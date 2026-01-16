Удар РФ 'Орешником' по Украине: известно, существует ли угроза в ближайшие дни

Эксперт подчеркнул, что гораздо опаснее являются удары "Искандерами" или "Кинжалами".

https://glavred.info/ukraine/udar-rf-oreshnikom-po-ukraine-izvestno-sushchestvuet-li-ugroza-v-blizhayshie-dni-10733015.html Ссылка скопирована

Существует ли угроза удара "Орешником" / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ, Главред

Главное из заявления эксперта:

Американское посольство первым информирует об угрозе "Орешника"

Россияне в очередной раз пытаются запугать украинцев

Проблема "Орешника" слишком преувеличена

Вряд ли в ближайшее время страна-агрессор Россия запустит по Украине "Орешник". В первую очередь на опасность реагирует американское посольство, однако пока никаких заявлений от ведомств не поступает. Об этом заявил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в интервью 24 Каналу.

По его словам, враг в очередной раз пытается запугать украинцев, повлиять на их психологическое состояние.

видео дня

"Продолжается 12-й год войны и 4-й полномасштабной, поэтому мы все прекрасно понимаем все. Проблема "Орешника" слишком преувеличена. Гораздо опаснее удары "Искандерами" или "Кинжалами" без предупреждения", - подчеркнул он.

Эксперт отметил, что боевая часть даже одной такой баллистической ракеты весом полтонны нанесет в разы больше проблем, чем "Орешник".

Свитан также добавил, что эта межконтинентальная ракета – это скорее оружие информационного характера или же такое, которое способно доставить ядерные боеголовки. Однако, по его мнению, россияне не станут запускать "ядерку".

"Они прекрасно понимают, что после применения ядерного оружия 10 их атомных станций взлетят в воздух. Получить 10 "Чернобылей" на европейской части России – это то же самое, что поставить на ней крест", – подытожил он.

Ракета "Орешник" / Инфографика: Главред

Россия готовится к новому удару по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 16 января заявил, что по информации разведки, россияне в ближайшие дни готовятся к новым массовым ударам по территории Украины.

Он призвал украинцев обращать внимание на воздушные тревоги.

"Пожалуйста, помогайте тем, кто рядом с вами, одиноким, кто нуждается в вашей поддержке", - добавил он.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, армия страны-агрессора России в ночь на 16 января атаковала объекты энергетической инфраструктуры сразу в нескольких областях. Самой сложной остается ситуация в столичном регионе.

15 января Россия нанесла удар по Харькову. В результате вражеского обстрела был разрушен крупный объект критической энергетической инфраструктуры.

Также 15 января в Соломенском районе Киева в результате вражеской атаки было зафиксировано падение обломков на жилой дом. Спасатели проводили работы по открытию дверей одной из квартир на 15 этаже и обследованию технических этажей.

Читайте также:

О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред