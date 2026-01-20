РФ выпустила по Украине 'Циркон', рой ракет и БПЛА: сколько целей сбили ВС

Основной удар приняла Киевская область.

РФ применила 373 средства нападения / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Одесской области, ГСЧС Полтавской области

Что известно:

РФ применила 372 средства для атаки по Украине

Воздушные силы обезвредили 342 цели

Самая сложная ситуация после обстрела зафиксирована в Киеве

В ночь на 20 января Россия нанесла массированный воздушный удар по Украине с применением крылатых и баллистических ракет, а также беспилотников. Основной удар пришелся на Киевскую область. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, с 19:00 19 января россияне применили противокорабельную ракету "Циркон", 18 баллистических ракет "Искандер-М"/С-300, 15 крылатых ракет Х-101, а также 339 ударных и разведывательных беспилотников различных типов, в частности Shahed. Запуски осуществлялись с территории России, временно оккупированного Крыма и Донецкой области.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны.

Сбитые и подавленные цели РФ / Фото: Воздушные силы ВСУ

По состоянию на 10:00 силами ПВО уничтожено или подавлено 342 воздушные цели: 14 баллистических ракет, 13 крылатых ракет и 315 дронов. В то же время зафиксировано попадание пяти ракет и 24 БПЛА в 11 локациях, а также падение обломков сбитых дронов в 12 местах. Данные по еще двум ракетам уточняются.

Где самая сложная ситуация после атаки РФ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что под обстрел попали Киев и Киевская область, Винницкая, Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Полтавская, Сумская и другие области. По его словам, во всех областях работают ремонтные бригады, подразделения ГСЧС и задействованы все необходимые службы.

"В российском ударе было значительное количество баллистики и крылатых ракет. Еще более 300 ударных дронов. Наши силы противовоздушной обороны отработали по существенному количеству целей. За сутки до этого удара мы наконец получили необходимые ракеты, и это существенно помогло. Каждый пакет поддержки имеет значение. Ракеты для "патриотов", для "насамсов", для других систем ПВО критически необходимы", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что задача украинской дипломатии - обеспечить стабильные поставки средств противовоздушной обороны. В то же время он отметил, что партнеры не должны подводить с ракетами для ПВО, поскольку они защищают жизни людей.

Зеленский отметил, что самой сложной остается ситуация в Киеве, поскольку в столице без отопления находится значительное количество жилых домов. Для оценки последствий атаки и восстановления электро-, тепло- и водоснабжения будет проведен специальный энергетический селектор.

"Важно, чтобы мир об этом не молчал. Россия не может быть на равных с другими странами мира, пока настроена только на убийства и издевательства над людьми. Сейчас все украинские чиновники, каждый, кто отвечает за работу государственных институтов, областной и местной власти, украинских энергетических компаний – все должны быть в Украине, работать, помогать людям и стараться стабилизировать ситуацию. Надо быть в своем государстве, в своих городах, со своими общинами", – добавил глава государства.

В чем особенность атаки 20 января - мнение эксперта

Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире "Ранок.LIVE" сообщил, что в ночь на 20 января российская атака была слабее ожиданий. По его словам, российские войска могли сознательно сдержать темп атак, вероятно, чтобы накопить боезапас для дальнейших более мощных ударов.

Братчук добавил, что тактика врага остается неизменной. Он пояснил, что вместо массированных волн наносятся точечные удары по конкретным целям. Под угрозой традиционно оказываются Киев и другие регионы, куда направляются отдельные ракеты и дроны.

Атака по Украине 20 января - последние новости

Как сообщал Главред, утром 20 января Воздушные силы Украины предупредили о вылете российских бомбардировщиков Ту-95МС и пусках крылатых ракет. Мониторинговые каналы сообщали о вероятных запусках Х-101 в несколько этапов.

Также ночью 20 января Россия атаковала Киев баллистикой и дронами. В результате удара без тепла остались 5635 многоэтажек, а левый берег столицы - без водоснабжения.

Кроме этого, Россия утром 20 января атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области. В Черноморске БПЛА попал в многоэтажку, там поврежден фасад и остекление. Также пострадал объект энергетики в Одесском районе.

В Ровенской области россияне нанесли удар по объектам критической инфраструктуры. Из-за этого более 10 тыс. абонентов остались без света, в нескольких домах выбило окна, повреждены автомобили.

