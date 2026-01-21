В более чем 3000 домов Киева начнут подачу тепла: мэр сообщил сроки

Киевлян предупредили, что отопление снова появится в некоторых домах, но не сразу.

В домах некоторых жителей Киева снова появится тепло / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Что сообщил Кличко:

В столице начинают подачу теплоносителя в тысячи домов

В квартиры киевлян тепло дойдет не сразу

Работы по восстановлению электро- и теплоснабжения в Киеве продолжаются

В ночь с 21 на 22 января в Киеве начнут подачу теплоносителя в дома, которые в результате обстрелов и повреждений инфраструктуры оставались без отопления дважды - 9 и 20 января.

Об этом в Telegram сообщилмэр столицы Виталий Кличко. По его данным, на данный момент таких домов насчитывается 3260. Но он предупредил жителей Киева, что тепло дойдет до их квартир не сразу.

Когда у тысяч киевлян появится тепло

Виталий Кличко прогнозирует, что до домов киевлян тепло дойдет примерно через сутки. Он также добавил, что водоснабжение восстановлено для всех потребителей в столице.

"Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы восстановить киевлянам тепло- и энергоснабжение", - уверяет мэр города.

Как согреться без отопления / Инфографика: Главред

Эксперт спрогнозировал ситуацию в Киеве с теплоснабжением

Главред писал, что по словам энергетического эксперта Украинского института будущего Станислава Игнатьева, восстановление отопления в отдельных домах может занять недели из-за необходимости длительного ремонта.

"Можно говорить, что Киев, к большому сожалению, приближается к энергетической катастрофе. Стабильного теплоснабжения не будет еще на этой неделе - это точно. Через неделю-две, если не будет недобрых действий со стороны врага, все дома будут заживляться", - предположил он.

Напомним, Главред писал, что по информации ДТЭК, сейчас не получится вернуться к графикам почасовых отключений в Киеве. Причиной этого является нехватка электричества.

Ранее стало известно, что в Киеве во время выполнения работ в квартире одного из домов 19 января скончался один слесарь. Мужчине было 60 лет. Причины смерти сейчас выясняют судмедэксперты.

Накануне сообщалось, что для ускорения восстановления электро- и теплоснабжения в Киев стянули аварийные бригады из других областей и специалистов "Укрзализныци".

О персоне: Виталий Кличко Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.

