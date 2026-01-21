Укр
Путину передали последнюю версию плана окончания войны - как отреагировали в Кремле

Юрий Берендий
21 января 2026, 22:24
263
В Кремле рассматривают готовность США к признанию контроля РФ над оккупированными территориями Украины как сигнал в контексте потенциальных переговоров.
Путину передали последнюю версию плана окончания войны - как отреагировали в Кремле
Путину передали последнюю версию плана окончания войны / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, kremlin.ru

О чем идет речь в материале:

  • Американская делегация в четверг, 22 января, проведет встречу с Путиным
  • Проект согласованного соглашения из 20 пунктов Кремль получил в начале января

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что в четверг вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером отправится в Россию для переговоров с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным по поводу обновленных предложений мирного плана по прекращению войны против Украины. По данным Bloomberg, российскому диктатору неофициально уже передали проект этого плана, который был согласован между Украиной и ее европейскими партнерами и США.

Американские и украинские чиновники заявляют о существенном прогрессе в работе над 20-пунктным соглашением, которое предусматривает прекращение агрессивного и неспровоцированного вторжения России в Украину.

видео дня

"Путин получил проект мирного плана в начале этого месяца через своего помощника Кирилла Дмитриева, который был согласован с Украиной и европейскими партнерами. Документы были переданы в Москву неофициально для ознакомления, что позволило Путину подготовить отзыв и предложить изменения перед ожидаемым визитом Уиткоффа и Кушнера, зятя Трампа", - указывают источники издания.

По словам чиновников, знакомых с вопросом, в Кремле расценили это предложение как значительный "шаг вперед", даже несмотря на то, что оно не было оформлено как окончательная договоренность. Часть вопросов, важных для Москвы, либо вообще не была учтена, либо была представлена в формулировках, которые там сочли неприемлемыми. В то же время сам факт включения этих тем в повестку дня и начало работы над ними восприняли как положительный сигнал.

По словам источников, в Москве считают, что Джаред Кушнер, который участвовал в переговорах с Путиным в прошлом месяце, сыграл важную роль в упорядочении переговорного процесса и формировании рамок для дальнейших обсуждений.

Джаред Кушнер
Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Чиновники в Кремле придают большое значение тому, что там расценивают как готовность Соединенных Штатов согласиться с признанием Крыма и других украинских территорий под российским контролем.

По словам источника, знакомого с ситуацией, именно это является ключевым приоритетом для Владимира Путина, из-за чего он действует осторожно и демонстрирует готовность к ограниченным уступкам. В то же время американские чиновники уже несколько месяцев подают сигналы о возможности принятия фактического контроля России над оккупированными районами, хотя сам Путин не показывает намерения отказываться от своих максимальных территориальных требований в отношении Украины.

Ожидается, что российский военный преступник Путин будет настаивать на сохранении так называемых "договоренностей Анкориджа", достигнутых во время августовского саммита с Дональдом Трампом на Аляске, как составляющей любого мирного урегулирования. Эта концепция предусматривает стремление Москвы получить всю восточную часть Донецкой области, а также замораживание боевых действий вдоль нынешних линий соприкосновения на юге Херсонской и Запорожской областей.

В материале Bloomberg отмечается, что Украина категорически отвергает требования о выводе своих сил из укрепленных районов Донецкой области, которые российские войска так и не смогли захватить с начала боевых действий в 2014 году.

Американские предложения также предусматривают трансформацию неоккупированных территорий в демилитаризованную или свободную экономическую зону под специальным управлением. В то же время остается неясным, будет ли признаваться эта территория российской и какие уступки Москва может предложить в ответ.

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Как остановить Путина - мнение эксперта

Как писал Главред, в конце 2025 года процесс переговоров по завершению войны в Украине активизировался, однако до сих пор нет уверенности, что он даст ожидаемый результат. Мирные переговоры в этом году будут иметь перспективу только при одном ключевом условии. Об этом заявил бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

По его мнению, продолжение переговоров целесообразно только в том случае, если удастся сдержать и ослабить кремлевского лидера Владимира Путина, чего на данный момент так и не произошло.

"Чтобы остановить Путина, необходимо, чтобы бесперебойно функционировал механизм закупки американского оружия, которое мы сейчас видим; чтобы регулярно осуществлялся обмен разведывательными данными; чтобы жестко и последовательно применялись санкции, введенные как европейцами, так и Соединенными Штатами, в частности последние нефтяные санкции, введенные Трампом", - пояснил посол.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российский военный преступник Владимир Путин якобы заявил о готовности к заключению мирного соглашения с Украиной. Об этом сообщил специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.

В то же время Москва могла воспользоваться публичными заявлениями пророссийского политика Виктора Медведчука, которого обвиняют в государственной измене и который является кумом Путина, чтобы фактически продемонстрировать нежелание вести мирные переговоры. Об этом сообщает Институт изучения войны.

Кроме того, специальный представитель Путина Кирилл Дмитриев планирует поездку на Всемирный экономический форум в Давосе, где намерен провести встречи с представителями американской делегации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Об источнике: Bloomberg

Bloomberg — американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Bloomberg мирное урегулирование мирные переговоры Мирный план Трампа
22:24Война
В Киеве свет будут выключать по-новому: в Минэнерго рассказали, что изменится

В Киеве свет будут выключать по-новому: в Минэнерго рассказали, что изменится

22:07Энергетика
Вернется ли Киев к графикам отключений света: в ДТЭК ответили

Вернется ли Киев к графикам отключений света: в ДТЭК ответили

20:13Энергетика
