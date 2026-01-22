США могут получить суверенные территории в Гренландии - СМИ

НАТО обсуждает размещение американских баз в Гренландии.

США и Дания обсуждают новый формат военного присутствия в Гренландии / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, war.gov

Главное:

Дания может передать США контроль небольшими участками Гренландии

На этих территориях построят американские военные базы

Возможный формат похож на британские военные базы на Кипре

Дания может предоставить США суверенитет над небольшими участками Гренландии для строительства американских военных баз. В случае реализации этого плана такие территории будут считаться суверенной территорией США.

Как пишет CNN со ссылкой на представителя НАТО, что одним из предложений, которое обсуждалось на встречах в среду между представителями Альянса, в том числе и генсеком Марком Рютте, была возможность разрешения Дании на строительство США дополнительных военных баз в Гренландии, которые будут возведены на территории, считающейся суверенной территорией США.

The New York Times отмечает, что эту идею выдвинул генсек НАТО Марк Рютте. Двое из чиновников, участвовавших во встрече, сравнили ее с базами Великобритании на Кипре, которые считаются британской территорией.

Чиновники не знали, была ли эта идея частью плана, объявленного Трампом. На просьбу прокомментировать соглашение и его содержание, НАТО заявило, что "переговоры между Данией, Гренландией и США будут продолжаться с целью обеспечения того, чтобы Россия и Китай никогда не получили экономическую или военную опору в Гренландии".

Гренландия / Инфографика: Главред

Планы Трампа в отношении Гренландии - что известно

Как писал Главред, на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен применять военную силу для захвата Гренландии. В то же время он подтвердил свое желание установить контроль над островом. По словам американского лидера, Соединенные Штаты "ничего не получат", если не прибегнуть к силовому сценарию, однако он заверил, что такого шага не будет.

Ранее Трамп сказал, что США вводят дополнительные пошлины на импорт из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за того, что они выступили против американской аннексии Гренландии.

19 января президент США Трамп обвинил Данию в том, что в течение 20 лет страна якобы ничего не делала с российской угрозой для острова. Глава Белого дома заявил, что пришло время изменить это.

Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент говорил, что необходимость установления американского контроля над Гренландией продиктована "слабостью" Европы и стратегическими интересами США.

Эксперт назвал вероятный сценарий Трампа в отношении Гренландии

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный считает, вопрос Гренландии сейчас вряд ли стоит остро в практической плоскости.

"У меня есть для этого два аргумента. Во-первых, Трамп говорил о Гренландии еще во время своей первой каденции, и с тех пор, по сути, мало что изменилось. Это скорее его постоянная риторика, которую он сейчас снова актуализировал на волне политической эйфории", - сказал эксперт в интервью Главреду.

