Почти 20-градусный мороз: какие регионы накроет новая волна похолодания

Погода в Одессе будет самой теплой. В этот день температура воздуха повысится до +3 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 22 января / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода ночью 22 января

Когда температура воздуха опустится до -19 градусов

Погода в Украине 22 января будет очень морозной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 22 января ночью будет холодно. Температура воздуха днем опустится до -8 градусов в северных регионах. На юге будет теплее - температура воздуха повысится до +2 градусов.

В Киеве ночью будет холодная ночь - до -12 градусов. В то же время уже днем морозы ослабнут - 2-4 градуса мороза. Потепление будет ощутимым уже на следующей неделе.

Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода 22 января

В Украине 22 января будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют снег на юго-западе. В Одесской области будет снег с дождем. В то же время на дорогах будет гололедица, а в западных и южных областях ожидается туман. Ветер будет юго-восточный и восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура в западных областях ночью 14-19° мороза, днем 6-11° мороза, в Закарпатье 0-3° тепла; на юге страны ночью 4-9° мороза, днем 0-5° тепла; на остальной территории ночью 10-15° мороза, днем 4-9° мороза", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -18

По данным meteoprog, 22 января в Украине будет очень холодно. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до -1...+3 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха опустится до -18...-6 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 22 января / фото: meteoprog

Погода 22 января в Киеве

В Киеве 22 января будет облачно. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. На дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 10-15° мороза, днем 4-9° мороза; в Киеве ночью 10-12° мороза, днем 4-6° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, погодные условия в Одесской области и вдоль морского побережья в ближайшие дни и в дальнейшем будет определять гребень большого холодного антициклона под названием Christian. Ожидается постепенное повышение температурного фона.

Небольшое повышение температуры после периода сильных морозов в Днепре не принесет ощутимого облегчения для горожан. В течение среды, четверга и пятницы в городе сохранится холодная погода с минусовыми температурами и преимущественно облачным небом. В конце рабочей недели синоптики не исключают снег.

Кроме того, до 23 января Житомирская область будет под влиянием мощного антициклона. Именно этот атмосферный фронт перекрыл доступ теплого воздуха из Атлантики и открыл путь полярному холоду.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

