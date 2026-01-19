В Кремле похвастались, что Путина пригласили в Совет мира Трампа

Главное:
- США пригласили Путина в Совет мира по Газе
- РФ изучает предложение
- В состав входят должностные лица США и представители других стран
США предложили российскому лидеру Владимиру Путину войти в состав Совета мира по Газе. Москва изучает предложение Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишут росСМИ.
По словам Пескова, Москва получила предложение по дипломатическим каналам и сейчас занимается его анализом. Российская сторона рассчитывает на дальнейшие контакты с Вашингтоном для уточнения деталей.
"Мы изучаем все детали этого предложения, надеемся на контакты с американской стороной, чтобы прояснить все нюансы", - сказал он.
Какой вклад гарантирует постоянное членство
Идея Дональда Трампа заключается в создании международной организации, которая будет продвигать стабильность и восстанавливать законную власть в зонах конфликтов. Однако членство в этой структуре имеет свою цену.
По данным Bloomberg, Трамп собирается требовать по 1 миллиарду долларов от государств, претендующих на постоянное место в Совете. Другие страны назначаются на трехлетний срок без взноса. Собранные средства пойдут на восстановление Газы.
Организация позиционируется как альтернатива ООН и более действенный инструмент решения региональных кризисов "под зонтиком" США.
Кто вошел в Совет мира
В Совет мира, председателем которого является Трамп, вошли:
- госсекретарь США Марко Рубио;
- спецпосланник президента США Стив Уиткофф;
- зять Трампа Джаред Кушнер;
- бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр;
- американский бизнесмен Марк Роуэн;
- председатель Всемирного банка Аджай Банга;
- заместитель советника по нацбезопасности США Роберт Габриэль.
В то же время, как сообщил Белый дом, "для реализации концепции Совета мира" был создан исполнительный совет. В его состав, кроме Стивена Уиткоффа, Джареда Кушнера, Тони Блера и Марка Роуэна, вошли:
- министр иностранных дел Турции Хакан Фидан;
- катарский дипломат Али аль-Тавади;
- министр ОАЭ по международному сотрудничеству Рим аль-Хашими;
- бывшая заместитель премьер-министра Нидерландов Сигрид Кааг;
- кипрско-израильский бизнесмен Якир Габай;
- глава египетской разведки, генерал Хасан Махмуд Рашад;
- болгарский дипломат Николай Младенов.
Кто получил приглашение в Совет мира
По данным Associated Press, по меньшей мере еще восемь государств получили от США приглашение присоединиться к новосозданному Совету мира президента Трампа. О своем участии и получении предложений уже официально заявили премьер Венгрии Виктор Орбан и глава правительства Италии Джорджа Мелони.
Также приглашения получили Индия, Австралия, Иордания, Греция, Кипр и Пакистан. Ранее участие подтвердили Канада, Турция, Египет, Вьетнам, Парагвай, Аргентина и Албания. В то же время пока неясно, сколько всего было приглашено стран.
Члены Совета мира будут контролировать реализацию режима прекращения огня, разоружение ХАМАС и восстановление разрушенных территорий. Ожидается, что официальный список участников объявят во время Всемирного экономического форума в Давосе.
Совет мира Трампа - новости по теме
Как сообщал Главред, США обсуждают создание "Совета мира", который будет отслеживать соблюдение будущего соглашения о прекращении войны в Украине. По плану, орган возглавит Дональд Трамп, а в состав войдут представители Украины, Европы, НАТО и России.
Также известно, что Совет будет существовать до трех лет. США уже пригласили мировых лидеров, в частности Аргентины и Канады. Критики видят в проекте концентрацию контроля в руках Трампа и возможную альтернативу ООН.
Кроме этого, США начали частичный вывод персонала с военных баз на Ближнем Востоке на фоне роста напряженности. По данным Reuters, американское военное вмешательство против Ирана может произойти в ближайшее время.
Читайте также:
- Трамп получил желанную Нобелевскую премию мира, но есть один неожиданный нюанс
- Что украинская делегация будет доказывать команде Трампа в Майами: Зеленский рассказал
- "На кону - глобальный мир": Трамп ввел пошлины против Европы из-за Гренландии
О персоне: Дмитрий Песков
Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.
После вторжения России в Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред