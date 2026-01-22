Украинцев призвали сделать запас воды и еды на 3-5 дней - что произошло

Министерство внутренних дел призывает украинцев заранее подготовиться и обеспечить запас необходимых вещей на 3–5 суток из-за ситуации в энергетике.

В МВД призвал граждан сделать запас воды и еды на 3-5 дней / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

МВД опубликовало инструкцию для украинцев из-за чрезвычайной ситуации в энергетике

Граждан призвали сделать запасы воды, еды и медикаментов на 3-5 дней

Министерство внутренних дел призвало украинцев приготовить запас воды и продуктов на несколько дней из-за режима чрезвычайной ситуации в энергетике. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В Министерстве внутренних дел советуют заранее подготовиться и иметь дома запас питьевой и технической воды, продуктов длительного хранения и необходимых лекарств как минимум на три-пять суток.

"Позаботьтесь о запасе воды, продуктов и лекарств как минимум на 3 суток, а также о наличии корма и воды для домашних любимцев", - говорится в сообщении.

/ Фото: МВД

Также украинцам рекомендуют собрать чемодан с документами, теплой одеждой, аптечкой, средствами обогрева и личной гигиены, проверить исправность транспорта и позаботиться о достаточном запасе топлива и наличных денег.

Кроме этого, важно следить за официальной информацией от органов власти, утеплить окна и двери для сохранения тепла, заранее зарядить телефоны, фонари, павербанки и другие источники питания.

МВД также советует знать местоположение укрытий, пунктов несокрушимости и обогрева поблизости, избегать пребывания на улице в темное время суток без крайней необходимости и использовать светоотражающие элементы на одежде. Отдельное внимание рекомендуют уделить разъяснению детям правил безопасности.

Когда отменят графики отключений света - мнение эксперта

Как ранее писал Главред, полное прекращение почасовых отключений электроэнергии в Украине возможно не ранее чем через два-три года. Об этом в комментарии Телеграфу сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Комментируя перспективы смягчения или отмены ограничений электроснабжения, он высказал довольно сдержанный, скорее пессимистический прогноз, отметив, что полного исчезновения графиков придется ждать еще несколько лет.

"Графики закончатся лет через два-три", - указал он.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, энергосистема Киева даже после подключения объектов критической инфраструктуры работает в аварийном режиме , ведь она подверглась серьезным разрушениям и повреждениям, что не позволяет быстро вернуть ее к стабильной работе. Об этом сообщил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

22 января в нескольких регионах Украины были введены аварийные отключения электроэнергии из-за сложного состояния энергосистемы после российских атак, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

В то же время ситуация в энергосистеме Киева остается напряженной, однако энергетики уже подготовили технические решения, которые позволят перейти от экстренных отключений к более жестким, но предсказуемым почасовым графикам. По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, задача — выйти на такой режим в ближайшие дни.

О ведомстве: Министерство внутренних дел Украины Министерство внутренних дел Украины (МВД Украины) — центральный орган исполнительной власти Украины, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины, пишет Википедия. МВД Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по вопросам формирования и реализации государственной политики в сфере защиты прав и свобод граждан, интересов общества и государства от противоправных посягательств, ведения борьбы с преступностью, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, безопасности дорожного движения, охраны и обороны особо важных государственных объектов.

