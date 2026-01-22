Быстрого мира не будет: в НАТО сказали правду о потерях армии РФ в Украине

Генсек НАТО объяснил, какую тактику для продолжения войны выбрали россияне.

Путина не останавливают рекордные потери его армии на фронте / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Что сказал Рютте:

Россия несет рекордные потери в Украине

Кремль усиливает атаки на энергосистему Украины

Партнеры должны предоставить Украине оружие для защиты энергетики

Оккупационная армия страны-агрессора России ежемесячно теряет на фронте в Украине больше живой силы, чем Советский Союз за десять лет войны в Афганистане. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Он утверждает, что только в декабре 2025 года РФ теряла во время боевых действий по тысяче солдат ежедневно. И речь идет только о погибших, без учета раненых. Для сравнения, за всю афганскую кампанию СССР официально потерял около 20 тысяч военных.

"Да, это правда: россияне потеряли в декабре 1000 человек убитыми. Не серьезно раненых, а убитых ежедневно. Это более 30 000 в декабре. В 1980-х годах в Афганистане советская армия потеряла 20 000 за 10 лет. Теперь они теряют 30 000 за один месяц. Но они все еще продолжают атаковать", - подчеркнул генсек НАТО.

Быстрый мир – это иллюзия

Рютте отметил, что Россия выбрала тактику не только штурмовать украинских военных на фронте, но и усиливать атаки на гражданскую инфраструктуру. Поэтому в НАТО предостерегают союзников от иллюзий относительно быстрого мира.

Европейские партнеры должны продолжать поддержку Украины, предоставляя оружие. ВСУ нуждаются в большем количестве ракет-перехватчиков, чтобы эффективно защищать энергосистему страны.

Какова цель новых ударов РФ по энергосистеме Украины - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военного эксперта, экс-сотрудника Службы безопасности Украины Ивана Ступака, раньше россияне били по многим областям Украины, то сейчас они "берутся" за одну область и пытаются за одну ночь вынести там максимальное количество объектов.

Поэтому на одну какую-то теплоцентраль за раз могут прилететь 40 беспилотников и десяток ракет. Не один-два беспилотника, а массированный и жесткий удар, когда по объекту словно проходят утюгом.

Какими ракетами Россия атакует Украину / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Купянске украинские защитники продолжают зачистку города от российских оккупантов. Большинство врага сейчас сосредоточено в одном квартале многоэтажек.

Ранее сообщалось, что отключения электроэнергии из-за обстрелов российских оккупантов существенно повлияли на украинских предпринимателей, приведя к росту себестоимости продукции.

Накануне стало известно, что ситуация в энергосистеме Киева остается напряженной, однако энергетики уже разработали технические решения для перехода от экстренных отключений электроэнергии к жестким, но прогнозируемым графикам.

О персоне: Марк Рютте Марк Рютте (нид. Mark Rutte; род. 14 февраля 1967, Гаага, Нидерланды) - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 по 2023 год. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года по 2 июля 2024 года. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года, пишет Википедия.

