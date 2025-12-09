Номинанты на "Золотой глобус 2026": кто стал лидером

Известны претенденты на получение премии.

Назвали номинантов на премию "Золотой глобус"

Кто стал лидером номинаций

Голливудская ассоциация иностранной печати назвала претендентов на получение премии "Золотой глобус-2026". Церемония награждения пройдет 11 января в Лос-Анджелесе.

Как сообщают на сайте мероприятия, лидером по номинациях стала картина "Одна битва за другой". Также в топе фильм "Сентиментальная ценность".

Номинанты "Золотого глобуса-2026"

Лучший фильм – драма

"Франкенштейн"

"Гомнет"

"Это был только несчастный случай"

"Тайный агент"

"Сентиментальная ценность"

"Грешники"

Лучшая комедия или мюзикл

"Голубая луна"

"Бугония"

"Одна битва за другой"

"Марти Суприм. Гений комбинаций"

"Никакого выбора"

"Новая волна"

Лучший анимационный фильм

"Арко"

"Убийца демонов: Замок Бесконечности"

Лучший фильм на иностранном языке

"Это был только несчастный случай" - Франция

"Никакого выбора" - Южная Корея

"Тайный агент" - Бразилия

"Сентиментальная ценность" – Норвегия

"Сират" – Испания

"Голос Гинд Раджаб" - Тунис

Лучшая актриса – драма

Джесси Бакли ("Гамнет")

Дженнифер Лоуренс ("Умереть от любви")

Джулия Робертс ("После охоты")

Ренате Рейнсве ("Сентиментальная ценность")

Тесса Томпсон ("Гедда")

Ева Виктор ("Извини, крошка")

Лучший актер – драма

Джоэл Эдгертон ("Поезд во снах")

Двейн Джонсон ("Несокрушимый")

Майкл Б. Джордан ("Грешники")

Оскар Айзек ("Франкенштейн")

Вагнер Моура ("Тайный агент")

Джереми Аллен Уайт ("Спрингстин: Спаси меня от неизвестного")

Лучшая актриса – комедия/мюзикл

Роуз Бирн ("Я не железная")

Синтия Эриво ("Wicked: Чародейка. Часть 2")

Кейт Гадсон ("Песнь любви")

Эмма Стоун ("Бугония")

Чейз Инфинити ("Одна битва за другой")

Аманда Сейфрид ("Завещание Энн Ли")

Лучший актер – комедия/мюзикл

Тимоте Шаламе ("Марти Суприм")

Джордж Клуни ("Джей Келли")

Леонардо Ди Каприо ("Одна битва за другой")

Итан Гоук ("Голубая луна")

Ли Бен-хон ("Никакого выбора")

Джесси Племонс ("Бугония")

Лучшая актриса второго плана

Эмили Блант ("Несокрушимый")

Эль Феннинг ("Сентиментальная ценность")

Ариана Гранде ("Wicked: Чародейка. Часть 2")

Инга Ибсдоттер Лиллеаас ("Сентиментальная ценность")

Эми Мэдиган ("Оружие")

Теяна Тейлор ("Одна битва за другой")

Лучший актер второго плана

Бенисио дель Торо ("Одна битва за другой")

Джейкоб Элорди ("Франкенштейн")

Пол Мескал ("Гамнет")

Шон Пенн ("Одна битва за другой")

Адам Сэндлер ("Джей Келли")

Стеллан Скарсгорд ("Сентиментальная ценность")

Лучший режиссер

Пол Томас Андерсон ("Одна битва за другой")

Райан Куглер ("Грешники")

Гильермо дель Торо ("Франкенштейн")

Джафар Панахи ("Это был только несчастный случай")

Йоаким Триер ("Сентиментальная ценность")

Хлоя Чжао ("Гамнет")

Лучшая музыка

Александр Деспла ("Франкенштейн")

Людвиг Горанссон ("Грешники")

Джонни Гринвуд ("Одна битва за другой")

Кандин Рай ("Сират")

Макс Рихтер ("Гамнет")

Ганс Циммер ("Формула-1")

Лучшая песня

"Dream as One" - Avatar: Fire and Ash

"Golden" - K-POP Demon Hunters

"I Lied to You" - грешники

"No Place Like Home" - Wicked: For Good

"The Girl in the Bubble" - Wicked: For Good

"Train Dreams" - Сновидение поезда

Лучший сценарий

Пол Томас Андерсон ("Одна битва за другой")

Рональд Бронстайн, Джош Сафтди ("Марти Суприм")

Райан Куглер ("Грешники")

Джафар Панахи ("Это был только несчастный случай")

Эскиль Уогт, Йоаким Триер ("Сентиментальная ценность")

Хлоя Чжао, Мэгги О'Фаррелл ("Гамнет")

О кинопремии "Золотой глобус" "Золотой глобус" - это престижная американская премия, которая отмечает выдающиеся достижения как в кинематографе, так и на телевидении. Она считается второй по значимости после "Оскара" и часто является показателем его будущих лауреатов. История премии "Золотой глобус" берёт начало в 1944 году, когда многие звёзды кино присутствовали на студии Fox, где небольшое количество иностранных журналистов определяли лучших за 1943 год. Благоприятный исход проведения первой церемонии предопределил дальнейшее развитие премии в качестве независимой альтернативы респектабельной премии Американской киноакадемии. 83-я церемония вручения премии состоится 11 января 2026 года в отеле "Беверли Хилтон" в Калифорнии. Ведущей будет комик Никки Глейзер.

