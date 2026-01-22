Укр
Силы обороны массированно атаковали ряд "жирных" целей РФ: есть прилеты и пожары

Инна Ковенько
22 января 2026, 14:15
В результате попадания в цель зафиксированы взрывы и пожары, размер ущерба устанавливается.
ВСУ поразили ряд объектов ПВО врага и нефтяной терминал "Таманьнефтегаз"
ВСУ поразили ряд объектов ПВО врага и нефтяной терминал "Таманьнефтегаз"

Кратко:

  • Силы обороны нанесли ряд мощных ударов по важным объектам врага
  • Поражен нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае РФ
  • Также под атакой были склад дронов и объекты ПВО на ТОТ

В ночь на 22 января Силы обороны Украины поразили ряд важных объектов РФ. Атакован нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае России и объекты врага на временно оккупированных территориях.

В результате попаданий сообщается о многочисленных пожарах и взрывах. Об этом сообщает Генеральный штаб Украины.

видео дня

"В ночь на 22 января подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз" (н.п. Волна, Краснодарский край РФ), который задействован в обеспечении российских вооруженных сил", - говорится в сообщении.

Сообщается о попадании в цели, в результате чего фиксируются взрывы и пожар. Размер нанесенного ущерба уточняется.

Кроме этого, атакованы вражеские объекты во временно оккупированном Крыму. Зафиксировано попадание в:

  • радиолокационную станцию 59Н6-Е "Противник-ГЭ" (н.п. Либкнехтовка);
  • радиолокационную станцию 55Ж6 "Небо-У" (г. Евпатория);
  • радиолокационную станцию 55Ж6М "Небо-М" (н.п. Ру**ковка).

Также Силы обороны поразили ряд объектов противника на других временно оккупированных территориях:

  • склад хранения БПЛА (н.п. Новогригоровка, ТОТ Херсонской обл.);
  • командно-наблюдательный пункт роты 76 дшд и сосредоточение живой силы противника из состава 74 омсбр (н.п. Селидово, ТОТ Донецкой обл.).

Также уточнены результаты поражения склада боеприпасов 101 отдельной бригады материально-технического обеспечения врага в Дебальцево. Там подтвердили поражение склада с последующей масштабной детонацией.

Могут ли ВСУ прорваться в Крым - мнение эксперта

Главред писал, что по словам военного эксперта Павла Нарожного, в настоящее время возможность высадки большого десанта на берег временно оккупированного Крыма маловероятна.

По его словам, для этого нужны большие десантные корабли и возможность высадить десятки тысяч бойцов с поддержкой авиации. В то же время, эксперт считает, что Крымский мост будет приоритетной целью для ударов, пока не будет уничтожен.

Атаки по территории РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 14 января в Ростове-на-Дону в РФ прогремели взрывы, а впоследствии вспыхнул пожар. Город подвергся атаке дронов и, возможно, ракет. Под удар попали резервуары нефтепродуктов на территории завода "Эмпилс".

В ночь на 13 января в российском Таганроге прогремела серия взрывов. После атаки дронов вспыхнул сильный пожар. По предварительной информации, беспилотники поразили российский завод "Атлант-Аэро", который обеспечивает армию РФ FPV-дронами и системами РЭБ в войне с Украиной. Под удар также, вероятно, попал авиаремонтный завод ТАНТК им. Г.М. Бериева.

В ночь на 6 января в ряде городов России прогремела серия взрывов. Местные жители сообщили об атаке дронов. Громко было в Липецкой области и Башкортостане. На взрывы также пожаловались жители Твери и Пензы.

Читайте также:

новости России взрыв в России война России и Украины
