетчерской службы. В последние годы Алексей Брехт отвечал за эксплуатацию, восстановление, защиту и развитие сети системы передачи. А в 2024-2025 годах исполнял обязанности председателя Правления компании. Нам будет особенно не хватать Алексея Брехта. Его опыт, энергия, готовность подсказать и помочь – всегда поддерживали нас в самые тяжелые времена. Его умение находить нестандартные решения при решении самых сложных задач – всегда вдохновляло", – говорится в сообщении.

Гибель украинских энергетиков - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в столице зафиксированы трагические случаи среди работников аварийных бригад. Народный депутат от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко сообщил, что двое слесарей умерли из-за сильной перегрузки. У многих сотрудников также обнаружили обморожения и признаки серьезного психологического истощения.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что один из таких случаев произошел 19 января в Киеве — во время выполнения работ в квартире жилого дома скончался 60-летний слесарь.

Еще одна трагедия произошла вечером 15 января, когда во время разгрузки оборудования генератора для обеспечения теплом жилых домов погиб работник коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

