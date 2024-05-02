УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В Венгрии нашли мертвым украинского дальнобойщика: все подробности

Яна Ставская
2 мая 2024, 19:39
227
Венгерские правоохранители задержали гражданина Казахстана.
В Венгрии нашли мертвым украинского дальнобойщика: все подробности
Полиция не называет мотивы убийцы / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН,yeniakit.com.tr

В Венгрии 1 мая нашли мертвым гражданина Украины - водителя-дальнобойщика. По данным правоохранителей, он был убит.

Как пишет пресс-служба ГУ полиции Будапешта, к инциденту может быть причастен гражданин Казахстана. Накануне между мужчинами произошла ссора, которая превратилась в драку.

Гражданин Казахстана и украинец находились в одном доме. Полиция выяснила, что мужчина нанес украинцу тяжелые ножевые ранения - тот погиб на месте.

видео дня

Предполагаемого убийцу задержали на месте преступления. Полиция открыла производство по подозрению в убийстве.

Вместе с тем, Blikk уточняет, что мужчины - оба дальнобойщики. В день трагедии они оба отдыхали на территории автотранспортной компании в районе Сороксар. Медики не смогли спасти жизнь украинцу.

Нападения на украинцев за границей - последние новости

Как писал Главред, в пределах торгового центра в немецком городе Мурнау нашли двух украинцев с ножевыми ранениями. 36-летний мужчина от полученных тяжелых травм скончался на месте, второй, 23-летний пострадавший скончался в соседней больнице вечером 27 апреля.

Правоохранители нашли и задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 57-летний гражданин страны-агрессора РФ.

Ранее в одном из ресторанов Чехии официант решил низкопробно пошутить и вместе с коллегами включил гимн России и сирену для украинок.

В 2022 году в Италии нашли мертвой 23-летнюю украинку Анастасию Алашри, которая в марте бежала в эту страну вместе со своим мужем и трехлетним сыном. Последнего полиция задержала по подозрению в убийстве женщины.

Позиция Орбана в отношении Украины

Венгрия выбрала враждебную позицию в отношении Украины в контексте войны с Россией. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан и его коллеги активно распространяют российские нарративы и верят в поражение Украины в войне.

Орбан неоднократно заявлял, что Украина не сможет победить "вторую армию мира" и выступал категорически против предоставления ЕС Украине финансовой и военной поддержки.

27 февраля после саммита в Праге Орбан отметил неспособность Украины победить в войне и заявил, что конфликт обязательно закончится переговорами.

В марте на Анталийском дипломатическом форуме в Турции Орбан заявил, что из "военного конфликта" в Украине нет выхода и он парализует европейскую политику. В то же время премьер Венгрии считает, что время сейчас якобы "работает на Россию".

"Если думать, что время работает на украинцев и Запад, и что продолжение войны может принести Украине военный успех, то есть смысл продолжать. Если кто-то думает, что время работает на Россию и продолжение войны принесет ей успех, то лучше сейчас остановиться. Я лично принадлежу к последнему", - сказал венгерский премьер.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Казахстан Венгрия новости Казахстана новости Венгрии нападения на украинцев за границей
Реклама

Главное за день

Агрессивная тактика продолжится: в США назвали цель новых ударов РФ по Украине

Агрессивная тактика продолжится: в США назвали цель новых ударов РФ по Украине

20:32 Украина
"Ни одно подразделение не убегало": 115-я ОМБр прокомментировала захват Очеретиного

"Ни одно подразделение не убегало": 115-я ОМБр прокомментировала захват Очеретиного

20:07 Украина
Резко упадет температура воздуха и будут заморозки: в Украину идут грозовые дожди

Резко упадет температура воздуха и будут заморозки: в Украину идут грозовые дожди

19:09 Синоптик
Все главные новости

Популярное

Запроданку Асти освистали зрители во время концерта и покинули зал - причина 3802

Запроданку Асти освистали зрители во время концерта и покинули зал - причина

В ТЦК больше не придется идти: в Минобороны рассказали, когда заработает е-кабинет 3329

В ТЦК больше не придется идти: в Минобороны рассказали, когда заработает е-кабинет

Почему петух кукарекает: ответ украинца довел всех до слез от смеха 2583

Почему петух кукарекает: ответ украинца довел всех до слез от смеха

Собчак вывалила правду о болезнях Фриске и Заворотнюк 2150

Собчак вывалила правду о болезнях Фриске и Заворотнюк

Последние новости

20:52

Как легко отмыть вытяжку от жира: что поможет справиться с популярной проблемой

20:32

Агрессивная тактика продолжится: в США назвали цель новых ударов РФ по Украине

20:09

Шер впервые рассказала про неудавшийся роман с Элвисом Пресли

20:07

"Ни одно подразделение не убегало": 115-я ОМБр прокомментировала захват Очеретиного

