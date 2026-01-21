Продолжительность отключений меняется: новые графики для Днепра и области на 22 января

В Днепре и области планируют почасовые отключения света на весь день.

https://glavred.info/energy/prodolzhitelnost-otklyucheniy-menyaetsya-novye-grafiki-dlya-dnepra-i-oblasti-na-22-yanvarya-10734362.html Ссылка скопирована

Графики разбиты на очереди по городу и области / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

22 января во всех регионах Украины вводятся ограничения электроэнергии

В Днепре и области свет могут отключать 3–4 раза в сутки

Каждое отключение будет длиться несколько часов, графики почасовые

В среду, 22 января, по указанию НЭК "Укрэнерго", во всех регионах Украины вводятся ограничения потребления электроэнергии.

Как сообщает компания ДТЭК, в Днепре и Днепропетровской области свет может отключаться от трех до четырех раз в сутки. Каждое отключение будет длиться несколько часов, а графики разработаны почасово на весь день.

видео дня

Графики отключений от ДТЭК для каждой очереди

1.1 очередь:

00:00 – 05:30,

07:00 – 16:00,

19:30 – 24:00

1.2 очередь:

00:00 – 05:30,

09:00 – 17:30

19:30 – 24:00

2.1 очередь:

00:00 – 07:00,

09:00 – 16:00,

19:30 – 24:00

2.2 очередь:

00:00 – 05:30,

09:00 – 16:00

17:30 – 24:00

3.1 очередь:

02:00 – 09:00,

12:30 – 19:30,

23:00 – 24:00

3.2 очередь:

02:00 – 09:00,

12:30 – 21:00

23:00 – 24:00

4.1 очередь:

02:00 – 10:30,

12:30 – 19:30,

23:00 – 24:00

4.2 очередь:

02:00 – 09:00,

10:30 – 19:30,

21:00 – 22:00,

23:00 – 24:00

5.1 очередь:

00:00 – 02:00,

05:30 – 12:30,

16:00 – 23:00

5.2 очередь:

00:00 – 02:00,

05:30 – 12:30,

14:00 – 23:00

6.1 очередь:

00:00 – 02:00,

05:30 – 12:30,

16:00 – 23:00

6.2 очередь:

00:00 – 02:00,

06:00 – 14:00,

16:00 – 23:00

Жители Днепра могут точно узнать время отключений для своего адреса на сайте ДТЭК, воспользовавшись специальным окошком для ввода адреса.

Графики отключений от ЦЭК

По распоряжению диспетчерского центра НЭК "Укрэнерго", 22 января с 00:00 до 24:00 абоненты компании ЦЭК будут получать электроэнергию по почасовым графикам отключений

1.1 очередь:

с 00:00 до 02:00;

с 05:00 до 11:00;

с 13:00 до 19:00;

с 21:00 до 24:00.

1.2 очередь:

с 00:00 до 02:00;

с 05:00 до 11:00;

с 13:00 до 19:00;

с 21:00 до 24:00.

2.1 очередь:

с 00:00 до 07:00;

с 09:00 до 15:00;

с 17:00 до 23:00.

2.2 очередь:

с 00:00 до 07:00;

с 09:00 до 15:00;

с 17:00 до 22:00.

3.1 очередь:

с 00:00 до 05:00;

с 07:00 до 13:00;

с 15:00 до 21:00;

с 23:00 до 24:00.

3.2 очередь:

с 02:00 до 07:00;

с 09:00 до 15:00;

с 17:00 до 23:00.

4.1 очередь:

с 00:00 до 03:00;

с 06:00 до 11:00;

с 13:00 до 19:00;

с 21:00 до 24:00.

4.2 очередь:

с 00:00 до 03:00;

с 07:00 до 13:00;

с 15:00 до 21:00;

с 23:00 до 24:00.

5.1 очередь:

с 02:00 до 09:00;

с 11:00 до 17:00;

с 19:00 до 23:00.

5.2 очередь:

с 00:00 до 05:00;

с 07:00 до 13:00;

с 15:00 до 21:00;

с 23:00 до 24:00.

6.1 очередь:

с 03:00 до 09:00;

с 11:00 до 17:00;

с 19:00 до 24:00.

6.2 очередь:

с 03:00 до 09:00;

с 11:00 до 17:00;

с 19:00 до 24:00.

Расположение "Пунктов несокрушимости"

В Днепропетровской области продолжают функционировать "Пункты несокрушимости", где жители области могут получить необходимую помощь и актуальную информацию. Локации пунктов и график их работы опубликованы на официальном сайте областной военной администрации, а также на портале nezlamnist.gov.ua.

Отмечается, что "Пункты несокрушимости" работают в помещениях районных военных администраций, старостатов и городских советов в пределах рабочего времени.

Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Отключение света - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, 22 января в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго", во всех областях Украины вводятся ограничения на потребление электроэнергии.

Также 22 января по всей Черкасской области по команде Укрэнерго будут действовать почасовые графики отключения света и графики ограничения мощности для промышленных предприятий. Об этом сообщает Черкассыоблэнерго.

Кроме того, ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, поэтому в Полтавской области завтра, 22 января, будут применять графики почасовых отключений электроэнергии.

Читайте также:

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред