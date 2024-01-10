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Тело пролежало 2 месяца: в Киеве нашли мертвой экс-заместителя генпрокурора

Ангелина Подвысоцкая
10 января 2024, 22:22
Женщину нашли мертвой в собственной квартире. В соседней квартире нашли мертвой и её дочь.
полиция, Ольга Колинько
В Киеве нашли мертвой экс-заместителя генпрокурора Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, KIEVVLAST.COM.UA

В Киеве в собственной квартире нашли тело мертвой бывшей заместительницы генпрокурора Украины Ольги Колинько. Её мертвую дочь Ярославу нашли в квартире рядом. Об этом заявили в правоохранительных органах, сообщает ZN.UA.

Ольге Колинько был 71 год. Уже много лет она тяжело болела и даже не выходила на улицу. За ней ухаживала дочь, которая также была найдена мертвой.

Сообщается, что в квартиру решили зайти после того, как по стояку начала течь вода, а дверь квартиры никто не открывал. Соседи вызвали работников ЖЭКа и полицию.

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По данным Интерфак-Украина, женщины умерли в разное время. Ольга Колинько умерла примерно два месяца назад, а её дочь - 3 недели назад.

Кто такая Ольга Колинько

Ольга Колинько дважды была заместителем генерального прокурора. Она занимала эту должность с 1993 по 2000 года и с 2003 по 2005. В период между этими годами она возглавляла Комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией при президенте Украины Леониде Кучме.

Кольнько известна тем, что обвинила бывшего генпрокурора Святослава Пискуна в параллельной коммерческой деятельности во время пребывания в должности.

Также она вела дела экс-вице-спикера Александра Ткаченко, депутата и временного сменщика Кучмы в должности премьер-министра Украины Ефима Звягильского, личного помощника председателя Верховной Рады Александра Мороза и других политиков.

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