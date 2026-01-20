Трамп позвал Путина в Совет мира и пригрозил Макрону из-за 'враждебности'

Трамп обнародовал фрагмент частной переписки с Макроном.

Президент США резко раскритиковал Макрона / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы Трампа:

Путина пригласили в Совет мира

Макрона никто не хочет видеть

США могут ввести 200% пошлину на французское вино и шампанское

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что российского лидера Владимира Путина пригласили в Совет мира. В то же время Трамп пригрозил Франции экономической войной из-за отказа Эмманюэля Макрона присоединяться к новой организации. Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами, передает Clash Report.

На прямой вопрос, пригласил ли президент США российского лидера в Совет мира, Трамп ответил лаконично: "Да. Его пригласили".

Также американский лидер резко раскритиковал президента Франции Эмманюэля Макрона, который заявил о нежелании присоединяться к Совету мира. По словам Трампа, в случае "враждебного поведения" со стороны Парижа США могут ввести 200-процентные пошлины на французское вино и шампанское.

"Никто его не хочет видеть, потому что он очень скоро покинет свой пост. Если будут вести себя враждебно, я введу 200% тариф на его вино и шампанское - и он согласится", - сказал Трамп.

Смотрите видео с комментариями Трампа:

Трамп пригрозил пошлинами Макрону / Фото: скриншот

Частная переписка с Макроном

Кроме того, Трамп обнародовал в соцсети Truth Social фрагмент частной переписки с Макроном. В нем французский президент подчеркивает общие позиции по Сирии и Ирану, выражает непонимание действий США в отношении Гренландии.

"Я не понимаю, что ты делаешь с Гренландией", - пишет Макрон Трампу, согласно фрагменту.

Также Макрон предлагает провести встречу стран G7 в Париже и организовать совместный ужин.

"Я могу пригласить украинцев, датчан, сирийцев и россиян для встреч на полях", - написал Макрон.

Совет мира / Инфографика: Главред

Какова цена членства в Совете мира

Постоянное членство в Совете мира предполагает значительный финансовый взнос. По информации Bloomberg, Дональд Трамп планирует требовать от стран, претендующих на статус постоянных членов, взнос в размере 1 миллиард долларов. Именно этот платеж должен гарантировать долгосрочное участие в руководящем органе и влияние на ключевые решения Совета.

Для других государств предусмотрен другой формат участия - временное членство сроком на три года без обязательного финансового взноса. Все средства, полученные от постоянных членов, планируют направить в первую очередь на восстановление Газы.

Совет мира Трампа - новости по теме

Напомним, Совет мира будет действовать до трех лет. США уже направили приглашения ряду мировых лидеров, в частности из Аргентины и Канады. В то же время критики считают, что инициатива может сосредоточить чрезмерный контроль в руках Трампа и стать альтернативой ООН.

Также в США обсуждают создание Совета мира, который должен контролировать соблюдение будущего соглашения о прекращении войны в Украине. Возглавить орган планирует Дональд Трамп, а в его состав могут войти представители Украины, Европы, НАТО и России.

Как сообщал Главред, США пригласили Владимира Путина в Совет мира по Газе, Москва изучает его. По данным Bloomberg, постоянное членство в Совете может стоить странам $1 млрд, средства планируют направить на восстановление Газы.

Об источнике: Clash Report Clash Report – это международный информационный канал, специализирующийся на освещении актуальных событий, в частности зоны боевых действий, международных конфликтов и политических процессов в мире. Он активно публикует новости и репортажи о ситуации в Украине, США, странах Ближнего Востока и других странах мира.

