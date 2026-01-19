'Пожертвовать Донбассом' ради мира: Жорин назвал единый вариант паузы в войне

Жорин опубликовал сюжеты иностранной прессы с анонимными комментариями о "необходимости пожертвовать Донбассом".

Жорин высказался о прекращении огня

Главное из заявления Жорина:

Сюжеты иностранных СМИ о "сдаче территорий Донбасса" создают фон для давления на Украину

Со временем это давление будет усиливаться

Война остановится на том месте, где будет линия боевого столкновения

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин раскритиковал сюжеты иностранных СМИ о "сдаче территорий Донбасса" в обмен на прекращение огня. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Подполковник опубликовал отрывок из сюжета одного из немецкоязычных телеканалов, где корреспондент пересказывает свой разговор с неназванной народной депутаткой Украины. Журналист утверждает, что политик выступает за болезненный отказ от Донбасса ради прекращения огня.

По словам Жорина, подобные сюжеты лишь создают фон для давления на Украину.

"Все эти сюжеты иностранной прессы с анонимными комментариями о "необходимости пожертвовать Донбассом" очевидно, призваны создать информационный фон готовности Украины отдать свои территории. Чем дальше, тем больше давления со всех сторон мы будем видеть", - подчеркнул он.

По его мнению, боевые действия приостановятся исключительно на фактической линии боевого столкновения.

"Реальность же такова, что война остановится на том месте, где будет линия боевого столкновения. Никакого другого варианта не вижу ни с политической точки зрения, ни с практической, ни с идеологической", - добавил Жорин.

Имеет ли Россия силы для продолжения войны

Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявлял, что силы россиян иссякают, но твердых оснований для завершения войны в 2026 году нет.

По его словам, в РФ отмечается падение производства военной техники. Если даже в этой отрасли падение, то это говорит об очень больших трудностях российской экономики.

"Россия сейчас – это подстреленный медведь. Но сколько он сможет пробежать и прожить, точно не скажет никто. И я боюсь делать такие прогнозы. Но реально ситуация тяжелая. Впрочем, не стоит забывать, что Россия во многом блефует, говоря о своей способности вести войну еще долгое время", – подчеркнул он.

Война - последние новости Украины

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что США и Украина заинтересованы в окончании войны. В то же время Россия откладывает подписание соглашения и обмен пленными в формате "тысяча на тысячу".

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин цинично заявил о готовности вновь вернуться к обсуждению российских инициатив по так называемой "справедливой" системе безопасности. По его мнению, это якобы могло бы способствовать урегулированию того, что он называет "кризисом" в Украине.

Посол США при НАТО Мэттью Уитакер говорил, что урегулирование войны страны-агрессора России против Украины сейчас близко "как никогда". Он добавил, что завершающие шаги для окончания войны будут самыми сложными, однако у него "есть хорошее предчувствие".

О персоне: Максим Жорин Максим Жорин - заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), подполковник ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов — Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов — Киев", а впоследствии — отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

