Отключение света в Черкасской области 22 января - когда не будет электроэнергии

Юрий Берендий
21 января 2026, 21:10обновлено 21 января, 21:50
В Черкасской области по распоряжению НЭК "Укрэнерго" будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии из-за последствий вражеских обстрелов.
Отключение света Черкассы - когда не будет света в Черкасской области 22 января

О чем идет речь в материале:

  • Графики отключения света будут действовать в течение суток
  • Ограничения действуют из-за последствий вражеских ударов

Завтра, 22 января, по всей Черкасской области по команде Укрэнерго будут действовать почасовые графики отключения света и графики ограничения мощности для промышленных предприятий. Об этом сообщает Черкассыоблэнерго.

В облэнерго отметили, что из-за непрерывных обстрелов со стороны врага и последствий предыдущих массированных ракетных и дронных атак в Черкасской области 22 января по распоряжению НЭК "Укрэнерго" будут введены графики почасовых отключений электроэнергии.

Кроме того, согласно указанию НЭК "Укрэнерго", для промышленных потребителей и бизнеса региона в течение суток — с 00:00 до 24:00 — будут действовать графики ограничения мощности.

/ Графики отключения света в Черкасской области на 22 января / Скриншот

Отключение света 22 января Черкасская область очередь 1.1

1.1 00:00 - 04:30, 06:00 - 10:30, 12:00 - 16:30, 18:00 - 22:00

Отключение света 22 января Черкасская область очередь 1.2

1.2 01:30 - 05:00, 06:30 - 11:30, 13:00 - 17:30, 19:00 - 23:30

Отключение света 22 января Черкасская область очередь 2.1

2.1 02:00 - 06:30, 08:30 - 13:00, 14:30 - 19:00, 20:30 - 24:00

Отключение света 22 января Черкасская область очередь 2.2

2.2 00:00 - 02:00, 04:30 - 08:00, 09:30 - 14:00, 15:30 - 20:00, 21:30 - 24:00

Отключение света 22 января Черкасская область очередь 3.1

3.1 00:00 - 03:00, 05:00 - 09:00, 10:30 - 15:00, 16:30 - 21:00, 23:00 - 24:00

Отключение света 22 января Черкасская область очередь 3.2

3.2 00:00 - 01:30, 03:00 - 07:30, 09:00 - 13:30, 15:00 - 19:30, 21:00 - 24:00

Отключение света 22 января Черкасская область очередь 4.1

4.1 00:00 - 00:30, 02:30 - 06:30, 08:00 - 12:30, 14:00 - 18:30, 20:00 - 24:00

Отключение света 22 января Черкасская область очередь 4.2

4.2 00:00 - 02:30, 05:00 - 09:30, 11:00 - 15:30, 17:00 - 21:30, 23:00 - 24:00

Отключение света 22 января Черкасская область очередь 5.1

5.1 00:00 - 02:00, 04:00 - 08:30, 10:00 - 14:30, 16:00 - 20:30, 22:00 - 24:00

Отключение света 22 января Черкасская область очередь 5.2

5.2 02:00 - 05:30, 07:30 - 12:00, 13:30 - 18:00, 19:30 - 23:00

Отключение света 22 января Черкасская область очередь 6.1

6.1 00:30 - 05:00, 06:30 - 11:00, 12:30 - 17:00, 18:30 - 23:00

Отключение света 22 января Черкасская область очередь 6.2

6.2 00:00 - 04:00, 05:30 - 10:00, 11:30 - 16:00, 17:30 - 22:00, 23:30 - 24:00

Как найти свою группу отключения света

Найти свою группу графиков отключения света в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать графики отключения света по адресу

Найти свой график отключения света в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать графики отключения света по личному счету

Найти свой график отключения света по личному счету в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать свою очередь аварийных отключений

Узнать свою очередь аварийных отключений света в Черкасской области можно по ссылке.

Пункты несокрушимости в Черкассах - где найти пункты несокрушимости в Черкасской области

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Черкассах и области можно найти по ссылке.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Отключение света - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 22 января в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго", во всех областях Украины вводятся ограничения на потребление электроэнергии.

ДТЭК сообщило, что в Днепре и Днепропетровской области отключения электроэнергии могут происходить от трех до четырех раз в течение суток.

В "Полтаваоблэнерго" сообщили, что в течение суток с 00:00 до 23:59 будут применяться различные объемы отключений — от четырех до четырех с половиной очередей.

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

"Для меня это принципиально": украинская певица рассказала, как ее звали петь в РФВидео

14:44

Код Вселенной в дате рождения: какие люди наделены особым даром

14:35

В Киеве во время работ умер слесарь: Кличко рассказал, что на самом деле произошло

