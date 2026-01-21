Укр
Когда в Киеве вернутся отключения света по графику: в Минэнерго спрогнозировали

Дарья Пшеничник
21 января 2026, 13:27
В Киеве и Киевской области ситуация осложняется дополнительной нагрузкой на сети из-за морозов.
Ключевое:

  • Энергосистема Украины работает в режиме чрезвычайной ситуации
  • В Киеве и регионах действуют аварийные и сетевые отключения
  • Возвращение к почасовым графикам возможно только после стабилизации ситуации

Энергосистема Украины продолжает работать на пределе возможностей из-за непрерывных российских ударов и резкого понижения температуры. Первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов заявил, что возвращение Киева к прогнозируемым почасовым отключениям станет возможным только после стабилизации ситуации в энергосети.

В Минэнерго сообщили , что ремонтные бригады работают круглосуточно, ликвидируя последствия новых атак по энергообъектам. В результате ночных ударов без света остались жители нескольких областей — Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской. В регионах уже ведутся аварийно-восстановительные работы.

видео дня

В столице ситуацию осложняют сильные морозы, которые создают дополнительную нагрузку на сети. Для ускорения восстановления электро- и теплоснабжения в Киев стянули аварийные бригады из других областей и специалистов "Укрзализныци". Из-за критического состояния системы почасовые графики пока не применяются — действуют сетевые ограничения.

В то же время в Киеве уже восстановили водоснабжение. Продолжается проверка объектов критической инфраструктуры, чтобы высвободить дополнительные объемы электроэнергии для населения. Город получил 55 генераторов из резервного хаба Минэнерго, а также ожидает новую партию помощи от международных партнеров.

Некрасов подчеркнул, что возвращение к прогнозируемым отключениям возможно только после стабилизации энергосистемы. В Одесской области сетевые ограничения остаются в силе, тогда как в других областях действуют почасовые графики и ограничения для промышленности. В ряде регионов приходится применять аварийные отключения из-за перегрузки оборудования на фоне морозов.

В Минэнерго подчеркнули, что из-за массированных атак России в энергосистеме действует режим чрезвычайной ситуации.

Помогут ли мини-котельные восстановить отопление в Киеве - мнение эксперта

Директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко рассказал, что передвижные мини-котельные изначально предназначались для объектов социального и гуманитарного назначения - больниц, школ, детских садов. Однако подключение даже таких зданий требует сложных технических работ.

Он пояснил, что нужно сделать выход из здания, установить трубу и заглушку, подготовить объект по проекту с соблюдением всех технических требований, в частности по высоте подключения. По словам Сергиенко, после подготовки котельная может подключиться к системе отопления примерно за 15 минут. Но для жилых домов подключение передвижных мини-котельных возможно только при условии выполнения всех технических процедур заранее.

"Если в здании нет подготовленного выхода, нет технических условий, то его физически невозможно подключить, как бы этого ни хотели", - подчеркнул эксперт.

Ситуация со светом и теплом в Киеве - новости по теме

Напомним, энергетический эксперт Геннадий Рябцев считает, что режим чрезвычайной ситуации в энергетической сфере сохранится до стабилизации энергообеспечения. Он предположил, что отменить его можно только после окончания отопительного периода.

Также в Киеве коммунальные службы устраняют последствия российских атак, ситуация улучшится после изменения погоды. ДТЭК ликвидирует аварии на поврежденных линиях, но тепло- и холодное водоснабжение остаются проблемными. Без тепла сейчас 4 000 многоэтажек из 5 635, в более чем 1 600 домах тепло уже подали.

Как сообщал Главред, из-за переутомления в столице умерли два слесаря аварийных бригад, многие рабочие имеют обморожения и психологическое истощение. Бригад не хватает, поэтому люди работают по 2-3 суток без перерыва.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Министерство энергетики Украины

Министерство энергетики Украины — министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Министерство отвечает за формирование и реализацию государственной политики в топливно-энергетическом комплексе, эффективное использование энергоресурсов, энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии, а также контроль в сферах электро- и теплоснабжения.

Кроме того, Минэнерго осуществляет государственное управление в сфере ядерной энергетики и радиационной безопасности.

