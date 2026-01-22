Укр
Украинцы покупают десятками: в супермаркетах выросли цены на базовый продукт

Анна Косик
22 января 2026, 13:56
Один из продуктов, который покупатели часто приобретают, теперь стоит дороже.
Цены на продукты в Украине растут. Не исключением являются яйца, цены на которые в супермаркетах переписали за несколько дней. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

По сравнению со среднемесячными показателями за декабрь 2025 года, сегодня, 22 января, все куриные яйца стоят дороже.

Как изменились цены на яйца

Десяток куриных яиц Квочка С1 в прошлом месяце стоил в среднем 82,66 гривны, тогда как сегодня цена в супермаркетах повысилась до 83,95 гривен. Подобная ситуация с яйцами Ясенсвит С1. Десять штук, которые раньше продавали по 81,70 гривны, теперь стоят 82,16 гривны.

18 яиц Ясенсвит С1 в декабре можно было купить по 136,26 гривны, а уже сегодня средняя цена на эти яйца составляет 138,75 гривны. В то же время на 30 таких куриных яиц обновили цену с 248,64 гривен на 251,10 гривны.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Почему в Украине растут цены на яйца - мнение эксперта

Главред писал, что по словам экономиста Владимира Чижа, в 2026 году, вероятно, куриные яйца подорожают еще больше, чем в прошлом году. В 2025 году яйца показали один из самых больших относительных ростов среди базовых продуктов в 2025 году - почти 90% в годовом измерении.

А учитывая существенное увеличение расходов на электроэнергию и рост стоимости кормов в 2026-м, можно добавить к той цене, которая сегодня есть в супермаркетах, не менее 15%.

Чиж подчеркнул, что главными факторами влияния на украинском рынке остаются сезонность, корма и логистика, которые приводят к ощутимым колебаниям цен на яйца.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал , что по состоянию на вторую половину января в Украине наблюдается ожидаемое удешевление цитрусовых, так как спрос на них умеренно падает.

Ранее сообщалось, что отключения электроэнергии из-за обстрелов российских оккупантов существенно повлияли на украинских предпринимателей, приведя к росту себестоимости продукции.

Накануне стало известно, что в супермаркетах снизили цены на грудинку, лопатку, ошийок и подчеревину свиньи по сравнению со средними показателями за предыдущий месяц.

Об источнике: Минфин

Минфин — украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.

На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика с финансовых рынков, финансовые новости и аналитические обзоры.

