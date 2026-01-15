Укр
Читать на украинском
Планы Трампа на Гренландию могут привести к расширению Евросоюза – СМИ

Виталий Кирсанов
15 января 2026, 13:32
Агрессивная американская риторика сильно усилила дискуссии в Исландии о более тесных связях с ЕС.
Планы Трампа на Гренландию могут привести к расширению ЕС
Планы Трампа на Гренландию могут привести к расширению ЕС / Коллаж Главред, фото: wikipedia.org, facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Членство в ЕС все чаще обсуждается в Рейкьявике
  • Гренландия входит в НАТО через Данию

Намерения президента США Дональда Трампа взять под контроль Гренландию вызывают шоковую реакцию за пределами Дании, в состав которой она входит. Об этом пишет Euractiv.

Американское давление распространяется на соседнюю Исландию, подталкивая ее к сближению с Евросоюзом, считает издание.

видео дня

Членство в ЕС все чаще обсуждается в Рейкьявике по мере роста опасений по поводу действий Вашингтона и зависимости Исландии от США. Это может стать только экономическим, геополитическим выбором из соображений обороны, говорится в статье.

Агрессивная американская риторика сильно усилила дискуссии в Исландии о более тесных связях с ЕС, говорит профессор политологии Исландского университета в Бифросте Эйрикур Бергманн. Но впервые островное государство с населением около 390 тыс. человек обсуждает отношения с Брюсселем, в том числе – из-за геополитического сходства с Гренландией.

Все аргументы, которые США приводят в качестве причин, по которым они должны приобрести Гренландию, "применимы и к Исландии", считает он. Обе страны расположены в одном стратегическом коридоре в северо-западной части Атлантического океана, регионе, военное и коммерческое значение которого растет по мере того, как глобальное потепление открывает новые морские пути и расширяет доступ к природным ресурсам, указал эксперт.

Ключевое различие между ними, по мнению Бергманна, заключается в политическом статусе. Исландия является независимой страной и полноправным членом НАТО, в то время как Гренландия входит в НАТО через Данию. Однако с стратегической точки зрения обе страны занимают ключевые позиции между Северной Америкой и Европой, отмечает он. Кроме того, страна является единственным членом НАТО, не имеющим постоянной армии, и полагается на Альянс и двустороннее соглашение о обороне с США от 1951 года.

Гренландия Инфографика
Гренландия Инфографика / Инфографика: Главред

Эксперт назвал вероятный сценарий Трампа в отношении Гренландии

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный считает, вопрос Гренландии сейчас вряд ли стоит остро в практической плоскости.

"У меня есть для этого два аргумента. Во-первых, Трамп говорил о Гренландии еще во время своей первой каденции, и с тех пор, по сути, мало что изменилось. Это скорее его постоянная риторика, которую он сейчас снова актуализировал на волне политической эйфории", - сказал эксперт в интервью Главреду.

Претензии Трампа на Гренландию

Как писал Главред, Трамп еще в декабре 2024 года намекнул на возможность "присоединения" к США Гренландии, Канады и Панамского канала. Что касается Гренландии, Трамп акцентировал внимание на важности острова для американской национальной безопасности.

В начале января 2026 года президент США Дональд Трамп в телефонном интервью для The Atlantic заявил, что Соединенные Штаты могут расширить перечень стран, где рассматривают возможность военных операций. Среди потенциальных направлений он назвал Гренландию, подчеркнув ее стратегическое значение для американской обороны.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США и его советники обсуждают ряд вариантов приобретения Гренландии, но и привлечение армии "всегда является одним из вариантов".

Что известно о Euractiv?

Euractiv - европейский новостной веб-сайт, посвященный политике ЕС, основанный в 1999 году французским медиа-издателем Кристофом Леклерком. Его штаб-квартира и центральная редакция находятся в Брюсселе, а другие офисы - в Париже и Берлине, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Евросоюз новости США Дональд Трамп Гренландия
