В Киеве найден мертвым сын космонавта Леонида Каденюка – СМИ

В Киеве найден мертвым сын космонавта Леонида Каденюка / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Мать Дмитрия Каденюка обнаружила тело своего 41-летнего сына

Характер ранений больше напоминает борьбу, чем попытку самоубийства

В Киеве нашли мертвым 41-летнего Дмитрия Каденюка, который является сыном первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка. Об этом РБК-Украина сообщили собственные источники.

В среду утром, 10 декабря, в квартире на площади Леси Украинки в Киеве мать Дмитрия Каденюка, Вера Каденюк, вдова космонавта, обнаружила тело своего 41-летнего сына, сообщили источники издания.

По словам знакомых семьи, Дмитрия нашли возле входной двери. Мужчина был в крови, в руке держал нож, а на теле были многочисленные порезы.

Предсмертной записки, предварительно, не обнаружили, а характер ранений, тоже по предварительным данным, больше напоминает борьбу, чем попытку самоубийства.

Полиция открыла уголовное производство по статье 115 УК Украины - умышленное убийство. Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Из открытых источников известно, что после смерти Леонида Каденюка между родственниками продолжались споры относительно наследства, в частности 4-комнатной квартиры на Печерске.

Вера Каденюк также рассказывала журналистам, что она и ее сын получали угрозы от другого сына космонавта от первого брака, Владимира, который также претендует на имущество.

По данным источников УНИАН, сейчас на месте работает полиция, устанавливаются обстоятельства смерти мужчины в Печерском районе столицы.

"Это сообщение мы получили сегодня около 8:00, что обнаружено тело 40-летнего киевлянина с ножевыми ранениями. Сейчас на месте продолжает работать следственно-оперативная группа, оперативники, судебно-медицинский эксперт и решается вопрос о правовой квалификации события", - отметил собеседник.

Источники УНИАН также подтвердили, что речь идет о сыне Каденюка - Дмитрии.

Полиция Киева также подтвердила информацию о найденном теле мужчины с ножевыми ранениями. Однако не назвали имя погибшего.

"Сегодня, около 08:00 часов к правоохранителям поступила информация о обнаружении в одной из квартир местного многоэтажного дома тела 41-летнего киевлянина с ножевыми ранениями", - говорится в сообщении.

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа районного управления полиции, оперативники и судебно-медицинский эксперт, добавили правоохранители.

Источники УП добавили, что мужчина имел определенные психические расстройства и заболевания и посещал врача.

Информации о жизни Дмитрия Каденюка довольно мало. Известно, что он с отличием окончил Киевский государственный университет им. Т. Г.Шевченко и был ведущим специалистом государственного космического агентства Украины.

О персоне: Леонид Каденюк Леонид Каденюк - первый космонавт независимой Украины, летчик-испытатель, генерал-майор авиации, доктор биологических наук. В 1997 году он стал первым гражданином независимой Украины, который совершил полет в космос на американском космическом корабле Space Shuttle Columbia. Во время полета он проводил научные эксперименты по биологии и физике в условиях невесомости. Леонид Каденюк был женат, воспитывал двух сыновей. Леонид Каденюк родился 28 января 1951 в селе Клишковцы Черновицкой области в семье учителей. Мечта о космосе зародилась у Каденюка в возрасте 10 лет после полета Юрия Гагарина. Окончил Черновицкое авиационно-спортивное училище, впоследствии - Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков. Работал летчиком-испытателем в советской космической программе. После распада Советского Союза он вошел в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. Когда появилась программа украино-американского космического сотрудничества и шанс полета украинца на борту американского космического корабля, написал заявление о желании принять участие в конкурсе. И снова он стал лучшим среди претендентов - это признала как украинская комиссия, так и американская. В 1997 году стал первым космонавтом независимой Украины. В ходе полета проводил биологические эксперименты и научные исследования. Благодаря ему в космосе впервые был развернут государственный флаг Украины и прозвучал украинский гимн. Также он взял с собой в полит томик "Кобзаря". Леонид Каденюк досконально знал разные типы космических кораблей и летал более чем на 50 типах самолетов разного назначения, в основном - истребителях. В общей сложности провел в небе более 2 400 часов. Вернувшись в Украину, генерал-майор Леонид Каденюк проходил службу в рядах ВСУ: занимал должности начальника авиации войск ПВО Украины, помощника президента Украины по вопросам авиации и космонавтики, заместителя генерального инспектора Генеральной военной инспекции при президенте Украины, советника президента Украины по вопросам авиации и космонавтики2. Умер 31 января 2018 года от внезапной остановки сердца во время традиционной утренней пробежки. Похоронен на Байковом кладбище.

