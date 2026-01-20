Атака РФ была не столь массированной, как ожидалось: Братчук предположил, что задумал враг

По словам Сергея Братчука, вероятно, враг накапливает запасы и будет несколько позже атаковать с большими возможностями.

https://glavred.info/ukraine/ataka-rf-byla-ne-stol-massirovannoy-kak-ozhidalos-bratchuk-predpolozhil-chto-zadumal-vrag-10733801.html Ссылка скопирована

Братчук прокомментировал удар РФ по Украине 20 января / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Главное из новостей:

видео дня

Ночная атака РФ 20 января оказалась менее интенсивной, чем ожидалось

РФ применила баллистические и крылатые ракеты Х-101, а также дроны Шахед и Герань

ПВО Украины сохранила высокую эффективность

В ночь на вторник, 20 января, российская атака оказалась значительно слабее, чем прогнозировали накануне. Об этом в эфире "Ранок.LIVE" сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, отметив, что интенсивность ударов не соответствовала ожидаемому масштабу.

По его словам, российские войска могли сознательно сдержать темп, пытаясь накопить боезапас для дальнейших попыток нанести более мощный удар. В то же время Братчук выразил сомнение, что противник действительно способен резко нарастить интенсивность обстрелов, ведь "если бы имели возможность - сделали бы это уже сегодня".

Спикер подчеркнул, что тактика врага остается неизменной: вместо массированных волн - точечные удары по определенным целям. Под угрозой традиционно оказывается Киев, а также ряд регионов, куда направляются отдельные ракеты и дроны.

По предварительным оценкам, во время ночной атаки россияне могли применить баллистические ракеты, а также крылатые Х-101 — об этом свидетельствовала активность стратегической авиации, которая поднималась в воздух для запусков. Кроме того, по Украине снова направили дроны типа "Шахед" и "Герань".

Братчук подчеркнул, что украинская противовоздушная оборона продолжает демонстрировать стабильно высокие результаты. По его словам, эффективность ПВО не снижается, а процент сбитых вражеских целей остается на стабильном уровне.

Ракетно-дроновая атака 20 января 2026 года - что известно

Как писал Главред, рано утром 20 января Воздушные силы Украины предупредили о вероятных пусках крылатых ракет российскими бомбардировщиками Ту-95. Подробнее читайте в материале: Российские Ту-95 запустили крылатые ракеты: какие города Украины под угрозой удара.

Как сообщает мониторинговый канал monitor, ракетный удар по Украине сегодня не был массированным.

Армия РФ применила дроны, в том числе и реактивные, для удара по Киеву и области, Ровно, Харькову, Днепру, Запорожью, Одессе и отдельным районам населенных пунктов, относящихся к этим областям. Особенно страдал от дронов Днепр.

Также оккупанты запустили около шести баллистических ракет в направлении Киева, две - по Днепру и две - по району Винницы. Под утро оккупанты запустили крылатые ракеты Х-101 в направлении Киева и Киевской области.

По данным Нацполиции, под ударом был левый берег Киева. По состоянию на 8:00 известно об одной пострадавшей. В результате "прилета" повреждены нежилые помещения по нескольким адресам, здание начальной школы, а также окна в нескольких жилых домах. Также произошло падение обломков БПЛА на открытую территорию, горели автомобили.

На левом берегу столицы перебои со светом и водоснабжением. Объекты социальной инфраструктуры переходят в автономный режим питания.

В Киевской области в результате атаки смертельное ранение получил 50-летний мужчина в Бучанском районе. Медики боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось. Мужчина погиб на месте.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Сергей Братчук Сергей Братчук - украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины. Участник Операции объединенных сил на Донбассе. После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации. Сейчас - спикер Украинской добровольческой армии Юг.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред