Света не будет до семи часов: графики отключений на Львовщине на 21 января

Руслана Заклинская
21 января 2026, 03:12
Жители Шептицкого района будут иметь особые графики отключений света.
Света не будет до семи часов: графики отключений на Львовщине на 21 января
Отключение света на Львовщине 21 января / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Какими будут отключения во Львове и области 21 января
  • Сколько часов без света максимально будут потребители
  • Какими будут графики в Шептицком районе

В среду, 21 января, на Львовщине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Свет будут отключать для всех групп потребителей. Об этом сообщило Львовоблэнерго.

По информации облэнерго, в среду жители Львова и области могут оставаться без электроснабжения до 7 часов в сутки. Отключения будут происходить один-два раза в день.

Причиной введения ограничений является значительный дефицит мощности в энергосистеме. Энергетики призывают жителей региона экономно потреблять электроэнергию и, по возможности, не включать одновременно мощные электроприборы, чтобы уменьшить нагрузку на сеть.

График отключений на 21 января

Группа 1.1 - электроэнергии нет с 16:30 до 20:00.

Группа 1.2 - электроэнергии нет с 00:00 до 02:30, с 13:00 до 16:30.

Группа 2.1 - электроэнергии нет с 20:00 до 24:00.

Группа 2.2 - электроэнергии нет с 13:00 до 16:30.

Группа 3.1 - электроэнергии нет с 20:00 до 24:00.

Группа 3.2 - электроэнергии нет с 09:30 до 13:00.

Группа 4.1 - электроэнергии нет с 06:00 до 09:30, с 20:00 до 22:00.

Группа 4.2 - электроэнергии нет с 02:30 до 06:00, с 16:30 до 20:00.

Группа 5.1 - электроэнергии нет с 06:00 до 09:30, с 16:30 до 20:00.

Группа 5.2 - электроэнергии нет с 08:00 до 13:00.

Группа 6.1 - электроэнергии нет с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 13:00.

Группа 6.2 - электроэнергии нет с 02:30 до 06:00, с 13:00 до 16:30.

Узнать свою группу отключений можно на сайте "Львовоблэнерго", в чат-ботах компании в Viber и Telegram, а также в мобильном приложении КомКом.

Графики отключений в Шептицком районе

По указанию НЭК "Укрэнерго" временно для потребителей Шептицкого района действует отдельный график почасовых отключений. В связи с этим, 21 января в Шептицком районе Львовской области часы отсутствия электроснабжения по очередям ГПВ (с учетом времени на оперативные переключения) будут такими:

  • Подчерги 1.2, 2.2 - без электроэнергии с 11:00 до 15:30.
  • Подчерга 4.2 - без электроэнергии с 11:00 до 15:30, а также с 23:00 21 января до 03:30 22 января.
  • Подчерги 3.1, 5.2 - без электроэнергии с 07:00 до 11:30 и с 19:00 до 23:30.
  • Подчерга 6.2 (потребители г. Шептицкий) - без электроэнергии с 03:00 до 07:30 и с 15:00 до 19:30.
  • Подчерга 6.2 (остальные потребители Шептицкого района) - без электроэнергии с 23:00 20 января до 03:30 21 января, а также с 15:00 до 19:30 21 января.
Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Пункты несокрушимости во Львове

На Львовщине сейчас работают 174 пункта несокрушимости из 851 подготовленных. Остальные пункты находятся в режиме готовности и могут быть открыты в кратчайшие сроки. Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной военной администрации.

Узнать адрес ближайшего пункта несокрушимости можно через приложение "Дия". Для этого необходимо авторизоваться, перейти в раздел "Сервисы" и выбрать "Несокрушимость". На карте можно разрешить доступ к геолокации или найти пункты вручную, изменяя масштаб. Сервис доступен как онлайн, так и офлайн.

Отключение света в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, в среду, 21 января, во всех регионах Украины будут действовать почасовые отключения электроэнергии и ограничения для промышленных потребителей. В Укрэнерго отмечают, что графики могут меняться, поэтому актуальную информацию советуют проверять на страницах облене

В ночь на 20 января Россия нанесла массированный воздушный удар по Украине, применив ракеты различных типов и дроны. Основной удар пришелся на Киевскую область, сообщили Воздушные силы ВСУ. Всего РФ выпустила более 370 воздушных целей, в частности ракеты "Циркон", "Искандер", Х-101 и дроны Shahed.

В результате в Украине вводились аварийные отключения электроэнергии из-за последствий массированной ракетно-дроновой атаки. Самая сложная ситуация - в Киеве и области, Харьковской, Сумской, Донецкой и Полтавской областях.

Об источнике: Львовоблэнерго

Львовоблэнерго - оператор системы распределения электроэнергии на территории Львовской области. Компания обеспечивает распределение электрической энергии бытовым и небытовым потребителям, эксплуатацию и обслуживание электросетей, а также подключение новых объектов к сети.

Предприятие работает в составе энергетической системы Украины и выполняет функции в соответствии с требованиями Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

новости Львова свет Львовская область отключения света электроэнергия
