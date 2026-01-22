Будет новый обстрел: мониторы предупреждают об опасности

Российские оккупанты могут атаковать Украину ударными дронами, баллистическими ракетами и крылатыми ракетами.

https://glavred.info/war/budet-novyy-obstrel-monitory-preduprezhdayut-ob-opasnosti-10734650.html Ссылка скопирована

РФ готовится к массированному обстрелу Украины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что известно:

РФ может нанести комбинированный удар по Украине

Российской целью может стать Киев и Киевская область

Враг может атаковать Украину "Орешником"

Российские оккупанты могут атаковать Украину ракетами и дронами. Враг уже готовится к новому комбинированному обстрелу. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Отмечается, что в течение суток происходит активная передислокация бортов стратегической авиации между российскими аэродромами "Украинка", "Белая", "Энгельс", "Дягилево", "Оленья".

видео дня

Мониторы фиксируют активность телекодовой аппаратуры пунктов управления ракетных войск.

Угроза применения "Орешника"

Как отмечается, существует высокая угроза применения баллистических ракет, в том числе и баллистических ракет средней дальности "Орешник". Эта угроза будет сохраняться до конца недели.

Какие города может атаковать РФ

Мониторинговые каналы отмечают, что целью врага может быть любой украинский город и любой объект. В то же время они советуют обратить особое внимание на следующие города и районы:

Киев (Подольский, Дарницкий районы);

Коцюбинское, Бучанский район;

Васильков, Обуховский район;

Гребенки, Белоцерковский район.

Какими ракетами РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

В Киеве установят мини-котельные - мнение эксперта

Директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко рассказал, что передвижные мини-котельные изначально предназначались для объектов социального и гуманитарного назначения - больниц, школ, детских садов. Однако подключение даже таких зданий требует сложных технических работ.

Он пояснил, что нужно сделать выход из здания, установить трубу и заглушку, подготовить объект по проекту с соблюдением всех технических требований, в частности по высоте подключения. По словам Сергиенко, после подготовки котельная может подключиться к системе отопления примерно за 15 минут. Но для жилых домов подключение передвижных мини-котельных возможно только при условии выполнения всех технических процедур заранее.

"Если в здании нет подготовленного выхода, нет технических условий, то его физически невозможно подключить, как бы этого ни хотели", - подчеркнул эксперт.

Ситуация со светом и теплом в Киеве - новости по теме

Напомним, энергетический эксперт Геннадий Рябцев считает, что режим чрезвычайной ситуации в энергетической сфере сохранится до стабилизации энергообеспечения. Он предположил, что отменить его можно только после окончания отопительного периода.

Также в Киеве коммунальные службы устраняют последствия российских атак, ситуация улучшится после смены погоды. ДТЭК ликвидирует аварии на поврежденных линиях, но тепло- и холодное водоснабжение остаются проблемными. Без тепла сейчас 4 000 многоэтажек из 5 635, в более чем 1 600 домах тепло уже подали.

Как сообщал Главред, из-за переутомления в столице умерли два слесаря аварийных бригад, многие рабочие имеют обморожения и психологическое истощение. Бригад не хватает, поэтому люди работают по 2-3 суток без перерыва.

Читайте также:

Что известно о самолете Ту-95? Ту-95 (проект "95", изделие "В", по кодификации НАТО: Bear – "Медведь") – советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Ту-95 и его модификации до сих пор – единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями. Был советским символом обеспечения военно-стратегического паритета в холодной войне. Остается на службе как носитель крылатых ракет, в том числе таких, как Х-101, благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолетов, а главное – большей скрытности от спутников SBIRS, способных наблюдать за крупными стратегическими бомбардировщиками с реактивными двигателями по выхлопам последних. Ту-95МС, составляющий костяк стратегической авиации России, является носителем крылатых ракет Х-55. В настоящее время на плановой основе происходит модернизация Ту-95МС. Специально под новые ракеты на Ту-95МС увеличен бомбовый отсек, а также установлено восемь внешних балок, на которые можно подвесить до 16 крылатых ракет Х-101, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред