"Ему 60, это чувствуется": жена Павлика откровенно заговорила о браке с артистом

Вы узнаете:
- Екатерина Репяхова откровенно рассказала о браке с Виктором Павликом
- Изменилась ли их личная жизнь за годы отношений
Жена легендарного украинского певца Виктора Павлика ответила на вопросы подписчиков о ее браке. Екатерина Репяхова рассказала в Instagram, мешает ли паре разница в возрасте.
Блогерка призналась, что со временем ощутила некоторые нюансы возраста мужа. Между Екатериной и Виктором разница в 28 лет, и со временем она стала более ощутимой. Репяхова познакомилась с будущим мужем, когда ему было 50 лет, и он чувствовал себя молодым и полным сил.
"Что касается возраста, меня это никогда не смущало. Я никогда не чувствовала возраст вообще — верьте, хотите — нет. Когда мы познакомились, Франковичу было 50 лет. И конечно, если ему сегодня 60 лет, то разница уже немного есть. Когда уже сейчас ему 60, это чувствуется. Тогда, когда было 50 — это мужчина в расцвете лет", — прокомментировала она вопрос подписчика.
Также Екатерина призналась, что была в длительных отношениях до встречи с артистом. Пара была вместе 5 лет, но разошлась из-за того, что чувства исчерпались.
"Отношения были пять лет. Считаю, для такого юного возраста — это достаточно немалый срок времени", — раскрыла Репяхова.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что победительница Евровидения-2014 и музыкальный продюсер Национального отбора Джамала показала поклонникам снимки с подросшими сыновьями. Звездная мама с семилетним Эмир-Рахманом и пятилетним Селим-Гираем позировали на камеру в зимних шапках.
Также актер Остап Ступка вместе с предпринимателем Сергеем Гамалием проведал свою мать — вдову легендарного актера Богдана Ступки. 83-летняя Лариса Семеновна не имеет возможности даже согреться чаем или приготовить еду самостоятельно, а от холода спасается несколькими слоями одежды.
Вас может заинтересовать:
- Звезды Национальной оперы Украины оскандалились выступлением в балете россиянина
- Унесла тяжелая болезнь: умер 24-летний украинский режиссер
- Как сейчас выглядит вдова Богдана Ступки: Остап посетил мать в замерзающей квартире
О персоне: Виктор Павлик
Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред