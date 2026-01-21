Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

Продолжительность отключений меняется: новые графики для Днепра и области на 22 января

Руслан Иваненко
21 января 2026, 21:32обновлено 21 января, 23:23
541
В Днепре и области планируют почасовые отключения света на весь день.
Свет, отключение
Графики разбиты на очереди по городу и области / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

  • 22 января во всех регионах Украины вводятся ограничения электроэнергии
  • В Днепре и области свет могут отключать 3–4 раза в сутки
  • Каждое отключение будет длиться несколько часов, графики почасовые

В среду, 22 января, по указанию НЭК "Укрэнерго", во всех регионах Украины вводятся ограничения потребления электроэнергии.

Как сообщает компания ДТЭК, в Днепре и Днепропетровской области свет может отключаться от трех до четырех раз в сутки. Каждое отключение будет длиться несколько часов, а графики разработаны почасово на весь день.

видео дня

Графики отключений от ДТЭК для каждой очереди

1.1 очередь:

  • 00:00 – 05:30,
  • 07:00 – 16:00,
  • 19:30 – 24:00

1.2 очередь:

  • 00:00 – 05:30,
  • 09:00 – 17:30
  • 19:30 – 24:00

2.1 очередь:

  • 00:00 – 07:00,
  • 09:00 – 16:00,
  • 19:30 – 24:00

2.2 очередь:

  • 00:00 – 05:30,
  • 09:00 – 16:00
  • 17:30 – 24:00

3.1 очередь:

  • 02:00 – 09:00,
  • 12:30 – 19:30,
  • 23:00 – 24:00

3.2 очередь:

  • 02:00 – 09:00,
  • 12:30 – 21:00
  • 23:00 – 24:00

4.1 очередь:

  • 02:00 – 10:30,
  • 12:30 – 19:30,
  • 23:00 – 24:00

4.2 очередь:

  • 02:00 – 09:00,
  • 10:30 – 19:30,
  • 21:00 – 22:00,
  • 23:00 – 24:00

5.1 очередь:

  • 00:00 – 02:00,
  • 05:30 – 12:30,
  • 16:00 – 23:00

5.2 очередь:

  • 00:00 – 02:00,
  • 05:30 – 12:30,
  • 14:00 – 23:00

6.1 очередь:

  • 00:00 – 02:00,
  • 05:30 – 12:30,
  • 16:00 – 23:00

6.2 очередь:

  • 00:00 – 02:00,
  • 06:00 – 14:00,
  • 16:00 – 23:00

  • Графики отключений света в Днепропетровской области на 22 января
    Графики отключений света в Днепропетровской области на 22 января Фото: ДТЭК
  • Графики отключений света в Днепропетровской области на 22 января
    Графики отключений света в Днепропетровской области на 22 января Фото: ДТЭК

Жители Днепра могут точно узнать время отключений для своего адреса на сайте ДТЭК, воспользовавшись специальным окошком для ввода адреса.

Графики отключений от ЦЭК

По распоряжению диспетчерского центра НЭК "Укрэнерго", 22 января с 00:00 до 24:00 абоненты компании ЦЭК будут получать электроэнергию по почасовым графикам отключений

1.1 очередь:

  • с 00:00 до 02:00;
  • с 05:00 до 11:00;
  • с 13:00 до 19:00;
  • с 21:00 до 24:00.

1.2 очередь:

  • с 00:00 до 02:00;
  • с 05:00 до 11:00;
  • с 13:00 до 19:00;
  • с 21:00 до 24:00.

2.1 очередь:

  • с 00:00 до 07:00;
  • с 09:00 до 15:00;
  • с 17:00 до 23:00.

2.2 очередь:

  • с 00:00 до 07:00;
  • с 09:00 до 15:00;
  • с 17:00 до 22:00.

3.1 очередь:

  • с 00:00 до 05:00;
  • с 07:00 до 13:00;
  • с 15:00 до 21:00;
  • с 23:00 до 24:00.

