Графики изменились: как будут отключать свет в Запорожской области 22 января

В Запорожской области введут почасовые графики отключений электроэнергии для населения с целью стабилизации энергосистемы, отметили в облэнерго.

Отключение света в Запорожье - графики отключений на 22 января / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Графики отключения света в Запорожской области будут действовать в течение всего дня

Для промышленности будет применено 5 очередей ограничений мощности

В четверг, 22 января, по указанию Укрэнерго в Запорожской области будут действовать графики отключения света для населения и ограничения мощности для промышленности. Об этом сообщило Запорожьеоблэнерго.

Отмечается, что по решению НЭК "Укрэнерго" для стабилизации работы Объединенной энергосистемы 22 января в Запорожской области будут вводить почасовые графики отключений электроэнергии. Время обесточивания будет определяться по очередям с учетом 30 минут на переключение.

Графики отключений света Запорожская область 22 января / Скриншот

Отключение света 22 января Запорожская область очередь 1.1

1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Отключение света 22 января Запорожская область очередь 1.2

1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Отключение света 22 января Запорожская область очередь 2.1

2.1: 00:00 - 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Отключение света 22 января Запорожская область очередь 2.2

2.2: 00:00 - 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Отключение света 22 января Запорожская область очередь 3.1

3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Отключение света 22 января Запорожская область очередь 3.2

3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Отключение света 22 января Запорожская область очередь 4.1

4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Отключение света 22 января Запорожская область очередь 4.2

4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Отключение света 22 января Запорожская область очередь 5.1

5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Отключение света 22 января Запорожская область очередь 5.2

5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Отключение света 22 января Запорожская область очередь 6.1

6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Отключение света 22 января Запорожская область очередь 6.2

6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Кроме того, в течение суток с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности в полном объеме для пяти очередей. В случае поступления новых распоряжений от НЭК "Укрэнерго" графики будут скорректированы, а обо всех изменениях будут сообщать на информационных ресурсах в течение рабочего дня и на сайте в разделе "Стабилизационные отключения" в круглосуточном режиме.

Как найти свою группу отключений Запорожская область

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.

Как найти свою группу отключений город Запорожье

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.

Как найти группу отключений Запорожский район

Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.

Почему нет света Запорожье

Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.

Пункты несокрушимости в Запорожье - где найти пункты несокрушимости в Запорожской области

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Запорожье и области можно найти по ссылке.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 22 января на всей территории Черкасской области по распоряжению "Укрэнерго" будут применяться почасовые графики отключения электроэнергии, а также ограничения мощности для промышленных потребителей.

Киев пока не вернулся к режиму почасовых отключений электроэнергии. В компании ДТЭК сообщили, что в ближайшее время возобновление таких графиков в столице не ожидается из-за дефицита электроэнергии.

В то же время отключения света, вызванные обстрелами со стороны российских оккупационных войск, существенно сказались на работе украинского бизнеса. По данным Европейской Бизнес Ассоциации, это привело к росту себестоимости продукции для предпринимателей.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

