Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Украинцев призвали сделать запас воды и еды на 3-5 дней - что произошло

Юрий Берендий
22 января 2026, 18:13
362
Министерство внутренних дел призывает украинцев заранее подготовиться и обеспечить запас необходимых вещей на 3–5 суток из-за ситуации в энергетике.
Украинцев призвали сделать запас воды и еды на 3-5 дней - что произошло
В МВД призвал граждан сделать запас воды и еды на 3-5 дней / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • МВД опубликовало инструкцию для украинцев из-за чрезвычайной ситуации в энергетике
  • Граждан призвали сделать запасы воды, еды и медикаментов на 3-5 дней

Министерство внутренних дел призвало украинцев приготовить запас воды и продуктов на несколько дней из-за режима чрезвычайной ситуации в энергетике. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В Министерстве внутренних дел советуют заранее подготовиться и иметь дома запас питьевой и технической воды, продуктов длительного хранения и необходимых лекарств как минимум на три-пять суток.

видео дня

"Позаботьтесь о запасе воды, продуктов и лекарств как минимум на 3 суток, а также о наличии корма и воды для домашних любимцев", - говорится в сообщении.

Украинцев призвали сделать запас воды и еды на 3-5 дней - что произошло
/ Фото: МВД

Также украинцам рекомендуют собрать чемодан с документами, теплой одеждой, аптечкой, средствами обогрева и личной гигиены, проверить исправность транспорта и позаботиться о достаточном запасе топлива и наличных денег.

Кроме этого, важно следить за официальной информацией от органов власти, утеплить окна и двери для сохранения тепла, заранее зарядить телефоны, фонари, павербанки и другие источники питания.

МВД также советует знать местоположение укрытий, пунктов несокрушимости и обогрева поблизости, избегать пребывания на улице в темное время суток без крайней необходимости и использовать светоотражающие элементы на одежде. Отдельное внимание рекомендуют уделить разъяснению детям правил безопасности.

Когда отменят графики отключений света - мнение эксперта

Как ранее писал Главред, полное прекращение почасовых отключений электроэнергии в Украине возможно не ранее чем через два-три года. Об этом в комментарии Телеграфу сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Комментируя перспективы смягчения или отмены ограничений электроснабжения, он высказал довольно сдержанный, скорее пессимистический прогноз, отметив, что полного исчезновения графиков придется ждать еще несколько лет.

"Графики закончатся лет через два-три", - указал он.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, энергосистема Киева даже после подключения объектов критической инфраструктуры работает в аварийном режиме , ведь она подверглась серьезным разрушениям и повреждениям, что не позволяет быстро вернуть ее к стабильной работе. Об этом сообщил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

22 января в нескольких регионах Украины были введены аварийные отключения электроэнергии из-за сложного состояния энергосистемы после российских атак, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

В то же время ситуация в энергосистеме Киева остается напряженной, однако энергетики уже подготовили технические решения, которые позволят перейти от экстренных отключений к более жестким, но предсказуемым почасовым графикам. По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, задача — выйти на такой режим в ближайшие дни.

Другие новости:

О ведомстве: Министерство внутренних дел Украины

Министерство внутренних дел Украины (МВД Украины) — центральный орган исполнительной власти Украины, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины, пишет Википедия.

МВД Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по вопросам формирования и реализации государственной политики в сфере защиты прав и свобод граждан, интересов общества и государства от противоправных посягательств, ведения борьбы с преступностью, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, безопасности дорожного движения, охраны и обороны особо важных государственных объектов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

МВД отключения веерные отключения отключения света
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украинцев призвали сделать запас воды и еды на 3-5 дней - что произошло

Украинцев призвали сделать запас воды и еды на 3-5 дней - что произошло

18:13Украина
Гривня стремительно укрепляется, евро падает: новый курс валют на 23 января

Гривня стремительно укрепляется, евро падает: новый курс валют на 23 января

17:37Экономика
Украина, Россия и США: Зеленский назвал дату трехсторонних мирных переговоров

Украина, Россия и США: Зеленский назвал дату трехсторонних мирных переговоров

17:26Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Отключение света в Черкасской области 22 января - когда не будет электроэнергии

Отключение света в Черкасской области 22 января - когда не будет электроэнергии

Водный гигант, протекающий через 11 стран: какая река является самой длинной в мире

Водный гигант, протекающий через 11 стран: какая река является самой длинной в мире

Для кого-то это может показаться дикостью: на чем в СССР экономило большинство семей

Для кого-то это может показаться дикостью: на чем в СССР экономило большинство семей

Продолжительность отключений меняется: новые графики для Днепра и области на 22 января

Продолжительность отключений меняется: новые графики для Днепра и области на 22 января

Почти весь день без света: графики отключений для Полтавщины на 22 января

Почти весь день без света: графики отключений для Полтавщины на 22 января

Последние новости

18:47

Зеленский раскрыл, сколько дронов и баллистики РФ производит каждый день

18:33

Морозы готовятся отступить: какая будет погода в Днепре в эти выходные

18:33

Вышел трейлер фильма культового режиссера с Кейт Бланшетт и Адамом ДрайверомВидео

18:27

Как образуются снежинки и почему одинаковых не бывает: ответ вас удивит

18:13

Украинцев призвали сделать запас воды и еды на 3-5 дней - что произошло

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17:57

Когда отменят графики отключений света в Украине - появился тревожный прогноз

17:37

Гривня стремительно укрепляется, евро падает: новый курс валют на 23 января

17:31

Голливудский актер впервые рассказал о конце дружбы с Сарой Джессикой Паркер

17:29

Спецоперация в ледяной воде: как спасатели ГСЧС чинили трубу ТЭЦ после обстрелаВидео

Реклама
17:26

Украина, Россия и США: Зеленский назвал дату трехсторонних мирных переговоров

17:05

Украину оставили без "Оскара": какой российский фильм заменил "2000 метров до Андреевки"Видео

17:05

Половину зарплаты на жилье: как в Полтаве изменились цены на аренду квартир

16:58

Франция захватила российский танкер в Средиземном море: детали успешной операции

16:45

Зеленский жестко "набросился" на Европу с обвинениями в Давосе - что сказалВидео

16:33

Были вместе 16 лет: одна из самых прочных пар Голливуда на грани разрыва

16:29

Остался один вопрос: Уиткофф сообщил о прорыве в переговорах о конце войны

16:27

Тактика РФ на одном из направлений фронта меняется: какие города в зоне риска

16:05

"Воробушки мамины": Джамала показала умилительные поцелуи с сыновьями

15:50

Собака разбудила хозяйку шумом в ванной: женщина была шокирована увиденным

15:30

"Близок по духу": Наргиз высказалась о Бандере, лицо которого вытатуировала на ноге

Реклама
15:22

Зарплаты воспитателей детсадов растут: какую сумму ожидать в 2026 году

15:20

Зеленский провел переговоры с Трампом в Давосе - первые результаты встречи

15:14

Смягчение морозов и снег: когда в Тернопольской области изменится погода

14:55

Отключений света в Киеве станет меньше: эксперт назвал условие и сроки

14:26

Не стоит игнорировать предупреждения: что означает лампочка "снежинка" в авто

14:26

Три знака зодиака очень скоро озолотятся: кому готовиться к богатству

14:21

Как сейчас выглядит вдова Богдана Ступки: Остап посетил мать в замерзающей квартире

14:15

Силы обороны массированно атаковали ряд "жирных" целей РФ: есть прилеты и пожары

13:56

Украинцы покупают десятками: в супермаркетах выросли цены на базовый продукт

13:41

Все в огне, горят квартиры: РФ ударила по дому в ДнепреФото

13:36

США на следующей неделе примут оборонный бюджет: сколько денег заложили для Украины

13:22

В Харькове срочно объявили I уровень опасности: какая погода будет в городе

13:12

Пригреет до +2 градусов: названа дата, когда в Украину придет оттепель

13:06

Наталка Денисенко отказалась от белого и сделала заявление: "Мне очень больно"

13:01

Трамп создал "Совет мира" и пообещал конец войны в Украине - первые подробности

12:57

Такое бывает раз в 36 лет: что февраль 2026 готовит Стрельцам - гороскопВидео

12:49

Фокстрот представляет: портативные колонки с Bluetooth новости компании

12:28

Почему 23 января нельзя лениться: какой церковный праздник

12:23

Как спрятать мусорное ведро на кухне: стильные и удобные решения

12:23

Как понять, что вас тайно недолюбливают: психологи назвали 11 ключевых фраз

Реклама
12:18

"На этой земле будет мир": Келлог назвал вероятную дату завершения войны в Украине

12:17

Украина будет в ЕС: премьер Нидерландов в Давосе назвал реальные сроки

11:53

Унесла тяжелая болезнь: умер 24-летний украинский режиссер

11:52

После "Шахедов" полетела баллистика: россияне атаковали Кривой Рог, детали

11:22

Ценовой сдвиг неизбежен: сколько будут стоить цитрусовые в конце зимы

11:03

Зеленский уже прибыл в Швейцарию: когда состоится встреча с Трампом

10:51

Командование отдало приказ, элитные войска РФ снимают с фронта - детали

10:49

Срезал ветку — получил дерево: простой способ получить хвойное дерево на участкеВидео

10:42

"Это изменит правила игры": в США заговорили о зоне свободной торговли с Украиной

10:34

95-летняя Лина Костенко оказалась в критической ситуации в Киеве — детали

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять