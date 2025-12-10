"Умираю": жена Виктора Павлика показалась под капельницами

Кратко:
- Что случилось с блогерои
- Чем она переболела до того
Жена украинского известного певца Виктора Павлика – Екатерина Репяхова напугала своим внешним видом, так как оказалась под капельницей в больнице.
Об этом она написала на своей странице в Instagram. Блогер сообщила, что в последнее время ее постигла нелегкая участь со здоровьем. Катерина ответила, что она подряд заболела пневмонией, коронавирусом и циститом.
"Может, я умираю? Не знаю", — подписала фото Катерина Репяхова.
Репяхова также написала, что она приостановила свою деятельность и обязательства перед рекламодателями. Она также поблагодарила из за понимание ситуации.
О персоне: Виктор Павлик
Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".
