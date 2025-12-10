Снегопады, гололедица и туман: названы регионы, которые накроет зимний шторм

Погода в Харькове будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до 0 градусов.

https://glavred.info/synoptic/snegopady-gololedica-i-tuman-nazvany-regiony-kotorye-nakroet-zimniy-shtorm-10722764.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 10 декабря / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 10 декабря

Где температура воздуха опустится до -2 градусов

Где будут снегопады с гололедом и туманом

Погода в Украине 10 декабря будет сухой, но прохладной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что Украину накроют серьезные осадки. В восточных, Днепропетровской и Сумской областях будет мокрый снег. В большинстве центральных, западных, южных, южных, Житомирской и Киевской областях будут дожди.

видео дня

Температура воздуха повысится до 7-12 градусов тепла. На территории восточных, Днепропетровской, Полтавской и Запорожской областей будет холоднее - 0-3 градуса тепла. Небольшое похолодание ожидается 13-15 декабря.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 10 декабря / фото: ventusky

Погода 10 декабря

В Украине 10 декабря будет облачно. В большинстве областей синоптики прогнозируют дожди. На востоке т северо-востоке будет мокрый снег с налипанием и гололедом. На Закарпатье, Прикарпатье и Приазовье будет туман. Ветер будет западный и северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 1-6° тепла, днем 4-9° тепла; на востоке и северо-востоке страны ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит 0

По данным meteoprog, 10 декабря в Украине будет местами прохладной. Теплее всего будет в Волынской и Львовской областях. Там температура воздуха повысится до +7 градусов. Самая низкая температура будет в Харьковской области. Там температура воздуха опустится до 0 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 10 декабря / фото: meteoprog

Погода 10 декабря в Киеве

В Киеве 10 декабря будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 4-9°; в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 5-7°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 10 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине - новости по теме

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине во вторник, 9 декабря, будет облачной и ветреной. В некоторых областях ожидается дождь или мокрый снег.

Как писал Главред, синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в течение недели будет аномально теплой, но в то же время переменчивой. Будут местами дожди, туманы и сильные порывы ветра.

Тем временем синоптик Наталья Птуха рассказала, какой будет зима в Украине. По ее словам, нынешние зимние месяцы в целом будут теплее на 1,5-2 градуса. Однако, она предупредила, что даже в относительно мягкий сезон стоит быть готовыми к резким погодным "качелям".

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред