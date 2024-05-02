В Венгрии нашли мертвым украинского дальнобойщика: все подробности

В Венгрии 1 мая нашли мертвым гражданина Украины - водителя-дальнобойщика. По данным правоохранителей, он был убит.
Как пишет пресс-служба ГУ полиции Будапешта, к инциденту может быть причастен гражданин Казахстана. Накануне между мужчинами произошла ссора, которая превратилась в драку.
Гражданин Казахстана и украинец находились в одном доме. Полиция выяснила, что мужчина нанес украинцу тяжелые ножевые ранения - тот погиб на месте.
Предполагаемого убийцу задержали на месте преступления. Полиция открыла производство по подозрению в убийстве.
Вместе с тем, Blikk уточняет, что мужчины - оба дальнобойщики. В день трагедии они оба отдыхали на территории автотранспортной компании в районе Сороксар. Медики не смогли спасти жизнь украинцу.
Нападения на украинцев за границей - последние новости
Как писал Главред, в пределах торгового центра в немецком городе Мурнау нашли двух украинцев с ножевыми ранениями. 36-летний мужчина от полученных тяжелых травм скончался на месте, второй, 23-летний пострадавший скончался в соседней больнице вечером 27 апреля.
Правоохранители нашли и задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 57-летний гражданин страны-агрессора РФ.
Ранее в одном из ресторанов Чехии официант решил низкопробно пошутить и вместе с коллегами включил гимн России и сирену для украинок.
В 2022 году в Италии нашли мертвой 23-летнюю украинку Анастасию Алашри, которая в марте бежала в эту страну вместе со своим мужем и трехлетним сыном. Последнего полиция задержала по подозрению в убийстве женщины.
Позиция Орбана в отношении Украины
Венгрия выбрала враждебную позицию в отношении Украины в контексте войны с Россией. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан и его коллеги активно распространяют российские нарративы и верят в поражение Украины в войне.
Орбан неоднократно заявлял, что Украина не сможет победить "вторую армию мира" и выступал категорически против предоставления ЕС Украине финансовой и военной поддержки.
27 февраля после саммита в Праге Орбан отметил неспособность Украины победить в войне и заявил, что конфликт обязательно закончится переговорами.
В марте на Анталийском дипломатическом форуме в Турции Орбан заявил, что из "военного конфликта" в Украине нет выхода и он парализует европейскую политику. В то же время премьер Венгрии считает, что время сейчас якобы "работает на Россию".
"Если думать, что время работает на украинцев и Запад, и что продолжение войны может принести Украине военный успех, то есть смысл продолжать. Если кто-то думает, что время работает на Россию и продолжение войны принесет ей успех, то лучше сейчас остановиться. Я лично принадлежу к последнему", - сказал венгерский премьер.
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