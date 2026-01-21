Почти весь день без света: графики отключений для Полтавщины на 22 января

В Полтаве и области снова вводят почасовые отключения света.

Как в Полтаве и области будут отключать свет 22 января / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что сообщили в облэнерго:

В Полтавской области 22 января будет много отключений света

Предварительно, в области будут действовать графики, а не аварийные отключения

Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, поэтому в Полтавской области завтра, 22 января, будут применять графики почасовых отключений электроэнергии.

Как сообщили в Полтаваоблэнерго, ГПО в течение дня будут вводить с 00:00 до 23:59 с разными объемами отключений - от 4 до 4,5 очередей.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Графики отключений для каждой очереди

1.1 очередь

00:00 – 05:30

07:00 – 12:00

13:00 – 18:00

19:00

1.2 очередь

00:30

07:30

13:30

19:30

2.1 очередь

01:00

08:00

14:00

20:00 – 00:00

2.2 очередь

01:30

08:30

14:30

20:30

3.1 очередь

00:00

02:00

09:00

15:00

21:00

3.2 очередь

00:00

02:30

09:30

15:30

21:30

4.1 очередь

00:00

03:00

10:00

16:00

22:00

4.2 очередь

00:00

03:30

10:30

16:30

22:30

5.1 очередь

00:00

05:00

11:00

17:00

23:00

5.2 очередь

00:00

05:30

11:30

17:30

23:30

6.1 очередь

00:00

06:00

12:00

18:00 – 22:30

6.2 очередь

00:00

06:30

12:30

18:30

Жители Полтавщины могут узнать точное время отключений для своего адреса на сайте Полтаваоблэнерго.

По состоянию на 21:30 в облэнерго сообщили обновленную информацию, согласно которой с 00:00 по 22:00 22 января будет введен ГПО в объеме 4.5 очередей, а с 22:00 по 23:59 - ГПО в объеме 4 очередей.

Расположение "Пунктов несокрушимости"

В Полтавской области продолжают работу "Пункты несокрушимости", где жители могут получить необходимую помощь и информацию. Детали о расположении и графике работы доступны на официальном сайте областной военной администрации.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что сейчас не получится вернуться к графикам почасовых отключений в Киеве. Причиной этого является нехватка электричества, запитана только критическая инфраструктура.

Ранее сообщалось, что по указанию Укрэнерго в Запорожской области 22 января также будут действовать графики отключения света для населения и ограничения мощности для промышленности.

Накануне стало известно, что из-за непрерывных обстрелов со стороны врага и последствий предыдущих массированных ракетных и дроновых атак в Черкасской области 22 января будут введены графики почасовых отключений электроэнергии.

Об источнике: Полтаваоблэнерго Полтаваоблэнерго - осуществляет производство, передачу и поставку электрической и тепловой энергии в Полтавском регионе. Компания обслуживает 43628 км электросетей, 10137 подстанций. АО "Полтаваоблэнерго" обеспечивает энергоснабжение 746 тыс. потребителей, пишет Википедия.

