Почти весь день без света: графики отключений для Полтавщины на 22 января

Что сообщили в облэнерго:
- В Полтавской области 22 января будет много отключений света
- Предварительно, в области будут действовать графики, а не аварийные отключения
Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, поэтому в Полтавской области завтра, 22 января, будут применять графики почасовых отключений электроэнергии.
Как сообщили в Полтаваоблэнерго, ГПО в течение дня будут вводить с 00:00 до 23:59 с разными объемами отключений - от 4 до 4,5 очередей.
Графики отключений для каждой очереди
1.1 очередь
- 00:00 – 05:30
- 07:00 – 12:00
- 13:00 – 18:00
- 19:00
1.2 очередь
- 00:30
- 07:30
- 13:30
- 19:30
2.1 очередь
- 01:00
- 08:00
- 14:00
- 20:00 – 00:00
2.2 очередь
- 01:30
- 08:30
- 14:30
- 20:30
3.1 очередь
- 00:00
- 02:00
- 09:00
- 15:00
- 21:00
3.2 очередь
- 00:00
- 02:30
- 09:30
- 15:30
- 21:30
4.1 очередь
- 00:00
- 03:00
- 10:00
- 16:00
- 22:00
4.2 очередь
- 00:00
- 03:30
- 10:30
- 16:30
- 22:30
5.1 очередь
- 00:00
- 05:00
- 11:00
- 17:00
- 23:00
5.2 очередь
- 00:00
- 05:30
- 11:30
- 17:30
- 23:30
6.1 очередь
- 00:00
- 06:00
- 12:00
- 18:00 – 22:30
6.2 очередь
- 00:00
- 06:30
- 12:30
- 18:30
Жители Полтавщины могут узнать точное время отключений для своего адреса на сайте Полтаваоблэнерго.
По состоянию на 21:30 в облэнерго сообщили обновленную информацию, согласно которой с 00:00 по 22:00 22 января будет введен ГПО в объеме 4.5 очередей, а с 22:00 по 23:59 - ГПО в объеме 4 очередей.
Расположение "Пунктов несокрушимости"
В Полтавской области продолжают работу "Пункты несокрушимости", где жители могут получить необходимую помощь и информацию. Детали о расположении и графике работы доступны на официальном сайте областной военной администрации.
Отключение света в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что сейчас не получится вернуться к графикам почасовых отключений в Киеве. Причиной этого является нехватка электричества, запитана только критическая инфраструктура.
Ранее сообщалось, что по указанию Укрэнерго в Запорожской области 22 января также будут действовать графики отключения света для населения и ограничения мощности для промышленности.
Накануне стало известно, что из-за непрерывных обстрелов со стороны врага и последствий предыдущих массированных ракетных и дроновых атак в Черкасской области 22 января будут введены графики почасовых отключений электроэнергии.
Об источнике: Полтаваоблэнерго
Полтаваоблэнерго - осуществляет производство, передачу и поставку электрической и тепловой энергии в Полтавском регионе. Компания обслуживает 43628 км электросетей, 10137 подстанций. АО "Полтаваоблэнерго" обеспечивает энергоснабжение 746 тыс. потребителей, пишет Википедия.