3.2 очередь:

  • с 02:00 до 07:00;
  • с 09:00 до 15:00;
  • с 17:00 до 23:00.

4.1 очередь:

  • с 00:00 до 03:00;
  • с 06:00 до 11:00;
  • с 13:00 до 19:00;
  • с 21:00 до 24:00.

4.2 очередь:

  • с 00:00 до 03:00;
  • с 07:00 до 13:00;
  • с 15:00 до 21:00;
  • с 23:00 до 24:00.

5.1 очередь:

  • с 02:00 до 09:00;
  • с 11:00 до 17:00;
  • с 19:00 до 23:00.

5.2 очередь:

  • с 00:00 до 05:00;
  • с 07:00 до 13:00;
  • с 15:00 до 21:00;
  • с 23:00 до 24:00.

6.1 очередь:

  • с 03:00 до 09:00;
  • с 11:00 до 17:00;
  • с 19:00 до 24:00.

6.2 очередь:

  • с 03:00 до 09:00;
  • с 11:00 до 17:00;
  • с 19:00 до 24:00.

Расположение "Пунктов несокрушимости"

В Днепропетровской области продолжают функционировать "Пункты несокрушимости", где жители области могут получить необходимую помощь и актуальную информацию. Локации пунктов и график их работы опубликованы на официальном сайте областной военной администрации, а также на портале nezlamnist.gov.ua.

Отмечается, что "Пункты несокрушимости" работают в помещениях районных военных администраций, старостатов и городских советов в пределах рабочего времени.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Отключение света - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, 22 января в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго", во всех областях Украины вводятся ограничения на потребление электроэнергии.

Также 22 января по всей Черкасской области по команде Укрэнерго будут действовать почасовые графики отключения света и графики ограничения мощности для промышленных предприятий. Об этом сообщает Черкассыоблэнерго.

Кроме того, ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, поэтому в Полтавской области завтра, 22 января, будут применять графики почасовых отключений электроэнергии.

Читайте также:

Об источнике: ДТЭК

ДТЭК (ранее — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Днепра Днепропетровщина отключения света Отключение света Днепропетровская область Отключение света в Днепре
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путину передали последнюю версию плана окончания войны - как отреагировали в Кремле

Путину передали последнюю версию плана окончания войны - как отреагировали в Кремле

22:24Война
В Киеве свет будут выключать по-новому: в Минэнерго рассказали, что изменится

В Киеве свет будут выключать по-новому: в Минэнерго рассказали, что изменится

22:07Энергетика
Вернется ли Киев к графикам отключений света: в ДТЭК ответили

Вернется ли Киев к графикам отключений света: в ДТЭК ответили

20:13Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 22 января: Быкам - стресс, Кроликов настигнет прошлое

Китайский гороскоп на завтра 22 января: Быкам - стресс, Кроликов настигнет прошлое

Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 января (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 января (обновляется)

Света не будет до семи часов: графики отключений на Львовщине на 21 января

Света не будет до семи часов: графики отключений на Львовщине на 21 января

"Для меня это принципиально": украинская певица рассказала, как ее звали петь в РФ

"Для меня это принципиально": украинская певица рассказала, как ее звали петь в РФ

Последние новости

22:33

В более чем 3000 домов Киева начнут подачу тепла: мэр сообщил сроки

22:24

Путину передали последнюю версию плана окончания войны - как отреагировали в Кремле

22:07

В Киеве свет будут выключать по-новому: в Минэнерго рассказали, что изменится

21:32

Продолжительность отключений меняется: новые графики для Днепра и области на 22 январяФото

21:28

Почти весь день без света: графики отключений для Полтавщины на 22 января

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

21:10

Отключение света в Черкасской области 22 января - когда не будет электроэнергии

20:54

Как приготовить идеальный кофе: эксперты назвали точную пропорцию для одной чашкиВидео

