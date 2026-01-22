'Россия не выиграет': Келлог сказал, как Украина может получить преимущество в войне

Келлог добавил, что Россия понесла большие потери в войне.

Келлог сказал, выиграет ли Россия войну / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Главное из заявления Келлога:

Страна-агрессор Россия не выиграет войну в Украине

Украине нужно "пережить" зиму, чтобы получить преимущество

Путин ищет путь, как достойно выйти из этой ситуации

Бывший спецпосланник президента США Кит Келлог считает, что если Украина "переживет" эту зиму – преимущество в войне будет на ее стороне. Об этом он сказал во время панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе, передает "Европейская правда".

Он также выразил уверенность, что страна-агрессор Россия не выиграет войну в Украине.

По его словам, глава Кремля Владимир Путин, на фоне того, что Россия "понесла большие потери", ищет путь, как "достойно выйти из этой ситуации, потому что понимает: эту войну он не выиграет".

"Я понимаю, что это тяжелая зима. Я понимаю, что происходит в Киеве, знаю о температурах. Но я искренне верю: если Украина переживет эту зиму – январь, февраль – и мы войдем в март и апрель, преимущество будет на вашей стороне, на стороне Украины, а не России", – подчеркнул Келлог.

Он также добавил, что проблема в том, что Путин "психологически уже дошел до точки, когда просто не может отпустить ситуацию".

"Потому что если он отпустит, он признает, что это было поражение, что все, что он сделал, – провал", – подытожил бывший спецпосланник Трампа.

Келлог о преимуществе Украины в войне – видео:

Может ли война скоро закончиться

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов говорил, что мир для Украины остается сложной и не быстрой целью, однако определенный прогресс в этом направлении уже ощутим.

По его словам, быстрого завершения войны ожидать не стоит.

"Нам нужен не просто финал войны, а мир, гарантии безопасности и четкий план восстановления Украины", – подчеркнул он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, спецпредставитель президента США Стив Виткофф сообщил, что в четверг вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером отправится в Россию для переговоров с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным по поводу обновленных предложений мирного плана по прекращению войны против Украины.

Ранее Стив Виткофф также заявлял, что российский диктатор Владимир Путин якобы выразил желание заключить мирное соглашение с Украиной.

В то же время, посол США при НАТО Мэттью Уитакер говорил, что урегулирование войны страны-агрессора России против Украины сейчас близко "как никогда".

О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 года – до 2 января 2026 года), генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия. 2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

