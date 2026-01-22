РФ готовит новую волну атак: Украина в ОБСЕ раскрыла, что может попасть под удар

Главное:
- РФ готовит новые удары по энергетическому сектору и инфраструктуре Украины
- Россияне могут атаковать объекты, обслуживающие атомные электростанции
- Это ослабляет и подрывает усилия по завершению войны
Страна-агрессор Россия готовится к дальнейшим атакам по энергетическому сектору и инфраструктуре Украины. Удары могут быть направлены по объектам и сетям, обслуживающим атомные электростанции. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Ростислав Палагусинец во время заседания Форума по безопасности ОБСЕ, передает Укринформ.
По его словам, каждый российский удар по энергосектору посреди суровой зимы ослабляет и подрывает усилия ключевых государств, в частности США, по прекращению войны.
"Украина максимально конструктивна в дипломатии, тогда как Россия сосредоточена только на ударах и издевательствах над людьми", - добавил он.
Палагусинец отметил, что только в этом отопительном сезоне Россия совершила 256 воздушных атак на энергетическую и критическую инфраструктуру Украины, а с 11 января удары по энергетическим объектам происходят практически ежедневно.
Он подчеркнул, что режим Путина ведет "геноцидную войну против женщин, детей и пожилых людей", а зимняя кампания страны-агрессора "имеет явное гуманитарное измерение".
"Атаки синхронизированы и структурированы так, чтобы максимизировать страдания, когда температура падает до экстремальных уровней, а перебои с теплом, электричеством и водоснабжением становятся опасными для жизни. Россия намеренно пытается создать условия жизни, рассчитанные на физическое уничтожение украинского народа — что точно соответствует определению статьи II (c) Конвенции о геноциде", — подытожил дипломат.
Удары РФ по энергетической инфраструктуре
Директор энергетических программ Центра Разумкова, энергетический эксперт Владимир Омельченко говорил, что российские оккупанты продолжают удары по энергетической инфраструктуре с целью оставить Киев без внутреннего и внешнего энергоснабжения.
По его словам, первоначальная цель россиян заключалась в разделении украинской энергосистемы на три части — Левобережную, Правобережную и Одесский регион, однако этого им не удалось достичь.
Удары РФ по Украине – что известно
Как сообщал Главред, в ночь на 21 января российская армия нанесла удар по Запорожью. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки. В результате атаки россиян на Запорожье и Запорожский район четыре человека погибли, еще шестеро - ранены.
На рассвете 20 января российская армия атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области. Удары были направлены на жилые кварталы и объекты энергетики.
Российские оккупационные войска днем, 19 января, нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову. Все попадания зафиксированы в Слободском районе города. В результате атаки есть погибшие и раненые.
О персоне: Владимир Омельченко
Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова.
Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и реализации международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики.
В 1992–1996 гг. работал на различных должностях в области машиностроения;
1997–1998 — главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства экономики Украины;
1998–2003 — НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти;
2004–2007 — главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины;
с февраля 2007 г. — эксперт Центра Разумкова, с 2013 года — директор энергетических программ.