20:50

Графики изменились: как будут отключать свет в Запорожской области 22 января

20:32

Все видели, но знают единицы: почему на деревьях появляются странные зеленые шарыВидео

Реклама
20:13

Вернется ли Киев к графикам отключений света: в ДТЭК ответили

20:03

Блэкауты бьют по карману: украинцев предупредили, как может измениться цена в чеке

19:57

Водный гигант, протекающий через 11 стран: какая река является самой длинной в мире

19:46

Ситуация в экономике критическая: СМИ узнали, что РФ в поисках денег на войну

19:43

Звезда "Маски-Шоу" показал редкое фото с коллегами

19:37

Головоломка для людей с острым зрением: найдите кролика среди кошек за 11 секунд

19:32

Трамп выступил с неоднозначным заявлением о Зеленском и Путине - что сказал

19:16

Золотая малина: названы фильмы-претенденты на "анти Оскар"

19:10

Президент США решительно сходит с умамнение

18:58

Нехватка мощности после атак осталась: как будут отключать свет в четверг, 22 января

18:58

Что на самом деле произойдет, если оставить зарядное устройство подключенным к розетке

Реклама
18:51

Враг оказался в ловушке, но фронт будет двигаться: военный выступил с заявлением

18:38

Джей Ди Вэнс в четвертый раз станет отцом - детали

18:30

Почти 20-градусный мороз: какие регионы накроет новая волна похолодания

18:25

За считанные минуты: хитрый способ очистить кастрюлю от нагара внутриВидео

18:23

Учебники скрывали - странные страсти Гоголя, Леси Украинки и Степана БандерыВидео

18:22

Костюк удивил решением: Динамо определило главного форварда на весну

18:06

"Нас не остановить": Трамп признался, как без военной силы получит ГренландиюВидео

18:02

Не только вкусно, но и полезно: какие чаи стоит пить ежедневно

17:57

Рыдающий принц Гарри заявил, что жизнь Маркл превратилась в "несчастье"

17:48

Зеленский встретится с Трампом в Давосе: СМИ узнали когда и зачем

17:22

Можно ли есть гранат с косточками: ответ, который удивит многихВидео

17:20

"Расслабляться нельзя": Григорий Козловский призвал бизнес к активной помощи ВСУ актуально

17:13

Брак голливудской украинки Милы Кунис с Эштоном Кутчером трещит по швам - СМИ

17:05

"Не позднее месяца": ПФУ предупредил украинцев о новом правиле "детских" выплат

17:01

Доллар и евро синхронно подешевели после взлета: курс валют на 22 января

16:58

Елена Тополя ответила на слухи об изменах в браке: "До всех дойдем"Видео

16:41

Трамп выступил на форуме в Давосе и сделал заявление об Украине и Путине - что сказал

16:30

Почти все допускают три ошибки: как ускорить зарядку телефона

16:27

Мороз начнет постепенно спадать: на Тернопольщину надвигается потепление

16:21

Серьезный удар по логистике врага: партизаны устроили мощную диверсию в РФ

Реклама
16:12

Алла Пугачева готовит грандиозное возвращение — детали

16:06

"Съедят": жена Решетника рассказала, что пугает ее больше, чем отсутствие света

15:57

В Житомире появятся необычные троллейбусы: чем они уникальны (фото)

15:56

Только в одном городе 4000 домов без тепла: Зеленский - о сложной ситуации в энергетике

15:54

Почти 70 лет жило с "неправильным" названием - что это за город Украины

15:44

Виктория Бэкхем отвернулась от сына и заплаканной невестки: в сети всплыло видеоВидео

15:41

Экс-глава "Укрэнерго" погиб прямо на подстанции - СМИ назвали причину смерти

15:40

Чтобы избежать штрафа: водителей призвали проверить омыватель в авто

15:28

"Сдержанный оптимизм": Буданов сделал новое заявление о сроках окончания войны

15:08

"Нас тут бомбят": Притула позвонил Молочному после начала вторжения РФ

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять