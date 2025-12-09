Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Кино и ТВ

Номинанты на "Золотой глобус 2026": кто стал лидером

Элина Чигис
9 декабря 2025, 15:11
21
Известны претенденты на получение премии.
"Золотой глобус" - номинанты
"Золотой глобус" - номинанты / коллаж: Главред, фото: instagram.com, "Золотой глобус"

Вы узнаете:

  • Назвали номинантов на премию "Золотой глобус"
  • Кто стал лидером номинаций

Голливудская ассоциация иностранной печати назвала претендентов на получение премии "Золотой глобус-2026". Церемония награждения пройдет 11 января в Лос-Анджелесе.

Как сообщают на сайте мероприятия, лидером по номинациях стала картина "Одна битва за другой". Также в топе фильм "Сентиментальная ценность".

видео дня

Номинанты "Золотого глобуса-2026"

Лучший фильм – драма

  • "Франкенштейн"
  • "Гомнет"
  • "Это был только несчастный случай"
  • "Тайный агент"
  • "Сентиментальная ценность"
  • "Грешники"
  • Лучшая комедия или мюзикл
  • "Голубая луна"
  • "Бугония"
  • "Одна битва за другой"
  • "Марти Суприм. Гений комбинаций"
  • "Никакого выбора"
  • "Новая волна"

Лучший анимационный фильм

  • "Арко"
  • "Убийца демонов: Замок Бесконечности"
  • Лучший фильм на иностранном языке
  • "Это был только несчастный случай" - Франция
  • "Никакого выбора" - Южная Корея
  • "Тайный агент" - Бразилия
  • "Сентиментальная ценность" – Норвегия
  • "Сират" – Испания
  • "Голос Гинд Раджаб" - Тунис

Лучшая актриса – драма

  • Джесси Бакли ("Гамнет")
  • Дженнифер Лоуренс ("Умереть от любви")
  • Джулия Робертс ("После охоты")
  • Ренате Рейнсве ("Сентиментальная ценность")
  • Тесса Томпсон ("Гедда")
  • Ева Виктор ("Извини, крошка")

Лучший актер – драма

  • Джоэл Эдгертон ("Поезд во снах")
  • Двейн Джонсон ("Несокрушимый")
  • Майкл Б. Джордан ("Грешники")
  • Оскар Айзек ("Франкенштейн")
  • Вагнер Моура ("Тайный агент")
  • Джереми Аллен Уайт ("Спрингстин: Спаси меня от неизвестного")

Лучшая актриса – комедия/мюзикл

  • Роуз Бирн ("Я не железная")
  • Синтия Эриво ("Wicked: Чародейка. Часть 2")
  • Кейт Гадсон ("Песнь любви")
  • Эмма Стоун ("Бугония")
  • Чейз Инфинити ("Одна битва за другой")
  • Аманда Сейфрид ("Завещание Энн Ли")

Лучший актер – комедия/мюзикл

  • Тимоте Шаламе ("Марти Суприм")
  • Джордж Клуни ("Джей Келли")
  • Леонардо Ди Каприо ("Одна битва за другой")
  • Итан Гоук ("Голубая луна")
  • Ли Бен-хон ("Никакого выбора")
  • Джесси Племонс ("Бугония")
  • Лучшая актриса второго плана
  • Эмили Блант ("Несокрушимый")
  • Эль Феннинг ("Сентиментальная ценность")
  • Ариана Гранде ("Wicked: Чародейка. Часть 2")
  • Инга Ибсдоттер Лиллеаас ("Сентиментальная ценность")
  • Эми Мэдиган ("Оружие")
  • Теяна Тейлор ("Одна битва за другой")

Лучший актер второго плана

  • Бенисио дель Торо ("Одна битва за другой")
  • Джейкоб Элорди ("Франкенштейн")
  • Пол Мескал ("Гамнет")
  • Шон Пенн ("Одна битва за другой")
  • Адам Сэндлер ("Джей Келли")
  • Стеллан Скарсгорд ("Сентиментальная ценность")

Лучший режиссер

  • Пол Томас Андерсон ("Одна битва за другой")
  • Райан Куглер ("Грешники")
  • Гильермо дель Торо ("Франкенштейн")
  • Джафар Панахи ("Это был только несчастный случай")
  • Йоаким Триер ("Сентиментальная ценность")
  • Хлоя Чжао ("Гамнет")

Лучшая музыка

  • Александр Деспла ("Франкенштейн")
  • Людвиг Горанссон ("Грешники")
  • Джонни Гринвуд ("Одна битва за другой")
  • Кандин Рай ("Сират")
  • Макс Рихтер ("Гамнет")
  • Ганс Циммер ("Формула-1")

Лучшая песня

  • "Dream as One" - Avatar: Fire and Ash
  • "Golden" - K-POP Demon Hunters
  • "I Lied to You" - грешники
  • "No Place Like Home" - Wicked: For Good
  • "The Girl in the Bubble" - Wicked: For Good
  • "Train Dreams" - Сновидение поезда

Лучший сценарий

  • Пол Томас Андерсон ("Одна битва за другой")
  • Рональд Бронстайн, Джош Сафтди ("Марти Суприм")
  • Райан Куглер ("Грешники")
  • Джафар Панахи ("Это был только несчастный случай")
  • Эскиль Уогт, Йоаким Триер ("Сентиментальная ценность")
  • Хлоя Чжао, Мэгги О'Фаррелл ("Гамнет")

Последние новости кино и ТВ

Отметим, как сообщал Главред, любимый многими зрителями сериал "Острые козырьки" скоро вернется на экраны — теперь уже в формате полного метра. Netflix подтвердил выход новой картины с Киллианом Мерфи и уже объявил название — "Острые козырьки: Бессмертный человек".

А также бывшая участница популярного украинского шоу "Холостяк", главным героем которого стал актер Тарас Цымбалюк, Ольга Дзундза похвалилась комплиментом от ведущей Леси Никитюк.

О кинопремии "Золотой глобус"

"Золотой глобус" - это престижная американская премия, которая отмечает выдающиеся достижения как в кинематографе, так и на телевидении. Она считается второй по значимости после "Оскара" и часто является показателем его будущих лауреатов.

История премии "Золотой глобус" берёт начало в 1944 году, когда многие звёзды кино присутствовали на студии Fox, где небольшое количество иностранных журналистов определяли лучших за 1943 год. Благоприятный исход проведения первой церемонии предопределил дальнейшее развитие премии в качестве независимой альтернативы респектабельной премии Американской киноакадемии.

83-я церемония вручения премии состоится 11 января 2026 года в отеле "Беверли Хилтон" в Калифорнии. Ведущей будет комик Никки Глейзер.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Золотой глобус новости шоу бизнеса новости кино
Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 декабря (обновляется)

09:01

Астрологи назвали знаки зодиака, которые чаще других притягивают неприятности

08:53

В Украине начались экстренные отключения света: где не действуют графики

