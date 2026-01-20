Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ выпустила по Украине "Циркон", рой ракет и БПЛА: сколько целей сбили ВС

Руслана Заклинская
20 января 2026, 10:45обновлено 20 января, 11:38
325
Основной удар приняла Киевская область.
РФ выпустила по Украине 'Циркон', рой ракет и БПЛА: сколько целей сбили ВС
РФ применила 373 средства нападения / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Одесской области, ГСЧС Полтавской области

Что известно:

  • РФ применила 372 средства для атаки по Украине
  • Воздушные силы обезвредили 342 цели
  • Самая сложная ситуация после обстрела зафиксирована в Киеве

В ночь на 20 января Россия нанесла массированный воздушный удар по Украине с применением крылатых и баллистических ракет, а также беспилотников. Основной удар пришелся на Киевскую область. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, с 19:00 19 января россияне применили противокорабельную ракету "Циркон", 18 баллистических ракет "Искандер-М"/С-300, 15 крылатых ракет Х-101, а также 339 ударных и разведывательных беспилотников различных типов, в частности Shahed. Запуски осуществлялись с территории России, временно оккупированного Крыма и Донецкой области.

видео дня

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны.

РФ выпустила по Украине 'Циркон', рой ракет и БПЛА: сколько целей сбили ВС
Сбитые и подавленные цели РФ / Фото: Воздушные силы ВСУ

По состоянию на 10:00 силами ПВО уничтожено или подавлено 342 воздушные цели: 14 баллистических ракет, 13 крылатых ракет и 315 дронов. В то же время зафиксировано попадание пяти ракет и 24 БПЛА в 11 локациях, а также падение обломков сбитых дронов в 12 местах. Данные по еще двум ракетам уточняются.

  • Удар РФ по Одесской области 20 января
    Удар РФ по Одесской области 20 января Фото: ГСЧС Одесщины
  • Удар РФ по Одесской области 20 января
    Удар РФ по Одесской области 20 января Фото: ГСЧС Одесщины
  • Удар РФ по Одесской области 20 января
    Удар РФ по Одесской области 20 января Фото: ГСЧС Одесщины
  • Удар РФ по Одесской области 20 января
    Удар РФ по Одесской области 20 января Фото: ГСЧС Одесщины
  • Удар РФ по Одесской области 20 января
    Удар РФ по Одесской области 20 января Фото: ГСЧС Одесщины
  • Удар РФ по Одесской области 20 января
    Удар РФ по Одесской области 20 января Фото: ГСЧС Одесщины
  • Удар РФ по Одесской области 20 января
    Удар РФ по Одесской области 20 января Фото: ГСЧС Одесщины
  • Удар РФ по Одесской области 20 января
    Удар РФ по Одесской области 20 января Фото: ГСЧС Одесщины

Где самая сложная ситуация после атаки РФ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что под обстрел попали Киев и Киевская область, Винницкая, Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Полтавская, Сумская и другие области. По его словам, во всех областях работают ремонтные бригады, подразделения ГСЧС и задействованы все необходимые службы.

"В российском ударе было значительное количество баллистики и крылатых ракет. Еще более 300 ударных дронов. Наши силы противовоздушной обороны отработали по существенному количеству целей. За сутки до этого удара мы наконец получили необходимые ракеты, и это существенно помогло. Каждый пакет поддержки имеет значение. Ракеты для "патриотов", для "насамсов", для других систем ПВО критически необходимы", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что задача украинской дипломатии - обеспечить стабильные поставки средств противовоздушной обороны. В то же время он отметил, что партнеры не должны подводить с ракетами для ПВО, поскольку они защищают жизни людей.

Зеленский отметил, что самой сложной остается ситуация в Киеве, поскольку в столице без отопления находится значительное количество жилых домов. Для оценки последствий атаки и восстановления электро-, тепло- и водоснабжения будет проведен специальный энергетический селектор.

"Важно, чтобы мир об этом не молчал. Россия не может быть на равных с другими странами мира, пока настроена только на убийства и издевательства над людьми. Сейчас все украинские чиновники, каждый, кто отвечает за работу государственных институтов, областной и местной власти, украинских энергетических компаний – все должны быть в Украине, работать, помогать людям и стараться стабилизировать ситуацию. Надо быть в своем государстве, в своих городах, со своими общинами", – добавил глава государства.

