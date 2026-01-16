Укр
Трамп получил желанную Нобелевскую премию мира, но есть один неожиданный нюанс

Марина Фурман
16 января 2026, 08:25
Белый дом опубликовал фото, на котором Трамп держит большую рамку с изображением медали.
Нобеливская премия, Трамп
Трампу вручили Нобелевскую премию мира / Коллаж: Главред, фото: X/@WhiteHouse, скриншот из видео

Кратко:

  • Трамп принял Нобелевскую премию мира
  • Награду ему передала лидер оппозиции Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп получил Нобелевскую премию мира, которую ему вручила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом, где опубликовали фото Трампа и Мачадо, на котором лидер США держит большую рамку с изображением медали.

"Президенту Дональду Дж. Трампу с благодарностью за Ваше исключительное лидерство в содействии миру через силу", - говорится в сообщении.

видео дня

Трамп поступок Мачадо назвал "замечательным жестом взаимного уважения".

"Мария вручила мне свою Нобелевскую премию мира за проделанную работу. Такой замечательный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария!" - написал он в соцсети.

Напомним, что ранее Мачадо публично заявляла о намерении "поделиться" своей Нобелевской премией мира с Дональдом Трампом. Однако Норвежский нобелевский комитет подчеркнул, что это невозможно.

В комитете подчеркнули, что после объявления лауреатов Нобелевской премии она не может быть отменена, разделена или передана другому лицу. Решение является окончательным и неизменным.

Нобеливская премия
Трампу вручили Нобелевскую премию мира / фото: X/@WhiteHouse

За что Мачадо получила Нобелевскую премию мира

10 октября прошлого года Нобелевский комитет объявил имя лауреатки Нобелевской премии мира 2025 года. Награду получила Мария Корина Мачадо - представительница венесуэльской оппозиции и одна из ведущих лидеров демократического движения страны.

Норвежский Нобелевский комитет решил присудить Нобелевскую премию мира 2025 года Марии Корине Мачадо за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии.

Нобелевская премия мира
Нобелевская премия мира / Инфографика: Главред

Нобелевская премия мира - что известно

Как писал Главред, президент Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами 9 октября, что Украина готова номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Однако эта номинация станет возможной при одном условии: если Трамп, находясь на посту главы Белого дома, сможет обеспечить прекращение огня в Украине.

Между тем эксперт и журналист Вадим Денисенко предсказал и объяснил, почему глава Штатов Дональд Трамп не получит Нобелевскую премию-2025. По его мнению, для президента США Нобелевский комитет мира - это, похоже, часть культуры извинений.

В 2024 году награду получила Nihon Hidankyo - японская организация, объединяющая пострадавших от атомных бомбардировок.

Читайте также:

Об источнике: Reuters

Reuters – британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющее информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. Всего агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

