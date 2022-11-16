Нашли мертвой со следами ножевых ранений: в Италии жестоко убили 23-летнюю беженку из Украины

Анастасию Алашри нашли мертвой в Италии / Фото pixabay.com, corrieredibologna.corriere.it

В Италии нашли мертвой 23-летнюю украинку Анастасию Алашри, которая в марте бежала в эту страну вместе со своим мужем и трехлетним сыном. Последнего полиция задержала по подозрению в убийстве женщины.

Беженка из Украины умерла от ножевых ранений, сообщает итальянское издание Corriere Bologna.

Анастасию нашли мертвой со следами трех ножевых ранений утром в понедельник, 14 ноября, в сельской местности Вилла Джулия вблизи Фано (провинция Пезаро-Урбино). Днем ранее, 13 ноября, Анастасия не вышла на работу (она работала официанткой в местном ресторане), поэтому ее знакомые забили тревогу.

В преступлении подозревают ее бывшего супруга – 32-летнего египтянина. Установлено, что в последние месяцы отношения между ними становились все более конфликтными, поэтому женщина хотела развестись.

11 ноября Анастасия обратилась в полицию, чтобы подать заявление о насилии в семье. Позже она переселилась к своему другу и коллеге по работе, с которым, как пишут итальянские издания, "хотела построить новую жизнь".

"В воскресенье она вернулась в дом, чтобы забрать личные вещи. Там встретилась с бывшим. Между ними завязалась ссора. С тех пор новостей от нее не было", – говорится в сообщении.

Об исчезновении Анастасии заявил ее друг. Подозреваемого мужа украинки выследили на железнодорожном вокзале Болоньи. Вероятно, он пытался покинуть территорию Италии, ведь к тому времени ему уже сообщили о подозрении в жестоком обращении в семье.

Во время допроса он дал показания, которые позволили найти тело Анастасии, сумки с женской одеждой и два ножа.

Прокуратура Пезаро изменила обвинение египтянину на подозрение в убийстве. Мужчину арестовали, а его дом и автомобиль опечатали для дальнейшего расследования.

Анастасия работала в "Остерии от Пеппы" – ресторане, который с 2018 года внесен в путеводитель Мишлена.

"Мы узнали о смерти Анастасии Алашри, которая с мая работала официанткой в нашем ресторане в Фано. Эта новость шокировала нас, ведь девушка была очень хорошей и преданной работе. В свободное время она давала уроки игры на фортепиано. Музыка была ее большой страстью. Выражаем глубокие соболезнования. Анастасия навсегда останется в наших сердцах", – написали коллеги и владельцы заведения об украинке.

Трехлетний сын остался Анастасии остался сиротой.

Как сообщал Главред, в конце сентября в приюте для беженцев из Украины в селе Клэркасл в Ирландии произошел кровавый инцидент. Там обнаружили 8-летнюю украинку с многочисленными ножевыми ранениями. Ее 40-летняя мать лежала рядом без сознания. Обеих в критическом состоянии доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливает местная полиция.

Ранее мы писали, что в Германии трагически погиб мальчик, который из-за войны с семьей эвакуировался из Украины. На 5-летнего Тимура Незбжицкого упал шкаф. Трагедия произошла вечером 20 сентября, когда все были дома.

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