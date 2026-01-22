Отключений света в Киеве станет меньше: эксперт назвал условие и сроки

Энергосистема города нуждается в длительном восстановлении.

Что будет с отключениями света в Киеве в ближайшее время / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сказал Харченко:

Стабилизировать энергосистему Киева сейчас сложно

На возвращение к графикам отключений столичным энергетикам нужно несколько дней

После потепления киевлянам будут включать свет на несколько часов дольше

Энергосистема Киева находится в аварийном режиме даже после восстановления критической инфраструктуры. Она уничтожена или повреждена настолько, что вернуть ее к стабильной работе в ближайшее время невозможно.

Об этом в интервью Telegraf сообщил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко. По его словам, столицу перевели на полное питание извне, поэтому есть надежда, что через 5-7 дней в Киеве могут появиться четкие графики отключений.

Улучшится ли ситуация с отключениями в столице после потепления

Харченко отметил, что повышение температуры воздуха однозначно облегчит ситуацию и снизит потребление, но в случае с Киевом мгновенного улучшения не будет.

"Электричество будет более доступным при таких температурах. Мы еще не считали точно, но я думаю, что это добавляет полтора-два часа в сутки. Но сказать, что это решит ситуацию, сейчас нельзя", - подчеркнул он.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Когда в Киеве вернутся отключения света по графику - прогноз Минэнерго

Главред писал , что по словам первого заместителя министра энергетики Артема Некрасова, энергосистема Украины продолжает работать на пределе возможностей из-за непрерывных российских ударов и резкого снижения температуры.

Поэтому возвращение Киева к прогнозируемым почасовым отключениям станет возможным только после стабилизации ситуации в энергосети. Для ускорения восстановления электро- и теплоснабжения в Киев стянули аварийные бригады из других областей и специалистов "Укрзализныци".

Восстановление тепло- и электроснабжения в Киеве - последние новости

Напомним, Главред писал , что по прогнозу мэра столицы, в дома части киевлян тепло после отключений дойдет примерно через сутки. Он также добавил, что водоснабжение восстановлено для всех потребителей в столице.

Ранее сообщалось, что ситуация в энергосистеме Киева остается напряженной, однако энергетики уже разработали технические решения для перехода от экстренных отключений электроэнергии к жестким, но прогнозируемым графикам.

Накануне в ДТЭК объяснили, что несмотря на восстановление критической инфраструктуры в Киеве, свет все еще включают и выключают в ручном режиме, в зависимости от состояния системы в данный момент.

О персоне: Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

