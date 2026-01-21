Нехватка мощности после атак осталась: как будут отключать свет в четверг, 22 января

Ситуация в энергосистеме остается нестабильной, поэтому время и объем отключений по конкретному адресу следует уточнять.

Кратко:

22 января по всей Украине будут действовать почасовые отключения электроэнергии

Ограничения касаются также промышленных потребителей из-за нестабильности системы

Причиной стали последствия ракетно-дроновых атак на энергообъекты

В четверг, 22 января, во всех регионах Украины будут действовать почасовые графики отключений электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщила НЭК "Укрэнерго".

Причиной таких мер стали последствия ракетно-дроновых атак российских войск на энергообъекты страны. В компании отмечают, что ситуация в энергосистеме остается нестабильной и может меняться в течение суток.

Рекомендации для потребителей

Укрэнерго призывает граждан следить за актуальной информацией на сайтах и официальных страницах операторов систем распределения в соцсетях.

"Рациональное потребление электроэнергии поможет сократить продолжительность вынужденных отключений", — отмечают в НЭК "Укрэнерго".

Гражданам советуют ограничить использование мощных электроприборов и, по возможности, переносить энергоемкие процессы на ночные часы — после 23:00. Когда электроэнергия появляется по графику — пользуйтесь ею максимально экономно.

Мини-котельные в Киеве — мнение эксперта о подключении

По словам Александра Сергиенко, директора аналитико-исследовательского центра "Институт города", передвижные мини-котельные изначально предназначались для объектов социального и гуманитарного назначения — больниц, школ, детских садов. Однако даже для таких зданий подключение требует сложных технических работ.

"Необходимо обустроить выход из здания, установить трубу и заглушку, подготовить объект в соответствии с проектом и соблюдением всех технических требований, в частности относительно высоты подключения", — объясняет Сергиенко.

По его словам, после подготовки котельная может подключиться к системе отопления примерно за 15 минут.

В то же время для жилых домов подключение передвижных мини-котельных возможно только при условии предварительного выполнения всех технических процедур.

"Если в здании нет подготовленного выхода и технических условий, физически невозможно подключить котельную, как бы этого ни хотели", — подчеркивает эксперт.

Отключение света — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты атаковали объекты энергетики Украины. В результате этого во многих регионах сложилась очень сложная ситуация. Больше всего страдают люди в Киевской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской областях и Киеве.

Кроме того, энергетический эксперт Геннадий Рябцев считает, что режим чрезвычайной ситуации в энергетической сфере сохранится до стабилизации энергообеспечения. Он предположил, что отменить его можно только после окончания отопительного периода.

Напомним, что в Киеве коммунальные службы устраняют последствия российских атак, ситуация улучшится после изменения погоды. ДТЭК ликвидирует аварии на поврежденных линиях, но тепло- и холодное водоснабжение остаются проблемными. Без тепла сейчас 4 000 многоэтажек из 5 635, в более чем 1 600 домах тепло уже подали.

