РФ готовит новую волну атак: Украина в ОБСЕ раскрыла, что может попасть под удар

Отмечается, что с 11 января удары по энергетическим объектам происходят практически ежедневно.

Удары РФ по энергетике / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

РФ готовит новые удары по энергетическому сектору и инфраструктуре Украины

Россияне могут атаковать объекты, обслуживающие атомные электростанции

Это ослабляет и подрывает усилия по завершению войны

Страна-агрессор Россия готовится к дальнейшим атакам по энергетическому сектору и инфраструктуре Украины. Удары могут быть направлены по объектам и сетям, обслуживающим атомные электростанции. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Ростислав Палагусинец во время заседания Форума по безопасности ОБСЕ, передает Укринформ.

По его словам, каждый российский удар по энергосектору посреди суровой зимы ослабляет и подрывает усилия ключевых государств, в частности США, по прекращению войны.

"Украина максимально конструктивна в дипломатии, тогда как Россия сосредоточена только на ударах и издевательствах над людьми", - добавил он.

Палагусинец отметил, что только в этом отопительном сезоне Россия совершила 256 воздушных атак на энергетическую и критическую инфраструктуру Украины, а с 11 января удары по энергетическим объектам происходят практически ежедневно.

Он подчеркнул, что режим Путина ведет "геноцидную войну против женщин, детей и пожилых людей", а зимняя кампания страны-агрессора "имеет явное гуманитарное измерение".

"Атаки синхронизированы и структурированы так, чтобы максимизировать страдания, когда температура падает до экстремальных уровней, а перебои с теплом, электричеством и водоснабжением становятся опасными для жизни. Россия намеренно пытается создать условия жизни, рассчитанные на физическое уничтожение украинского народа — что точно соответствует определению статьи II (c) Конвенции о геноциде", — подытожил дипломат.

Удары РФ по энергетической инфраструктуре

Директор энергетических программ Центра Разумкова, энергетический эксперт Владимир Омельченко говорил, что российские оккупанты продолжают удары по энергетической инфраструктуре с целью оставить Киев без внутреннего и внешнего энергоснабжения.

По его словам, первоначальная цель россиян заключалась в разделении украинской энергосистемы на три части — Левобережную, Правобережную и Одесский регион, однако этого им не удалось достичь.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине – что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 21 января российская армия нанесла удар по Запорожью. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки. В результате атаки россиян на Запорожье и Запорожский район четыре человека погибли, еще шестеро - ранены.

На рассвете 20 января российская армия атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области. Удары были направлены на жилые кварталы и объекты энергетики.

Российские оккупационные войска днем, 19 января, нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову. Все попадания зафиксированы в Слободском районе города. В результате атаки есть погибшие и раненые.

О персоне: Владимир Омельченко Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова. Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и реализации международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики. В 1992–1996 гг. работал на различных должностях в области машиностроения; 1997–1998 — главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства экономики Украины; 1998–2003 — НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти; 2004–2007 — главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины; с февраля 2007 г. — эксперт Центра Разумкова, с 2013 года — директор энергетических программ.