  • Последствия атаки по Полтавщине 20 января
    Последствия атаки по Полтавщине 20 января Фото: ГСЧС Полтавщины
  • Последствия атаки по Полтавщине 20 января
    Последствия атаки по Полтавщине 20 января Фото: ГСЧС Полтавщины
  • Последствия атаки по Полтавщине 20 января
    Последствия атаки по Полтавщине 20 января Фото: ГСЧС Полтавщины
  • Последствия атаки по Полтавщине 20 января
    Последствия атаки по Полтавщине 20 января Фото: ГСЧС Полтавщины
  • Последствия атаки по Полтавщине 20 января
    Последствия атаки по Полтавщине 20 января Фото: ГСЧС Полтавщины
  • Последствия атаки по Полтавщине 20 января
    Последствия атаки по Полтавщине 20 января Фото: ГСЧС Полтавщины

В чем особенность атаки 20 января - мнение эксперта

Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире "Ранок.LIVE" сообщил, что в ночь на 20 января российская атака была слабее ожиданий. По его словам, российские войска могли сознательно сдержать темп атак, вероятно, чтобы накопить боезапас для дальнейших более мощных ударов.

Братчук добавил, что тактика врага остается неизменной. Он пояснил, что вместо массированных волн наносятся точечные удары по конкретным целям. Под угрозой традиционно оказываются Киев и другие регионы, куда направляются отдельные ракеты и дроны.

Атака по Украине 20 января - последние новости

Как сообщал Главред, утром 20 января Воздушные силы Украины предупредили о вылете российских бомбардировщиков Ту-95МС и пусках крылатых ракет. Мониторинговые каналы сообщали о вероятных запусках Х-101 в несколько этапов.

Также ночью 20 января Россия атаковала Киев баллистикой и дронами. В результате удара без тепла остались 5635 многоэтажек, а левый берег столицы - без водоснабжения.

Кроме этого, Россия утром 20 января атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области. В Черноморске БПЛА попал в многоэтажку, там поврежден фасад и остекление. Также пострадал объект энергетики в Одесском районе.

В Ровенской области россияне нанесли удар по объектам критической инфраструктуры. Из-за этого более 10 тыс. абонентов остались без света, в нескольких домах выбило окна, повреждены автомобили.

Читайте также:

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины война России и Украины ракетный удар атака дронов Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Где в Украине самая сложная ситуация после атак РФ: Зеленский раскрыл детали

Где в Украине самая сложная ситуация после атак РФ: Зеленский раскрыл детали

12:05Украина
Атака РФ была не столь массированной, как ожидалось: Братчук предположил, что задумал враг

Атака РФ была не столь массированной, как ожидалось: Братчук предположил, что задумал враг

10:49Украина
РФ выпустила по Украине "Циркон", рой ракет и БПЛА: сколько целей сбили ВС

РФ выпустила по Украине "Циркон", рой ракет и БПЛА: сколько целей сбили ВС

10:45Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Россияне пошли на прорыв границы по новым направлениям - в ВСУ рассказали о боях

Россияне пошли на прорыв границы по новым направлениям - в ВСУ рассказали о боях

Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 20 января

Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 20 января

Как будут отключать свет в Черкасской области 20 января - новые графики

Как будут отключать свет в Черкасской области 20 января - новые графики

"Жажда мести": Тарас Тополя заговорил об авторе скандального видео с его экс-женой

"Жажда мести": Тарас Тополя заговорил об авторе скандального видео с его экс-женой

Китайский гороскоп на завтра 20 января: Драконам - потери, Свиньям - опасность

Китайский гороскоп на завтра 20 января: Драконам - потери, Свиньям - опасность

Последние новости

12:05

Где в Украине самая сложная ситуация после атак РФ: Зеленский раскрыл детали

11:56

"Тяжелая тема": украинская актриса рассказала о службе бывшего мужа

11:32

Гороскоп Таро на завтра 21 января: Овнам - отступить, Ракам - не жить прошлым

11:09

"Не поделили": Глущенко откровенно высказалась о разводе с мужем

10:54

В жизни не чувствовал себя таким униженным: сын Бэкхемов выдал обиду на матьФото

Гороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака ждет период взлетов и паденийГороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака ждет период взлетов и падений
10:49