19:39

В Венгрии нашли мертвым украинского дальнобойщика: все подробности

Россия идет ва-банк, у нее есть 3 направления для удара - ЖдановРоссия идет ва-банк, у нее есть 3 направления для удара - Жданов
19:10

Сколько Россия производит ракет в месяц для ударов по Украинемнение

19:09

Резко упадет температура воздуха и будут заморозки: в Украину идут грозовые дожди

18:53

Россияне идут в "банзай-штурмы": Селезнев раскрыл тактику врага возле Часового Яра

18:48

Джамала призналась, не боится ли родить во время Евровидения-2024

Реклама
18:29

Как вывести желтые пятна от пота: советы, которые помогут справиться с этой проблемой

18:05

Лишь единицы найдут ошибку на картинке за 6 секунд: загадка на внимательность

18:00

Новые бригады, защитные сооружения на границе и системы ПВО: Зеленский провел Ставку

17:44

Стоимость снизилась на 20%: в Украине стремительно падает цена на популярный овощ

17:25

"Поезжай в свою Украину!": полька избила беларуску, когда услышала русскую речь

17:18

"Ем все подряд и блюю": Рамина Эсхакзай рассказала про свою борьбу с булимией

17:02

РФ нацелилась на четыре крупных города: подполковник раскрыл направления удара

16:59

Шольц и Макрон проведут "тайный ужин" перед визитом Си во Францию

16:59

Много раненых детей: россияне атаковали Харьковскую область КАБами

16:40

"Пора запускать Усы Надежды": в Сети высмеяли бредни Пескова о дискримианции РФ на Олимпиаде

16:38

Собчак вывалила правду о болезнях Фриске и Заворотнюк

Реклама
16:35

"Стоит ожидать изменений": в ГПСУ анонсировали изменения в правилах выезда за границу

16:06

"Меня муж не слышит": Алена Омаргалиева рассказала про кризис в браке с любимым

15:53

Кулеба резко ответил на вопрос журналиста о "компромиссах" Украины ради мира

15:48

Почему в Австралии ненавидят кроликов - даже не едят

15:47

Весь год будете лить слезы: что нельзя делать на Страстную пятницу

15:45

Оккупанты продвигаются к Часовому Яру: Чаус рассказал о боях в окрестностях

15:44

Как легко и быстро стерилизовать банки: такие советы облегчат жизнь хозяек

15:44

Угроза для двух областей: в ГУР ответили на вопрос о сроках наступления РФ

15:31

"Переговоры могут стартовать в июне": в Латвии сделали заявление о вступлении Украины в ЕС

15:22

Популярная украинская певица ложится под нож хирурга

14:49

"Враг прорвался и закрепляется": в ВСУ назвали новую цель РФ на востоке

14:45

"Только ПВО недостаточно": Мусиенко раскрыл план, как защитить Одессу от обстрелов РФ

14:44

"Договоренности с РФ не действуют": в Воздушных силах сказали, к чему готовиться на Пасху

14:09

Как сажать морковь с манкой - хитрость ленивых хозяекВидео

14:09

Что подключить в прикуриватель авто: эти советы помогут многим водителям

14:04

Кейт Миддлтон сфотографировала подросшую принцессу Шарлотту в день рождения

13:55

Евровидение 2024: Украина резко поднялась в списке потенциальных победителей

13:43

Замораживание российско-украинской войны: Ходжес заявил о серьезных последствиях

13:43

Угроза прорыва РФ: Макрон назвал условия отправки французских войск в Украину

13:27

К путинисту Киркорову наконец-то переехала женщина

Реклама
13:25

Жертвы Путина: как кремлевский мясник убивает своих врагов (лонгрид)

12:59

РФ стянула под границу с Сумами батальоны чеченцев: Жданов оценил риски

12:57

В Украине похолодает: синоптик назвала дату и области, в которых снизится температура

12:56

Кошевой рассказал, общается ли с Еленой Кравец после ее ухода из "Квартала"

12:45

ВСУ улучшили тактическое положение: в "Хортице" назвали два направления

12:14

Почему петух кукарекает: ответ украинца довел всех до слез от смеха

12:14

Первый Саммит мира для Украины: Зеленский назвал дату и цель переговоров в Швейцарии

12:04

Почему нельзя пить и есть из разбитой посуды: о какой беде предупреждают древние приметы

11:56

Пьяная Наташа: в России высмеяли предательницу КоролевуВидео

11:54

Как избавится от ос и шершней: поможет самодельный спрей за копейки

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Мода и красота
Красивый маникюрОкрашивание волосМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять