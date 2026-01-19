Укр
В Кремле похвастались, что Путина пригласили в Совет мира Трампа

Руслана Заклинская
19 января 2026, 13:21
Пресс-секретарь Путина официально подтвердил получение приглашения в новосозданный Совет мира по Газе.
Путина пригласили в Совет мира / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Главное:

  • США пригласили Путина в Совет мира по Газе
  • РФ изучает предложение
  • В состав входят должностные лица США и представители других стран

США предложили российскому лидеру Владимиру Путину войти в состав Совета мира по Газе. Москва изучает предложение Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

По словам Пескова, Москва получила предложение по дипломатическим каналам и сейчас занимается его анализом. Российская сторона рассчитывает на дальнейшие контакты с Вашингтоном для уточнения деталей.

"Мы изучаем все детали этого предложения, надеемся на контакты с американской стороной, чтобы прояснить все нюансы", - сказал он.

Какой вклад гарантирует постоянное членство

Идея Дональда Трампа заключается в создании международной организации, которая будет продвигать стабильность и восстанавливать законную власть в зонах конфликтов. Однако членство в этой структуре имеет свою цену.

По данным Bloomberg, Трамп собирается требовать по 1 миллиарду долларов от государств, претендующих на постоянное место в Совете. Другие страны назначаются на трехлетний срок без взноса. Собранные средства пойдут на восстановление Газы.

Организация позиционируется как альтернатива ООН и более действенный инструмент решения региональных кризисов "под зонтиком" США.

Кто вошел в Совет мира

В Совет мира, председателем которого является Трамп, вошли:

  • госсекретарь США Марко Рубио;
  • спецпосланник президента США Стив Уиткофф;
  • зять Трампа Джаред Кушнер;
  • бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр;
  • американский бизнесмен Марк Роуэн;
  • председатель Всемирного банка Аджай Банга;
  • заместитель советника по нацбезопасности США Роберт Габриэль.

В то же время, как сообщил Белый дом, "для реализации концепции Совета мира" был создан исполнительный совет. В его состав, кроме Стивена Уиткоффа, Джареда Кушнера, Тони Блера и Марка Роуэна, вошли:

  • министр иностранных дел Турции Хакан Фидан;
  • катарский дипломат Али аль-Тавади;
  • министр ОАЭ по международному сотрудничеству Рим аль-Хашими;
  • бывшая заместитель премьер-министра Нидерландов Сигрид Кааг;
  • кипрско-израильский бизнесмен Якир Габай;
  • глава египетской разведки, генерал Хасан Махмуд Рашад;
  • болгарский дипломат Николай Младенов.

Кто получил приглашение в Совет мира

    По данным Associated Press, по меньшей мере еще восемь государств получили от США приглашение присоединиться к новосозданному Совету мира президента Трампа. О своем участии и получении предложений уже официально заявили премьер Венгрии Виктор Орбан и глава правительства Италии Джорджа Мелони.

    Также приглашения получили Индия, Австралия, Иордания, Греция, Кипр и Пакистан. Ранее участие подтвердили Канада, Турция, Египет, Вьетнам, Парагвай, Аргентина и Албания. В то же время пока неясно, сколько всего было приглашено стран.

    Члены Совета мира будут контролировать реализацию режима прекращения огня, разоружение ХАМАС и восстановление разрушенных территорий. Ожидается, что официальный список участников объявят во время Всемирного экономического форума в Давосе.

    Как сообщал Главред, США обсуждают создание "Совета мира", который будет отслеживать соблюдение будущего соглашения о прекращении войны в Украине. По плану, орган возглавит Дональд Трамп, а в состав войдут представители Украины, Европы, НАТО и России.

    Также известно, что Совет будет существовать до трех лет. США уже пригласили мировых лидеров, в частности Аргентины и Канады. Критики видят в проекте концентрацию контроля в руках Трампа и возможную альтернативу ООН.

    Кроме этого, США начали частичный вывод персонала с военных баз на Ближнем Востоке на фоне роста напряженности. По данным Reuters, американское военное вмешательство против Ирана может произойти в ближайшее время.

    О персоне: Дмитрий Песков

    Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

    После вторжения России в Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