Атака РФ была не столь массированной, как ожидалось: Братчук предположил, что задумал враг

10:45

РФ выпустила по Украине "Циркон", рой ракет и БПЛА: сколько целей сбили ВСФото

10:32

Трамп позвал Путина в Совет мира и пригрозил Макрону из-за "враждебности"Видео

10:25

Удар по Ровенской области: более 10 тыс. человек остались без света, есть разрушения

Реклама
10:20

22 января изменило Украину навсегда: что на самом деле означает День Соборности

10:15

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 20 января (обновляется)

10:13

"Жизнь с нуля": пропавший "Тамбовский волк" сделал заявление после выезда из Украины

10:10

Как сегодня отключают свет в Одессе: график отключения на 20 января

10:08

Пролежит годами: какой едой запастись на случай полного блэкаутаВидео

09:37

В Украине ввели аварийные отключения света: где графики не действуют

09:29

Трамп собирается стать президентом земного шара?мнение

09:16

"Прилет" в многоэтажку и энергообъект: известны последствия атаки РФ на ОдесчинуФото

09:13

С ними лучше не спорить: знаки зодиака с самым взрывным характером

09:13

Не только "Завтрак у Тиффани": какие фильмы с Одри Хепберн нельзя упустить

08:55

Отключение света в Украине — графики на 20 января (обновляется)

Реклама
08:49

Атака РФ на Киев и область: есть жертва и пострадавший, повреждены жилые дома и школаФото

08:37

Карта Deep State онлайн за 20 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:35

В результате атаки РФ Киев остался без тепла и воды: где ситуация хуже всего

08:28

Проверка на прочность: два ключевых показателя для оценки отношений

08:24

Редкий пуск из Крыма: мониторы раскрыли детали необычной атаки РФ на Украину

08:02

Елена Мозговая вернулась после 10 дней в больнице - где лежала продюсерка

07:42

Метро Киева будет курсировать с изменениями: как ходят поезда

06:43

Российские Ту-95 запустили крылатые ракеты: какие города Украины под угрозой удара

06:10

Почему интерес Трампа к войне ослабнетмнение

05:21

Комплименты с двойным смыслом: 10 фраз, которыми на самом деле хотят унизить

04:55

Названы 6 видов рыбы, которая лучше всего восполняет недостаток витамина D

04:30

Финансовый сдвиг уже близок: каким знакам зодиака Вселенная даст зеленый свет

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мальчика на горе за 29 секунд

03:55

Россия подняла "ТУшки" в воздух: когда ожидать возможные пуски ракет

03:31

Как вырастить киви дома на подоконнике: лучшие сорта и уход

02:40

Учёные потрясли мир сенсацией: неожиданное открытие приоткрыло тайну Солнца

02:16

Баллистика, "Шахеды" и перебои со светом: Россия атакует Киев — что известно

01:58

"Мы работаем вдогонку": "Флеш" раскрыл слабое место в борьбе с дронами

01:30

"Любовница" Кита Урбана впервые высказалась о романе с мужем Николь Кидман

01:03

Как часто мыть автомобиль зимой эксперты назвали точное количество процедурВидео

Реклама
19 января, понедельник
23:59

Ремонт дома открыл настоящий клад: тайник в потолке принес шальные деньги

23:52

Когда Киев вернется к графикам отключений: эксперт прояснил ситуацию

23:47

До титула и детей: Меган Маркл показала начало отношений с принцем Гарри

23:23

Устранение Путина: раскрыт вероятный сценарий заговора в КремлеВидео

22:56

От рассады до урожая: эксперт назвал три группы удобрений, которые работаютВидео

22:44

Как будут отключать свет в Черкасской области 20 января - новые графики

22:39

Неузнаваемый Максим Галкин раскрыл правду о своем возрасте

22:32

Жизнь резко перевернулась: женщина узнала о необыкновенной беременности

22:21

Новый график отключения света для Запорожья и области на 20 января

22:01

"Вова, который в Б-классе": Елена Зеленская дала трогательный комментарий о муже

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять