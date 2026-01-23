"Ему 60, это чувствуется": жена Павлика откровенно заговорила о браке с артистом

Екатерина Репяхова ответила на вопросы поклонников.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Репяхова

Екатерина Репяхова откровенно рассказала о браке с Виктором Павликом

Изменилась ли их личная жизнь за годы отношений

Жена легендарного украинского певца Виктора Павлика ответила на вопросы подписчиков о ее браке. Екатерина Репяхова рассказала в Instagram, мешает ли паре разница в возрасте.

Блогерка призналась, что со временем ощутила некоторые нюансы возраста мужа. Между Екатериной и Виктором разница в 28 лет, и со временем она стала более ощутимой. Репяхова познакомилась с будущим мужем, когда ему было 50 лет, и он чувствовал себя молодым и полным сил.

Какая разница в возрасте Виктора Павлика с женой / фото: instagram.com, Екатерина Репяхова

"Что касается возраста, меня это никогда не смущало. Я никогда не чувствовала возраст вообще — верьте, хотите — нет. Когда мы познакомились, Франковичу было 50 лет. И конечно, если ему сегодня 60 лет, то разница уже немного есть. Когда уже сейчас ему 60, это чувствуется. Тогда, когда было 50 — это мужчина в расцвете лет", — прокомментировала она вопрос подписчика.

Также Екатерина призналась, что была в длительных отношениях до встречи с артистом. Пара была вместе 5 лет, но разошлась из-за того, что чувства исчерпались.

Виктор Павлик с женой / фото: instagram.com, Екатерина Репяхова

"Отношения были пять лет. Считаю, для такого юного возраста — это достаточно немалый срок времени", — раскрыла Репяхова.

Виктор Павлик / инфографика: Главред

О персоне: Виктор Павлик Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

