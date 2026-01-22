США могут получить суверенные территории в Гренландии - СМИ

Главное:
- Дания может передать США контроль небольшими участками Гренландии
- На этих территориях построят американские военные базы
- Возможный формат похож на британские военные базы на Кипре
Дания может предоставить США суверенитет над небольшими участками Гренландии для строительства американских военных баз. В случае реализации этого плана такие территории будут считаться суверенной территорией США.
Как пишет CNN со ссылкой на представителя НАТО, что одним из предложений, которое обсуждалось на встречах в среду между представителями Альянса, в том числе и генсеком Марком Рютте, была возможность разрешения Дании на строительство США дополнительных военных баз в Гренландии, которые будут возведены на территории, считающейся суверенной территорией США.
The New York Times отмечает, что эту идею выдвинул генсек НАТО Марк Рютте. Двое из чиновников, участвовавших во встрече, сравнили ее с базами Великобритании на Кипре, которые считаются британской территорией.
Чиновники не знали, была ли эта идея частью плана, объявленного Трампом. На просьбу прокомментировать соглашение и его содержание, НАТО заявило, что "переговоры между Данией, Гренландией и США будут продолжаться с целью обеспечения того, чтобы Россия и Китай никогда не получили экономическую или военную опору в Гренландии".
Планы Трампа в отношении Гренландии - что известно
Как писал Главред, на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен применять военную силу для захвата Гренландии. В то же время он подтвердил свое желание установить контроль над островом. По словам американского лидера, Соединенные Штаты "ничего не получат", если не прибегнуть к силовому сценарию, однако он заверил, что такого шага не будет.
Ранее Трамп сказал, что США вводят дополнительные пошлины на импорт из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за того, что они выступили против американской аннексии Гренландии.
19 января президент США Трамп обвинил Данию в том, что в течение 20 лет страна якобы ничего не делала с российской угрозой для острова. Глава Белого дома заявил, что пришло время изменить это.
Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент говорил, что необходимость установления американского контроля над Гренландией продиктована "слабостью" Европы и стратегическими интересами США.
Эксперт назвал вероятный сценарий Трампа в отношении Гренландии
Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный считает, вопрос Гренландии сейчас вряд ли стоит остро в практической плоскости.
"У меня есть для этого два аргумента. Во-первых, Трамп говорил о Гренландии еще во время своей первой каденции, и с тех пор, по сути, мало что изменилось. Это скорее его постоянная риторика, которую он сейчас снова актуализировал на волне политической эйфории", - сказал эксперт в интервью Главреду.
Другие новости:
- Европа готовит новый военный альянс без США: будет ли в нем Украина — Politico
- Президент США решительно сходит с ума
- Трамп теперь еще и Исландию хочет: что задумал президент США
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред