В Киеве во время работ умер слесарь: Кличко рассказал, что на самом деле произошло

Кличко прокомментировал слухи о гибели коммунальщиков в столице / Коллаж: Главред, фото: Минэнерго

Что известно:

19 января в квартире одного из домов Киева скончался слесарь

Ему было 60 лет

Причины смерти пока выясняются

В Киеве во время выполнения работ в квартире одного из домов 19 января скончался один слесарь. Мужчине было 60 лет. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Относительно информации, которая распространяется о смерти двух слесарей в столице. Как выяснили медики, 19 января скончался один слесарь, когда работал по вызову в квартире одного из домов", - заявил мэр столицы. видео дня

По его словам, причины смерти сейчас выясняют судмедэксперты.

Ранее народный депутат Алексей Кучеренко сообщил, что в Киеве из-за перегрузки погибли два слесаря аварийных бригад. По его словам, бригад на город не хватает, поэтому работники вынуждены работать по 2-3 суток без перерыва.

Какова ситуация в Киеве

Как сообщили в Киевской ОВА, состояние энергосистемы остается сложным из-за постоянных атак России на энергетические объекты. Ремонтные бригады работают непрерывно.

В Киеве и области ситуация осложнена морозами. К восстановлению света и тепла привлечены аварийные бригады из других областей и Укрзализныци.

Реклама

"Операторы систем распределения продолжают применять сетевые ограничения, графики почасовых отключений временно не действуют", - говорится в сообщении.

Водоснабжение в столице восстановлено. Киев получил 55 дополнительных генераторов из резервного хаба Минэнерго, продолжается пересмотр работы критической инфраструктуры и ожидается помощь от партнеров.

Как согреться в квартире / Инфографика: Главред

Новости Киева - материалы по теме

Напомним, по словам нардепа Алексея Кучеренко, у многих работников аварийных бригад в Киеве зафиксированы обморожения и серьезное истощение.

Также в домах Левобережья Киева, которые остались без света из-за российских обстрелов, электроснабжение могут восстановить до конца недели. На возвращение отопления в отдельных домах могут понадобиться недели, сообщил энергетический эксперт Станислав Игнатьев.

Реклама

Как сообщал Главред, ДТЭК в столице ликвидирует аварии на поврежденных линиях, но тепло- и холодное водоснабжение остаются проблемными. Без тепла сейчас 4 000 многоэтажек из 5 635, в более чем 1 600 домах тепло уже подали.

Читайте также:

О персоне: Виталий Кличко Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред