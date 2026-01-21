Укр
В Киеве свет будут выключать по-новому: в Минэнерго рассказали, что изменится

Руслан Иваненко
21 января 2026, 22:07обновлено 21 января, 22:46
Аварийные бригады круглосуточно работают над восстановлением света и тепла после повреждений энергетической инфраструктуры.
Энергетики готовят Киев к переходу от экстренных отключений к жестким / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/minenergoUkraine

Кратко:

  • В Киеве готовят переход к прогнозируемым графикам электроснабжения
  • Над восстановлением работают более 200 аварийных бригад
  • Без отопления остаются более 3,2 тыс. домов

Ситуация в энергосистеме Киева остается напряженной, однако энергетики уже разработали технические решения для перехода от экстренных отключений электроэнергии к жестким, но прогнозируемым графикам.

"Поставлены задачи выйти на этот режим в ближайшие дни", – сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль в Telegram.

Над восстановлением света и тепла в течение дня работали 160 бригад, ночью – 52.

"Мы должны быть готовы к любым сценариям", – добавил министр.

Что касается теплоснабжения, на данный момент без отопления остаются 3261 дом.

"Четкая задача: в течение завтрашнего дня подать тепло в как можно большее количество помещений. Коммунальные службы делают для этого все возможное", – отметил Шмыгаль.

На критических точках города работают 124 генератора различной мощности, а также развернуто 91 пункт помощи ГСЧС на 68 локациях. Работы по восстановлению теплогенерации продолжаются.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Как может измениться ситуация со светом в Киеве – прогноз эксперта

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев прогнозирует, что при отсутствии новых обстрелов электроснабжение на Левобережье Киева удастся восстановить до конца недели. По его оценке, большинство обесточенных домов могут снова получить свет уже к воскресенью.

В то же время ситуация в Борисполе, по словам эксперта, более контролируемая: там энергетики рассчитывают восстановить подачу электроэнергии в течение ближайших одного-двух дней.

Как сообщал Главред, столица Украины до сих пор не вернулась к графикам почасовых отключений электроэнергии. В ДТЭК сообщили, стоит ли киевлянам ожидать возвращения к ГПО в ближайшее время.

Кроме того, Киев не смог восстановить стабильные графики отключений электроэнергии из-за повреждения оборудования, отвечающего за распределение электрической энергии.

Напомним, что по словам мэра Киева Кличко, столица оказалась на грани масштабного гуманитарного кризиса из-за целенаправленных ударов России по критической инфраструктуре.

О персоне: Станислав Игнатьев

Ассоциированный эксперт аналитического центра "Украинского института будущего", доктор технических наук, кандидат географических наук, профессор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка", Председатель Совета Ассоциации возобновляемой энергетики, основатель Харьковского энергетического кластера, Председатель Наблюдательного совета общественного союза "Институт устойчивого развития".

Специализируется на вопросах функционирования энергосистемы Украины, электроснабжения, работы генерации и энергетической безопасности. Регулярно комментирует ситуацию в энергетическом секторе, в частности влияние обстрелов, дефицит мощностей, графики отключений и работу критической инфраструктуры.

