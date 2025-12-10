"Умираю": жена Виктора Павлика показалась под капельницами

Катерина Репяхова сообщила о регулярных проблемах со здоровьем.

Екатерина Репяхова заболела/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Кратко:

Что случилось с блогерои

Чем она переболела до того

Жена украинского известного певца Виктора Павлика – Екатерина Репяхова напугала своим внешним видом, так как оказалась под капельницей в больнице.

Об этом она написала на своей странице в Instagram. Блогер сообщила, что в последнее время ее постигла нелегкая участь со здоровьем. Катерина ответила, что она подряд заболела пневмонией, коронавирусом и циститом.

"Может, я умираю? Не знаю", — подписала фото Катерина Репяхова.

Катерина Репяхова поделилась своими проблемами / Фото Instagram/repyahovakate

Репяхова также написала, что она приостановила свою деятельность и обязательства перед рекламодателями. Она также поблагодарила из за понимание ситуации.

О персоне: Виктор Павлик Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

