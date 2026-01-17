"На кону - глобальный мир": Трамп ввел пошлины против Европы из-за Гренландии

Президент США ввел новые пошлины против Европы за сопротивление аннексии Гренландии.

США вводят дополнительные пошлины на импорт из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за того, что они выступили против американской аннексии Гренландии. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social.

"Мы на протяжении многих лет фактически субсидировали Данию, все страны Европейского Союза и другие государства, не взимая с них пошлин или каких-либо других форм компенсации. Теперь, после столетий, пришло время Дании отблагодарить – на кону стоит глобальный мир", – написал он.

Трамп вновь озвучил тезис о том, что Китай и Россия якобы хотят забрать Гренландию себе, а Дания ничего не может с этим поделать.

"Сейчас их "защита" состоит из двух упряжек с собаками, одну из которых добавили недавно", - написал Трамп.

По словам Трампа, только США под его личным руководством способны защитить остров.

Вместе с тем американский президент выразил возмущение тем, что Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия "совершили поездки в Гренландию с неизвестной целью", чем "создали крайне опасную ситуацию для безопасности, защищенности и выживания нашей планеты".

"Эти страны, участвующие в этой очень опасной игре, создали уровень риска, который является неприемлемым и неустойчивым. Поэтому, с целью защиты глобального мира и безопасности, необходимо принять решительные меры, чтобы эта потенциально угрожающая ситуация быстро и безоговорочно завершилась", – добавил Трамп.

Учитывая вышесказанное, президент США анонсировал введение дополнительных пошлин в размере 10% на весь импорт из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Новые правила вступят в силу с 1 февраля, а с 1 июня эта пошлина будет повышена до 25%.

"Она будет действовать до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной и окончательной покупки Гренландии. Соединенные Штаты пытаются осуществить эту сделку уже более 150 лет. Многие президенты предпринимали такие попытки – и по веским причинам, – но Дания всегда отказывалась", – написал Трамп.

Эксперт назвал вероятный сценарий Трампа в отношении Гренландии

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный считает, вопрос Гренландии сейчас вряд ли стоит остро в практической плоскости.

"У меня есть для этого два аргумента. Во-первых, Трамп говорил о Гренландии еще во время своей первой каденции, и с тех пор, по сути, мало что изменилось. Это скорее его постоянная риторика, которую он сейчас снова актуализировал на волне политической эйфории", - сказал эксперт в интервью Главреду.

Претензии Трампа на Гренландию

Как писал Главред, Трамп еще в декабре 2024 года намекнул на возможность "присоединения" к США Гренландии, Канады и Панамского канала. Что касается Гренландии, Трамп акцентировал внимание на важности острова для американской национальной безопасности.

В начале января 2026 года президент США Дональд Трамп в телефонном интервью для The Atlantic заявил, что Соединенные Штаты могут расширить перечень стран, где рассматривают возможность военных операций. Среди потенциальных направлений он назвал Гренландию, подчеркнув ее стратегическое значение для американской обороны.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США и его советники обсуждают ряд вариантов приобретения Гренландии, но и привлечение армии "всегда является одним из вариантов".

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен заявил, что остров "выбирает Данию" и не будет принадлежать Вашингтону и управляться им.

Трамп резко отреагировал на заявление Нильсена о том, что остров намерен и дальше оставаться в союзе с Данией. По словам Трампа, такая позиция может обернуться для гренландского политика "большой проблемой".

Гренландия - что о ней известно Гренландия стала датской колонией в 1814 году, а в 1953-м была признана частью Королевства Дания. Спустя 20 лет она даже вступила в Европейское экономическое сообщество (прообраз нынешнего Евросоюза), но позже покинула его. После референдума в 1979 году Дания передала острову право самоуправления, а в 2009-м - еще больше власти. Сейчас Гренландия - это автономная территория и по сути отдельная страна. Наряду с Данией и Фарерскими островами является одной из трех стран, которые входят в состав королевства. За Копенгагеном остаются сфера международных отношений, оборона и контроль за валютной политикой. Все внутренние политические и экономические вопросы Гренландия решает самостоятельно. Площадь Гренландии превышает 2 млн квадратных километров, и это самый большой остров на Земле, который омывают воды Атлантического и Северно-Ледовитого океана. Расположен на северо-востоке Северной Америки и с точки зрения географии относится к ней. Но политически до сих пор считается Европой. США предприняли как минимум две серьезные попытки получить контроль над Гренландией. Первая попытка была во второй половине XIX века. Тогда госсекретарь США Уильям Сьюард (сторонник территориальной экспансии) также делал ставку на попытки вырвать Канаду из рук Британской империи, а его политика привела к покупке Аляски у Российской империи. Но она также включала намерение приобрести Гренландию и Исландию. Бывший министр финансов Роберт Дж. Уокер в 1867 году узнал, что Данию могут склонить продать оба острова, когда вел переговоры о покупке датских колоний в Карибском море в Вест-Индии. Сьюард поручил подготовить отчет о ресурсах Гренландии и Исландии, но его надежды рухнули, когда в Сенате провалилось голосование за сделку по датской Вест-Индии. Спустя 50 лет эти колонии все же будут выкуплены и станут Виргинскими островами США. Вторая попытка была предпринята после Второй мировой войны, когда нацистская Германия оккупировала Данию в ходе шестичасовой операции в марте 1940 года. Год спустя датский посол в США, который не подчинялся оккупационному правительству, подписал соглашение о размещении американских баз на Гренландии. За время военной оккупации США построили на острове несколько объектов. А после войны идея покупки обсуждалась настолько серьезно, что, согласно опросу Gallup, в 1946 году 33% американцев поддержали вариант с приобретением за 1 млрд долларов. В итоге Дания отклонила заявку и предложила Гренландии статус полноправного члена королевства, а не колонии.

