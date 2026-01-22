По Украине распространяются аварийные отключения света: где графики не действуют

Аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Кратко:

В некоторых областях Украины ввели аварийные отключения света

Предварительные графики отключений света там пока не действуют

Причиной ограничений является сложная ситуация в энергосистеме

Утром в четверг, 22 января, в нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения света. Причиной является сложная ситуация в энергосистеме после российских обстрелов. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что предварительные графики отключений света в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах оператора системы распределения (облэнерго) вашего региона", - говорится в сообщении.

В каких областях графики отключений не действуют

Киевская область

По данным ДТЭК, в части Броварского и части Бучанского района продолжают действовать экстренные отключения. В других районах Киевской области введены графики стабилизационных отключений.

Киев

По данным ДТЭК, в столице сегодня продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии.

Днепропетровская область

По команде "Укрэнерго" в регионе применены экстренные отключения. В ДТЭК отметили, что во время экстренных отключений графики не действуют.

Харьковская область

В Харькове и области применены графики аварийных отключений для стабилизации ситуации в энергосети, сообщили в облэнерго. Одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений.

Полтавская область

В облэнерго отметили, что в 07:35 была получена команда от "Укрэнерго" ввести графики аварийных отключений 5 очередей. Причина — заниженный уровень напряжения.

Сумская область

В Сумской области введены графики аварийных отключений для 1-5 очередей, в соответствии с командой от НЭК "Укрэнерго", сообщили в облэнерго. В 08:53 были введены дополнительно ГАВ 6-10 очереди.

Одесская область

В ДТЭК отметили, что в Одессе, части Одесского района и в отдельных районных центрах действуют экстренные отключения не по графику. Это необходимо для разгрузки поврежденного оборудования из-за вражеских атак.

Запорожская область

По данным облэнерго, в Запорожской области применены графики аварийных отключений. Также продолжают действовать почасовые отключения электроэнергии.

Почему графики отключений могут увеличиваться

Доктор технических наук, энергетический эксперт Станислав Игнатьев говорил, что снижение среднесуточной температуры на 1 градус Цельсия увеличивает потребление электроэнергии на 200 мегаватт-часов.

По его мнению, сочетание сильных морозов с поврежденной энергоинфраструктурой может привести к графикам отключений по 20 часов без стабильного электроснабжения.

Отключение света - последние новости Украины

Как сообщал Главред, министр энергетики Денис Шмыгаль заявлял, что ситуация в энергосистеме Киева остается напряженной, однако энергетики уже разработали технические решения для перехода от экстренных отключений электроэнергии к жестким, но прогнозируемым графикам.

Также известно, что дома с электроотоплением в Украине будут включены в перечень объектов критической инфраструктуры, поэтому плановых отключений для них не предусмотрено. В то же время их могут обесточить в случае аварийных отключений.

Нардеп от фракции Слуга народа, член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк говорил, что из-за продолжительных морозов может быть введена дополнительная очередь отключений электроэнергии.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

