Номинанты на "Золотой глобус 2026": кто стал лидером

- Назвали номинантов на премию "Золотой глобус"
- Кто стал лидером номинаций
Голливудская ассоциация иностранной печати назвала претендентов на получение премии "Золотой глобус-2026". Церемония награждения пройдет 11 января в Лос-Анджелесе.
Как сообщают на сайте мероприятия, лидером по номинациях стала картина "Одна битва за другой". Также в топе фильм "Сентиментальная ценность".
Номинанты "Золотого глобуса-2026"
Лучший фильм – драма
- "Франкенштейн"
- "Гомнет"
- "Это был только несчастный случай"
- "Тайный агент"
- "Сентиментальная ценность"
- "Грешники"
- Лучшая комедия или мюзикл
- "Голубая луна"
- "Бугония"
- "Одна битва за другой"
- "Марти Суприм. Гений комбинаций"
- "Никакого выбора"
- "Новая волна"
Лучший анимационный фильм
- "Арко"
- "Убийца демонов: Замок Бесконечности"
- Лучший фильм на иностранном языке
- "Это был только несчастный случай" - Франция
- "Никакого выбора" - Южная Корея
- "Тайный агент" - Бразилия
- "Сентиментальная ценность" – Норвегия
- "Сират" – Испания
- "Голос Гинд Раджаб" - Тунис
Лучшая актриса – драма
- Джесси Бакли ("Гамнет")
- Дженнифер Лоуренс ("Умереть от любви")
- Джулия Робертс ("После охоты")
- Ренате Рейнсве ("Сентиментальная ценность")
- Тесса Томпсон ("Гедда")
- Ева Виктор ("Извини, крошка")
Лучший актер – драма
- Джоэл Эдгертон ("Поезд во снах")
- Двейн Джонсон ("Несокрушимый")
- Майкл Б. Джордан ("Грешники")
- Оскар Айзек ("Франкенштейн")
- Вагнер Моура ("Тайный агент")
- Джереми Аллен Уайт ("Спрингстин: Спаси меня от неизвестного")
Лучшая актриса – комедия/мюзикл
- Роуз Бирн ("Я не железная")
- Синтия Эриво ("Wicked: Чародейка. Часть 2")
- Кейт Гадсон ("Песнь любви")
- Эмма Стоун ("Бугония")
- Чейз Инфинити ("Одна битва за другой")
- Аманда Сейфрид ("Завещание Энн Ли")
Лучший актер – комедия/мюзикл
- Тимоте Шаламе ("Марти Суприм")
- Джордж Клуни ("Джей Келли")
- Леонардо Ди Каприо ("Одна битва за другой")
- Итан Гоук ("Голубая луна")
- Ли Бен-хон ("Никакого выбора")
- Джесси Племонс ("Бугония")
- Лучшая актриса второго плана
- Эмили Блант ("Несокрушимый")
- Эль Феннинг ("Сентиментальная ценность")
- Ариана Гранде ("Wicked: Чародейка. Часть 2")
- Инга Ибсдоттер Лиллеаас ("Сентиментальная ценность")
- Эми Мэдиган ("Оружие")
- Теяна Тейлор ("Одна битва за другой")
Лучший актер второго плана
- Бенисио дель Торо ("Одна битва за другой")
- Джейкоб Элорди ("Франкенштейн")
- Пол Мескал ("Гамнет")
- Шон Пенн ("Одна битва за другой")
- Адам Сэндлер ("Джей Келли")
- Стеллан Скарсгорд ("Сентиментальная ценность")
Лучший режиссер
- Пол Томас Андерсон ("Одна битва за другой")
- Райан Куглер ("Грешники")
- Гильермо дель Торо ("Франкенштейн")
- Джафар Панахи ("Это был только несчастный случай")
- Йоаким Триер ("Сентиментальная ценность")
- Хлоя Чжао ("Гамнет")
Лучшая музыка
- Александр Деспла ("Франкенштейн")
- Людвиг Горанссон ("Грешники")
- Джонни Гринвуд ("Одна битва за другой")
- Кандин Рай ("Сират")
- Макс Рихтер ("Гамнет")
- Ганс Циммер ("Формула-1")
Лучшая песня
- "Dream as One" - Avatar: Fire and Ash
- "Golden" - K-POP Demon Hunters
- "I Lied to You" - грешники
- "No Place Like Home" - Wicked: For Good
- "The Girl in the Bubble" - Wicked: For Good
- "Train Dreams" - Сновидение поезда
Лучший сценарий
- Пол Томас Андерсон ("Одна битва за другой")
- Рональд Бронстайн, Джош Сафтди ("Марти Суприм")
- Райан Куглер ("Грешники")
- Джафар Панахи ("Это был только несчастный случай")
- Эскиль Уогт, Йоаким Триер ("Сентиментальная ценность")
- Хлоя Чжао, Мэгги О'Фаррелл ("Гамнет")
О кинопремии "Золотой глобус"
"Золотой глобус" - это престижная американская премия, которая отмечает выдающиеся достижения как в кинематографе, так и на телевидении. Она считается второй по значимости после "Оскара" и часто является показателем его будущих лауреатов.
История премии "Золотой глобус" берёт начало в 1944 году, когда многие звёзды кино присутствовали на студии Fox, где небольшое количество иностранных журналистов определяли лучших за 1943 год. Благоприятный исход проведения первой церемонии предопределил дальнейшее развитие премии в качестве независимой альтернативы респектабельной премии Американской киноакадемии.
83-я церемония вручения премии состоится 11 января 2026 года в отеле "Беверли Хилтон" в Калифорнии. Ведущей будет комик Никки Глейзер.
