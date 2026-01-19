В Кремле похвастались, что Путина пригласили в Совет мира Трампа

Пресс-секретарь Путина официально подтвердил получение приглашения в новосозданный Совет мира по Газе.

Путина пригласили в Совет мира

Главное:

США пригласили Путина в Совет мира по Газе

РФ изучает предложение

В состав входят должностные лица США и представители других стран

США предложили российскому лидеру Владимиру Путину войти в состав Совета мира по Газе. Москва изучает предложение Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

По словам Пескова, Москва получила предложение по дипломатическим каналам и сейчас занимается его анализом. Российская сторона рассчитывает на дальнейшие контакты с Вашингтоном для уточнения деталей.

"Мы изучаем все детали этого предложения, надеемся на контакты с американской стороной, чтобы прояснить все нюансы", - сказал он.

Какой вклад гарантирует постоянное членство

Идея Дональда Трампа заключается в создании международной организации, которая будет продвигать стабильность и восстанавливать законную власть в зонах конфликтов. Однако членство в этой структуре имеет свою цену.

По данным Bloomberg, Трамп собирается требовать по 1 миллиарду долларов от государств, претендующих на постоянное место в Совете. Другие страны назначаются на трехлетний срок без взноса. Собранные средства пойдут на восстановление Газы.

Организация позиционируется как альтернатива ООН и более действенный инструмент решения региональных кризисов "под зонтиком" США.

Кто вошел в Совет мира

В Совет мира, председателем которого является Трамп, вошли:

госсекретарь США Марко Рубио;

спецпосланник президента США Стив Уиткофф;

зять Трампа Джаред Кушнер;

бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр;

американский бизнесмен Марк Роуэн;

председатель Всемирного банка Аджай Банга;

заместитель советника по нацбезопасности США Роберт Габриэль.

В то же время, как сообщил Белый дом, "для реализации концепции Совета мира" был создан исполнительный совет. В его состав, кроме Стивена Уиткоффа, Джареда Кушнера, Тони Блера и Марка Роуэна, вошли:

министр иностранных дел Турции Хакан Фидан;

катарский дипломат Али аль-Тавади;

министр ОАЭ по международному сотрудничеству Рим аль-Хашими;

бывшая заместитель премьер-министра Нидерландов Сигрид Кааг;

кипрско-израильский бизнесмен Якир Габай;

глава египетской разведки, генерал Хасан Махмуд Рашад;

болгарский дипломат Николай Младенов.

Кто получил приглашение в Совет мира

По данным Associated Press, по меньшей мере еще восемь государств получили от США приглашение присоединиться к новосозданному Совету мира президента Трампа. О своем участии и получении предложений уже официально заявили премьер Венгрии Виктор Орбан и глава правительства Италии Джорджа Мелони.

Также приглашения получили Индия, Австралия, Иордания, Греция, Кипр и Пакистан. Ранее участие подтвердили Канада, Турция, Египет, Вьетнам, Парагвай, Аргентина и Албания. В то же время пока неясно, сколько всего было приглашено стран.

Члены Совета мира будут контролировать реализацию режима прекращения огня, разоружение ХАМАС и восстановление разрушенных территорий. Ожидается, что официальный список участников объявят во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Совет мира Трампа - новости по теме

Как сообщал Главред, США обсуждают создание "Совета мира", который будет отслеживать соблюдение будущего соглашения о прекращении войны в Украине. По плану, орган возглавит Дональд Трамп, а в состав войдут представители Украины, Европы, НАТО и России.

Также известно, что Совет будет существовать до трех лет. США уже пригласили мировых лидеров, в частности Аргентины и Канады. Критики видят в проекте концентрацию контроля в руках Трампа и возможную альтернативу ООН.

Кроме этого, США начали частичный вывод персонала с военных баз на Ближнем Востоке на фоне роста напряженности. По данным Reuters, американское военное вмешательство против Ирана может произойти в ближайшее время.

