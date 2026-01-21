Графики изменились: как будут отключать свет в Запорожской области 22 января

О чем идет речь в материале:
- Графики отключения света в Запорожской области будут действовать в течение всего дня
- Для промышленности будет применено 5 очередей ограничений мощности
В четверг, 22 января, по указанию Укрэнерго в Запорожской области будут действовать графики отключения света для населения и ограничения мощности для промышленности. Об этом сообщило Запорожьеоблэнерго.
Отмечается, что по решению НЭК "Укрэнерго" для стабилизации работы Объединенной энергосистемы 22 января в Запорожской области будут вводить почасовые графики отключений электроэнергии. Время обесточивания будет определяться по очередям с учетом 30 минут на переключение.
Отключение света 22 января Запорожская область очередь 1.1
1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
Отключение света 22 января Запорожская область очередь 1.2
1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
Отключение света 22 января Запорожская область очередь 2.1
2.1: 00:00 - 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Отключение света 22 января Запорожская область очередь 2.2
2.2: 00:00 - 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Отключение света 22 января Запорожская область очередь 3.1
3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
Отключение света 22 января Запорожская область очередь 3.2
3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
Отключение света 22 января Запорожская область очередь 4.1
4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Отключение света 22 января Запорожская область очередь 4.2
4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Отключение света 22 января Запорожская область очередь 5.1
5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
Отключение света 22 января Запорожская область очередь 5.2
5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
Отключение света 22 января Запорожская область очередь 6.1
6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Отключение света 22 января Запорожская область очередь 6.2
6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Кроме того, в течение суток с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности в полном объеме для пяти очередей. В случае поступления новых распоряжений от НЭК "Укрэнерго" графики будут скорректированы, а обо всех изменениях будут сообщать на информационных ресурсах в течение рабочего дня и на сайте в разделе "Стабилизационные отключения" в круглосуточном режиме.
Как найти свою группу отключений Запорожская область
Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.
Как найти свою группу отключений город Запорожье
Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.
Как найти группу отключений Запорожский район
Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.
Почему нет света Запорожье
Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.
Пункты несокрушимости в Запорожье - где найти пункты несокрушимости в Запорожской области
Перечень адресов пунктов несокрушимости в Запорожье и области можно найти по ссылке.
Отключение света в Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 22 января на всей территории Черкасской области по распоряжению "Укрэнерго" будут применяться почасовые графики отключения электроэнергии, а также ограничения мощности для промышленных потребителей.
Киев пока не вернулся к режиму почасовых отключений электроэнергии. В компании ДТЭК сообщили, что в ближайшее время возобновление таких графиков в столице не ожидается из-за дефицита электроэнергии.
В то же время отключения света, вызванные обстрелами со стороны российских оккупационных войск, существенно сказались на работе украинского бизнеса. По данным Европейской Бизнес Ассоциации, это привело к росту себестоимости продукции для предпринимателей.
Другие новости:
- Трамп выступил с неоднозначным заявлением о Зеленском и Путине - что он сказал
- Ситуация в экономике критическая: СМИ узнали, что РФ в поисках денег на войну
- Почти весь день без света: графики отключений для Полтавщины на 22 января
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред